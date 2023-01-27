  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

春節黃金周訪澳旅客回升　濠賭股獲大行祝福全線造好　邊隻可追入？

27/01/2023

　　隨著內地開關，澳門終擺脫3年疫情困擾，今年春節黃金周訪澳旅客數字理想，各大博企旗下賭場亦重現人氣，多間大行再唱好澳門博彩業復甦，但心水股份各異，其中瑞銀首選澳博(00880)，花旗則薦買金沙中國(01928)。金沙近日公布業績，雖然去年淨虧損擴至15.8億美元，但仍獲多間大行上調目標價，其中花旗及高盛均看36元，富瑞大升目標至35元，金沙今日(27日)收市升約4%至30.55元，看來現價買入仍有水位。其他濠賭股亦全線上升，不知還有哪隻可追落後呢？

 

(金沙中國網頁截圖)

 

春節黃金周首6日逾38萬人次訪澳　酒店入住率達九成

 

　　從年三十晚(21日)開始，到訪澳門的旅客持續上升，年初三(24日)更達9萬人次，至年初四(25日)才回落至7萬多。根據臨時統計數字，於春節黃金周首6日(21至26日)，共38.73萬人次到訪澳門，當中內地旅客佔22.59萬，香港旅客佔14.16萬。各大博企旗下賭場亦自3年疫情以來首次中場賭枱使用率重上八、九成水平。澳門旅遊業議會會長胡景光指，新春期間澳門酒店入住率達九成。另有澳門商戶在社交平台上作宣傳，廣受旅客歡迎，不少店舖更是大排長龍，成效卓著。

 

　　另外，澳門行政長官賀一誠周三(25日)到訪6家博企，他表示持續拓展和加強非博彩項目相當重要，有充足訪澳旅客支撐，項目必定大受歡迎，有利吸引更多旅客來訪。發展非博彩元素可細水長流，方能讓澳門休閒娛樂事業健康有序地持續發展下去。博企代表回應時稱，新春期間酒店住房率100%，人流暢旺，雖然酒店及相關配套設施人手較為緊張，但士氣高昂，樂見澳門百業興旺，生機勃勃。

 

瑞銀：股價已反映全面復甦　花旗：估值不算貴首選金沙

 

　　近日亦有多間大行唱好澳門博彩業復甦，但對已累積龐大升幅的濠賭股看法各異，其中瑞銀指，相信中國較預期快的重新開放應會加速澳門博彩業盈利復甦，預計中場博彩總收入將在今年恢復到2019年疫情前的65%，並在明年恢復到100%，EBITDA將在今年恢復到疫情前約36%，並在明年達95%。惟在中國重新開放和博彩牌照明朗化的推動下，濠賭股兩個月內已升近一倍，料已大致反映全面復甦，將會持更審慎態度，預計春節假期的每日博彩收入為4億至5億澳門元，對整個行業持「中性」看法，將金沙、銀娛(00027)、美高梅(02282)和永利澳門(01128)的評級從「買入」下調至「中性」；首選澳博及新濠博亞，均予「買入」評級。


　　不過，花旗指，即使自去年第四季起濠賭股股價大幅上漲，但並非太過昂貴，現估值相當未來兩年預測EBITDA的12.7倍。由於未來數年行業擴張，應享有估值溢價，當中首選金沙，另維持銀娛「買入」評級，目標價由67.5元升至70元；維持新濠(00200)「買入」評級，目標價由11元升至15元。另里昂預計，澳門博彩板塊LBITDA虧損將由去年第三季的5.38億美元收窄至去年第四季的3.27億美元，春節期間澳門酒店入住率及業務健康狀況是踏入業績期時重點，將澳門今明兩年賭收預測上調14%及23%，予永利澳門及新濠博亞「買入」評級，金沙、銀娛、美高梅及澳博評級為「跑贏大市」。

 

　　美銀證券則重申對濠賭股「買入」評級，指港澳之間渡輪班次僅恢復到疫情前水平的一至兩成。而由於人手短缺，澳門的酒店客房容量尚未完全恢復到疫情前水平。電子簽證已於11月初恢復，但實施或尚未完全正常化，且內地訪澳旅行團亦未恢復。相信這些問題應會在未來幾個月得到緩解，意味仍有進一步復甦空間。

金沙去年淨虧損擴至15.8億美元　惟稱訪客量已顯著改善

 

