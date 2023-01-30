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【FOCUS】春節消費井噴　啟「拼經濟」序曲

30/01/2023

　　長城、黃山；鼓浪嶼、張家界；秦始皇陵、西雙版納……中國優化防疫政策後首個春節假期，逾3億人次旅客豪斥逾3758億元，以井噴式人氣開啟2023年「拼經濟」序曲。總理李克強周末主持國常會，明言「乘勢而上，推動經濟運行在年初穩步回升」，並將「推動消費加快恢復」確定為經濟主拉動力。



商品消費略溫吞，春運數據遜預期



　　人，人，人！剛剛過去的春節黃金周，景點、餐廳、戲院，乃至十八線縣城的咖啡館，無不人頭攢動，生意火爆。經歷去年的負增長(-0.2%)，「消費」獲最高層加持為今年「拼經濟」的主動力，到底能否勝任？

 


　　細看數據，熱鬧之下不乏陰影。相比個性民宿、連鎖酒店、餐飲堂食等服務銷售收入火箭式上衝，整體商品消費僅按年增10%；經濟重鎮上海旅游收入較去年不升反跌(166.4億　VS 177.2億）；春運啟幕前22天錄約8.5億人次出行，遠低過官方估計全程40天約20.95億人次的一半。

 

 


　　另有地產統計數據顯示，15個重點城市春節假期新樓成交僅386套，按年縮水逾58%，北京、廣州、深圳均為零成交，上海則成交16套。



需發展模式轉軌、分配再平衡配合



　　鑒於此，上海在兔年開工第二天領銜發布《提信心擴需求穩增長促發展行動方案》，點名促進汽車、家電等大宗消費，包括對個人消費者6月底前置換購買純電動汽車，給予每車1萬元財政補貼，以及對購買綠色智能家電給予支付額10%、最高千元一次性補貼，未來勢有更多城市效仿。　 　 

 


　　此外，眼見內地百城新建商品住宅庫存連升49個月，去年底突破5.3萬平方米，河南鄭州宣布首套房房貸利率即日起降至3.8%，成為新年全國首個大尺度寬鬆的城市，同樣料引發新一輪按息下調潮。

 


　　但探討2023經濟穩步回升，必須回答的核心問題是，眼下的困境是否僅僅是疫情防控，還是有更深層挑戰，例如發展模式轉軌、分配再平衡？倘若無法恢復市場活力和收入信心，坊間熱議的超額儲蓄轉化為消費，恐障礙重重。

 


　　無獨有偶，人行、發改委等18個部門最新發布重磅指導意見，推動大型易地扶貧搬遷安置區融入新型城鎮化，簡而言之，即是通過讓較貧窮的搬遷人口，獲得與較富裕的城鎮居民同等的公共服務，進而增加收入、促進消費。此會否是推動地方政府收入更多向家庭部門轉移的前奏，值得關注。

 

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