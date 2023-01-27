【大行炒D乜】三行調高金沙目標 平安好醫生遭富瑞劈價
27/01/2023
加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/01/2023 13:13
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/01/2023 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 27/01/2023 13:13
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 27/01/2023 12:55
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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