　　另方面，金沙中國控股股東Las Vegas Sands公布，根據美國公認會計原則，金沙中國去年淨收入按年減少44.2%至16.1億美元，淨虧損由上年10.5億美元增至期內15.8億美元。第四季經調整物業EBITDA虧損為5100萬美元，而2021年同期經調整物業EBITDA則為7400萬元。去年全年經調整物業EBITDA虧損為3.24億美元，而2021年全年經調整物業EBITDA則為3.38億元。


　　Las Vegas Sands主席兼行政總裁Robert Glen Goldstein指，澳門仍為全球最大綜合度假村市場，集團投資承諾從未動搖，加上綜合度假村及區內交通設施持續改進，對澳門未來發展為更有活力及多元化的旅遊市場非常樂觀。而過去數周旅遊限制已在澳門全面解除，雖要準確量度復甦的潛在步伐仍然過早，但集團的訪客量、博彩量、零售銷售及酒店入住率已有顯著改善，所有初期跡象均為正面。

 

花旗：金沙上季表現勝預期　目標價升至36元

 

　　花旗發表研報指，金沙去年第四季EBITDA虧損僅錄5100萬美元，優於該行預期；母企金沙集團管理層表示，1月至今博彩額的復甦大於整體訪澳人數的回升，更重要的是，以EBITDA計，母企現時已遠超盈虧平衡。管理層認為憑藉其資產基礎，金沙在吸引優質中場客戶方面具有獨特優勢，應會在澳門市場表現出色，又指澳門賭業復甦將由高端客帶動，樂見合適的客戶出現在澳門。金沙集團目前在勞動力短缺情況下運營，將聘請新員工填補空缺。花旗將金沙目標價由35元上調至36元，維持「買入」評級。

 

　　高盛亦維持金沙「買入」評級，指其去年第四季業績符合預期，隨著澳門遊客和博彩總收入從低基數環比反彈超過90%，公司第四季的LBITDA由1.52億美元收窄至5100萬美元。而因其春節期間各業務整體收入復甦，對前景持樂觀態度，目標價36元。富瑞同樣予金沙「買入」評級，並將目標價由18.5元大幅上調至35元。富瑞認為金沙上季業績表現非大事，因澳門旅客正在復甦，管理層在業績後會議的說法亦正面，指今年1月的業務已遠好於EBITDA收支平衡。澳門賭業股將繼續受正面數據推動而非估值，預期今年下半年及明年行業將復甦。

 

匯證：經營現金流正常將再派息　目標價升至33.5元

 

　　另匯證指，在重新開放後，賭客如預期般返回澳門，第一波被壓抑的需求非常強勁，VIP賭客向高端大眾的潛在遷移或加快復甦步伐，預計近期數據和情緒將保持正面，有助支持估值。金沙能夠更好地捕捉基礎及高端大眾市場需求，其第四季業績表現優於預期，集團管理層表示，一旦經營現金流恢復正常，將考慮恢復派息，這可能是一個中期催化劑，將目標價由32.5元上調至33.5元，維持「買入」評級。

 

　　摩通表示，金沙管理層似乎對前景樂觀，儘管農曆新年期間訪客量仍低企，但該行對其需求復甦速度有信心，金沙農曆新年假期收入復甦遠勝訪客量復甦，並預期同期博彩業中場賭收將回復至2019年農曆新年同期50%水平。另金沙管理層亦似乎對未來非博彩投資看法樂觀，而公司上季EBITDA虧損亦比預期佳，現時估值吸引，維持目標價30元及「增持」評級。

 

　　瑞銀則指，中國從1月8日開始放寬旅行限制，金沙表示1月份EBITDA收益率遠高於收支平衡線，而農曆新年假期博彩量恢復高於訪客量復甦，因為高端客戶率先回歸，儘管勞動力供應仍受限，但相信可在未來幾個月內得到解決，預計隨著中國重新通關，復甦步伐加快，今年首季淨債務將開始下降。不過，金沙去年第四季經調整物業EBITDA虧損收窄幅度較該行預期低，予目標價31.8元及「中性」評級。

 

　　金沙今日收市升4.09%報30.55元，銀娛升0.46%報54.6元，美高梅升2.71%報10.6元，永利澳門升2.98%報9.67元，澳博升0.63%報4.8元，新濠升3.29%報10.68元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

【2023兔年】迎新春，謹祝大家福兔豐年，鴻圖大展，財運亨通！ 即睇2023癸卯年運程預測，兔年齊齊行大運！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00020

