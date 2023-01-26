  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

張德熙料上半年金價或挑戰每盎司2000美元　上望2500美元

26/01/2023

　　政務司司長陳國基在金銀業貿易場新春開市儀式致辭時表示，本港復常之路穩步向前，國際金融中心地位堅如磐石，發展前景亮麗。隨著兩地人流物流及資金流更加活躍，金銀業發展將大有所為，期待新一年金銀業貿易場可把握新機遇，開展新商品及客源，以及更融入大灣區廣州南沙白銀小鎮項目，及灣區黃金白銀走廊。

 


　　陳國基亦指出，政府續搶人才、搶企業工作「一路做」，向世界引入高質人才、企業，加強本港金融業發展動能。


　　另外，他稱，兔代表機智活力，兔年為各行各業加入活力，祝願金銀業貿易場交投暢旺，市民財源廣進、身體健康、心想事成。

 

張德熙料金價上望每盎司2500美元

 

 

　　對於國際金價走勢，金銀業貿易場理事長張德熙出席開市儀式時表示，「感覺上去年跌哂眼鏡」，認為去年金價應挑戰每盎司2500美元水平，但去年美國加息速度較快，而其幅度較大，使去年金價難以預計，但料今年美聯儲的加息步伐將會放緩，以及現時地緣政治等因素，將有利金價，料今年首兩季將首先挑戰每盎司2000美元水平，在突破阻力後便會很快到達每盎司2500美元水平。


數碼黃金落地指日可待

 


　　他提及，金銀業貿易場的人民幣公斤條黃金，將隨著香港與內地等互聯互通加大後，活躍性擴大，內地政府亦正促進香港政府在數碼經濟及數碼資產的發展，估計金銀業貿易場數碼黃金落地指日可待，料監管機構將加快相關對投資者保障，亦對本港在兔年的前景充滿信心。


　　對於香港與內地通關，他表示，通關對金銀業貿易場而言相當重要，金銀業貿易場處於珠寶業的上游，未能與內地通關造成一定程度的阻礙，使相關成本有所提升，便會把相關成整轉嫁給消費者，估計一旦實行全面免檢疫通關，香港經濟將再現蓬勃。


　　對於南沙黃金白銀珠寶小鎮計劃，他提到，金銀業貿易場將會提供上游服務，南沙項目獲當地政府支持，通關後會排期到內地開會。


撰文：經濟通採訪組

 

【2023兔年】迎新春，謹祝大家福兔豐年，鴻圖大展，財運亨通！ 即睇2023癸卯年運程預測，兔年齊齊行大運！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00700

騰訊控股

406.800

異動股

01810

小米集團－Ｗ

13.340

異動股

01299

友邦保險

90.000

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00700 騰訊控股
  • 406.800
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 13.340
  • 01299 友邦保險
  • 90.000
  • 00810 中國互聯網投資
  • 2.430
  • 02013 微盟集團
  • 6.250
股份推介
  • 00883 中國海洋石油
  • 11.480
  • 目標︰$13.48
  • 00083 信和置業
  • 10.500
  • 目標︰$13.00
  • 00590 六福集團
  • 26.750
  • 目標︰$28.45
  • 00291 華潤啤酒
  • 62.950
  • 目標︰$68.00
  • 00636 嘉里物流
  • 15.100
  • 目標︰$16.50
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 406.800
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 117.500
  • 02333 長城汽車
  • 11.680
  • 00005 滙豐控股
  • 57.900
  • 03690 美團－Ｗ
  • 172.400
報章貼士
  • 01368 特步國際
  • 10.860
  • 目標︰$13.00
  • 01787 山東黃金
  • 15.740
  • 目標︰$17.00
  • 03339 中國龍工
  • 1.650
  • 目標︰$1.80
熱炒概念股
即時重點新聞

26/01/2023 12:05  恒指半日高收381點報22426，小米升逾9%冠藍籌

26/01/2023 10:33  陳茂波:雙櫃台、互換通等將於上半年陸續出台

26/01/2023 10:16  《異動股》小米升10%破牛熊線兼冠藍籌，首款汽車設計圖外洩

26/01/2023 09:43  【香港政情】李家超下月率團訪問中東，加強商貿投資文化交流

26/01/2023 09:05  【俄烏開戰】美德首次向烏克蘭提供主戰坦克，拜登稱烏軍即將反攻

19/01/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入１１﹒２２億元，買美團沽盈富

26/01/2023 08:28  【大行炒Ｄ乜】滙證升三桶油目標，星展、高盛跟進民航股

20/01/2023 17:41  《嚟緊炒Ｄ乜》新世界走勢不俗，中線目標３１銀好快到

26/01/2023 16:46  《財資快訊》美電升報７﹒８３２５，兩個月拆息微升至３﹒２％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

張德熙料上半年金價或挑戰每盎司2000美元　上望2500美元
人氣文章

新聞>財經熱話

港交所歐冠昇：IPO市場出現復甦　續提升市場吸引力
人氣文章

新聞>財經熱話

陳茂波：雙櫃台、互換通等將於上半年陸續出台
品味生活
生活
人氣文章

娛樂情報

新年成家中「駐場歌手」 鄭欣宜難忘餐枱轉盤上表演
人氣文章

政是有心．余君雋

車公廟求籤解籤，專業一點
人氣文章

鬆一鬆．通通

【心理測驗】你是人生勝利組嗎？
DIVA CHANNEL
人氣文章

港女講男．妮洛

當個有魅力的女人：擁有這些性格特質的女人，會讓男人著迷！
人氣文章

酒意人生．梁淑意

新春慢嘗：帶著微鹹和陳年風味的西班牙Amontillado Sherry雪梨酒，最適合偏愛蘿蔔糕的你你你！
人氣文章

時裝延想．Nadia Tang

Chanel 2023年必入手3款不敗經典手袋！黑金搭配、鏤空新美學，再過幾年也看不厭！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
放不開權力的快感
人氣文章
疫情唯一欣慰就是大家不拜年？假裝去旅行避年，誰知百密一疏，竟做了小丑……
人氣文章
每逢佳節肥幾斤？黑茶降脂減肥，紅茶養胃提神，綠茶安神明目！中醫推介消滯減肥茶
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/01/2023 17:25
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/01/2023 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 26/01/2023 17:25
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 26/01/2023 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章財經熱話26/01/2023
張德熙料上半年金價或挑戰每盎司2000美元　上望2500美元
人氣文章財經熱話26/01/2023
港交所歐冠昇：IPO市場出現復甦　續提升市場吸引力
人氣文章財經熱話26/01/2023
陳茂波：雙櫃台、互換通等將於上半年陸續出台
人氣文章財經熱話26/01/2023
《午市前瞻》紅盤高開料恒指整固後續上 小米勢強料試14元
人氣文章財經熱話26/01/2023
【突破雙頂】林Sir料平保消化阻力後有望再上　宜於此水平食胡！
人氣文章大行報告26/01/2023
【大行炒D乜】滙證點評三桶油　一click就知道
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金