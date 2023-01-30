溫傑：三大因素拖累恒指回調 本周或低見兩萬二

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

港股上星期五（27日）升勢未止，並累計連升六星期，惟即月夜期及ADR偏軟，反映大市有即將回調跡象？今天北水回歸，港股受追捧抑或捱沽？贛鋒鋰業(01772)發盈喜，按年最多多賺3.2倍至220億元人幣，惟與同樣發盈喜的天齊鋰業(09696)相比，爆發力似乎未夠？兩者前景應如何判斷？商湯(00020)上星期五成科技指數之中，升幅最大成分股，惟目前股價已高於早前大股東沽貨平均價，商湯再遭減持風險大？

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