商湯－Ｗ

2.710

異動股

02007

碧桂園

3.240

異動股

00700

騰訊控股

415.000

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.710
  • 02007 碧桂園
  • 3.240
  • 00700 騰訊控股
  • 415.000
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 30.550
  • 02013 微盟集團
  • 6.720
股份推介
  • 00831 利亞零售
  • 0.850
  • 目標︰$1.00
  • 00288 萬洲國際
  • 4.910
  • 目標︰$5.30
  • 00883 中國海洋石油
  • 11.640
  • 目標︰$13.48
  • 00083 信和置業
  • 10.400
  • 目標︰$13.00
  • 00590 六福集團
  • 28.700
  • 目標︰$28.45
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 415.000
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 117.300
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.710
  • 03690 美團－Ｗ
  • 174.900
  • 02013 微盟集團
  • 6.720
報章貼士
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 13.460
  • 目標︰--
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 136.900
  • 目標︰$174.00
  • 00631 三一國際
  • 8.260
  • 目標︰$9.00
熱炒概念股
即時重點新聞

27/01/2023 16:25  《盤後部署》恒指本周升逾六百點，碧桂園現價追買值博率低

27/01/2023 10:29  《本港樓市》本港上月樓價指數按月跌2%，去年樓價跌近16%

27/01/2023 14:22  消息:跨境中學生最快2月中來港上課，小學及幼稚園生待2月下旬

27/01/2023 17:30  《本港樓市》房屋局：潛在一手私宅供應10.5萬伙創新高

27/01/2023 15:46  富達下調螞蟻集團估值至638億美元

19/01/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入１１﹒２２億元，買美團沽盈富

27/01/2023 08:18  【大行炒Ｄ乜】三行調高金沙目標，富瑞下調平安好醫生逾七成目標

20/01/2023 17:41  《嚟緊炒Ｄ乜》新世界走勢不俗，中線目標３１銀好快到

27/01/2023 16:39  《財資快訊》美電升報７﹒８３１１，各期拆息與上日持平

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

春節黃金周訪澳旅客回升　濠賭股獲大行祝福全線造好　邊隻可追入？
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】美GDP勝預期　技術效應掩暗湧
人氣文章

新聞>財經熱話

Tesla季績勝預期股價飆升　比亞迪創5個月高　仲有哪隻車股值博？
品味生活
生活
人氣文章

行政人員

疫後復甦｜派千元開工大利市！增銷售獎金！恢復Team Building活動！各行各業點「疏爽」迎兔年？
人氣文章

玩樂 What’s On

新年行大運！西貢大枕蓋賞吊鐘花行山路線推介！必睇漫山粉紅+俯瞰萬宜水庫全景
人氣文章

足球俱樂部．主教練

槍手留力 盃賽輪換 曼城攻強 主場應贏
DIVA CHANNEL
人氣文章

時裝延想．Nadia Tang

Chanel 2023年必入手3款不敗經典手袋！黑金搭配、鏤空新美學，再過幾年也看不厭！
人氣文章

隨性辦公室．飛天爺爺

國際戀物日：在特別日子做特別的事？她喜歡收集各式各樣的牙籤，莫非……
人氣文章

港女講男．妮洛

當個有魅力的女人：擁有這些性格特質的女人，會讓男人著迷！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
撈起！撈喜！祝大家兔年滿心歡喜！賀年素菜：新春撈起發財素菜（番茄焗豆汁煮南瓜）
人氣文章
除了退燒藥大家仲搶甘草！中醫：甘草解毒最強！生炙甘草有何分別？教你煲「甘草雙花茶」增強體質防流感
人氣文章
腸道菌群對整體健康幾重要？攝取益生菌從食物還是補充劑好？要從3個情況分析！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/01/2023 17:47
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/01/2023 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 27/01/2023 17:47
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 27/01/2023 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章財經熱話27/01/2023
春節黃金周訪澳旅客回升　濠賭股獲大行祝福全線造好　邊隻可追入？
人氣文章FOCUS27/01/2023
【FOCUS】美GDP勝預期　技術效應掩暗湧
人氣文章財經熱話27/01/2023
Tesla季績勝預期股價飆升　比亞迪創5個月高　仲有哪隻車股值博？
人氣文章財經熱話27/01/2023
《午市前瞻》專家料恒指短線可見二萬三 美團可望受惠旅遊業復甦
人氣文章財經熱話27/01/2023
【或派股息？】百勝中國曾高見500元　現價減磅仍有肉食？
人氣文章大行報告27/01/2023
【大行炒D乜】三行調高金沙目標　平安好醫生遭富瑞劈價
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金