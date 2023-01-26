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《午市前瞻》紅盤高開料恒指整固後續上 小米勢強料試14元

26/01/2023

　　恒生指數半日收報22426，升381點或1.73%，主板成交658.22億元。恒生中國企業指數報7636，升153點或2.05%。恒生科技指數報4713，升144點或3.16%


　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)及美團(03690)；騰訊控股收報404元，升12.2元或3.11%，成交57.07億元；阿里巴巴-SW收報116.8元，升0.5元或0.43%，成交35.34億元；美團收報171.6元，升3.5元或2.08%，成交28.94億元。小米升逾9%冠藍籌國指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。

 

(小米香港網頁截圖)

 

張智威：基金大戶目標最少24000


　　受外圍帶動造好，兔年港股首個交易日紅盤高開341點，半日高見22475創近10個月新高。信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，早已預期恒指22500會有較大阻力，因為2022年3月之後兩度嘗試突破皆未能成功，形成雙頂走勢，如今再度挑戰必定有一定整固壓力，但看好港股有望繼續向上，因市場憧憬美國減慢加息步伐，加上基金入市主動，大戶目標為24000至25000，故料短線22500以下整固後向上突破。

 

小米車再熱炒、比亞迪或被迫削價


　　農曆新年假期間小米(01810)汽車首款車型設計圖疑遭外洩，主要是展示了車輛前面和尾部等設計細節。小米公關部總經理王化發文確認，是二級供應商保密的設計文件洩密，但該供應商僅僅是為模具打樣的供應商，洩密的文件是非常早期的招標過程的設計稿，並非最終設計。


　　張智威指今次「洩密」令市場大跌眼鏡，因早前經常有小米造車的消息，但一直只聞樓梯響，令市場憧憬消散，但今次設計圖曝光令小米汽車重獲市場關注，小米造車再度落鑊。他看好小米乘著市場氣氛有望更進一步，今天突破250天線後將由阻力變支持位，並有望挑戰2022年下半年高位14.28元。


　　特斯拉去年第四季按季、按年收入及純利均再創紀錄新高，帶動港股新能源車股炒高，比亞迪(01211)最多升超過6%及突破250天線。但張智威指特斯拉減價後，銷量提升但毛利將降，減價戰開打後，認為比亞迪中長線而言或有可能被逼跟隨減價，不建議高追。 

 

小米股價今早突破250日線，創逾6個月高位。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

 

 

 

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