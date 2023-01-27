Tesla季績勝預期股價飆升 比亞迪創5個月高 仲有哪隻車股值博？

美國電動車龍頭特斯拉(Tesla)上季收入及利潤齊創新高兼勝市場預期，昨日(26日)於美股飆10.97%，收報160.27美元，帶動港股新能源車股急升，其中比亞迪(01211)似乎已擺脫股神巴菲特減持陰霾，另據外電報道，美國汽車生產商福特正與其洽談出售旗下位於德國一間車廠，比亞迪昨飆6%企上240元，突破250天平均線，創近5個月高位，近日大行目標價均達400元，看來仍有力再上，而昨齊飆逾一成的「蔚小理」今日(27日)則見回吐。在行業競爭加劇下，除比亞迪，還有沒有其他車股可看高一線呢？

(Tesla官網截圖)

Tesla上季收入盈利勝預期 惟毛利率創近5季新低



Tesla於周三(25日)美股收市後公布季績，上季收入243.18億美元，勝預期的241.6億美元，按年增37%；純利36.87億美元，增長59%；經調整純利41.06億美元，經調整每股盈利1.19美元，增40%，超預期的1.13美元。惟受減價拖累下，上季汽車毛利率僅為25.9%，低於2021年同期的30.6%，創近5季新低紀錄，又估計減價趨勢將持續數年。

Tesla行政總裁馬斯克表示，公司減價策略奏效，訂單較產量高出近1倍，今年電動車產量有望達200萬輛，交付量料升37%至180萬輛。不過，中國電動車企業正急起直追，會有一家中國公司最有可能成為僅次於Tesla的車企。馬斯克所指車企應是比亞迪，事實上，去年比亞迪插電式混合動力汽車及純電動汽車銷量已超過Tesla。

小鵬問界等跟隨Tesla降價 盈利恐進一步受壓

值得留意，行業年初即面對減價戰。招銀國際匯編的數據顯示，國產特斯拉年初大減價後，1月9日至1月15日期間，在中國的日均銷量比2022年同期猛增76%，達12654輛。內地新能源車企亦加入降價行列，繼AITO問界後，小鵬汽車(09868)早前亦宣布減價，G3i、P5、P7起售價分別為14.89萬元(人民幣．下同)、15.69萬和20.99萬元，整體降幅達2萬至3.6萬元。不過，無論AITO問界母公司賽力斯(滬：601127)還是小鵬，此前盈利狀況均不理想，此次大幅降價將令其盈利狀況進一步受壓。

同時亦有新能源車企選擇漲價。比亞迪稱，自今年1月1日起，對相關車型官方指導價進行調整，上調幅度為2000元到6000元不等。廣汽埃安預計今年3月初對旗下相關車型的官方指導價進行上調，上調幅度為3000元至6000元不等。哪吒汽車、長安深藍等也發布了漲價通知，在今年調高部分車型售價。

此外，據乘聯會秘書長崔東樹公眾號，1月1至15日全國乘用車廠家批發65.9萬輛，同比去年下降20%，較上月同期下降11%；市場零售71.9萬輛，同比去年下降21%，較上月同期下降11%。崔東樹表示，新能源車銷量增長達到了一個瓶頸階段，在今年新能源車補貼退市後，銷量增長會是一個嚴峻問題。新能源車型前期漲價過多，訂單較少，再疊加Tesla等頭部企業降價，造成了消費者的觀望情緒，環比下降較大。

匯證：比亞迪較同業更具韌性 惟將目標價降至426元

比亞迪獲大行力撐不怕減價戰，匯證上周發表研究報告指，比亞迪上月汽車銷量逾23.5萬輛，意味去年總銷量按年增長152%至187萬輛，兩者均創新高，但受制巴郡減持的壓力，以及市場對汽車需求和電動汽車市場競爭加劇的擔憂，比亞迪股價仍跑輸恒指。踏入新一年，汽車市場競爭將更為激烈，儘管鋰價疲弱，電動車潛在的價格競爭或為利潤帶來壓力。不過，行業龍頭如比亞迪擁有卓越的產品價值、規模經濟和垂直整合能力，相信較同業更具韌性，維持「買入」評級，惟對其2023及2024財年盈利預測各下調3%及1%，以反映增加的營運成本抵銷毛利率改善因素，目標價相應由441元降至426元。



另美銀證券早前引述比亞迪管理層稱，Tesla降價影響有限，商店客流量和新訂單仍然穩固，惟需要更多時間來評估影響。今年新能源車銷量目標為300萬輛，新車型包括已於去年12月亮相的SUV護衛艦07，將於今年開始交付、入門級車型海鷗、驅逐艦07、旗下騰勢N系列N7，以及仰望U8。美銀予比亞迪「買入」評級，目標價400元。

林家亨：新能源車今年銷量可升逾30% 首季看好理想88元可吸

國農證券董事總經理林家亨指，新能源車今年整體環球增長料比上年差，受壓最大應為舊有燃油汽車股份，包括東風(00489)、長汽(02333)及吉利(00175)，銷量有機會繼續下跌。至於新能源車今年銷量整體應可上升30%以上，新能源車股料仍有可觀升幅。而在首季於「蔚小理」中較看好理想汽車(02015)，因理想將有幾款新品牌接連推出，舊有品牌零件供應商供應亦回復正常，可待股價回至87至88元買入。

林家亨又指，福特車廠成功賣予比亞迪機會不大，因車廠位處德國，工資成本很大。比亞迪在很多地方包括印尼及印度都可以增加產能，集團亦已訂購了4艘運車船，日後運車去歐洲的成本相信不會太高。

商務部：將著力擴大汽車消費 支持新能源車購買使用

另方面，行業料繼續獲政策支持。商務部副部長盛秋平早前表示，將著力穩定和擴大汽車消費，支持新能源汽車購買使用，還將建設全國性的二手車信息共享平台，使群眾敢於買二手車，促進汽車的梯度消費，活躍汽車的流通市場。工業和信息化部亦表示，將進一步研究和明確新能源汽車後續的支持政策，推進換電模式應用和燃料電池汽車示範；將會同有關部門建立新能源汽車產業發展協調機制，推動落實車購稅、車船稅、牌照等有關支持政策；統籌利用國內外資源開發和布局，保障好關鍵原材料和零部件的供應。

新能源車股今日普遍回吐，理想汽車半日跌0.11%收報95.4元，小鵬汽車跌1.25%報39.6元，蔚來(09866)跌2.92%報93.2元，零跑汽車(09863)跌1.96%報27.55元，惟比亞迪升1.58%報243.8元。至於其他車股亦普遍向下，長汽跌0.86%報11.58元，東風跌1.04%報4.75元，廣汽(02238)跌1.55%報5.7元，惟吉利升0.47%報12.92元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組、中國組 整理：李崇偉

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