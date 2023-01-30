【專訪】陶冬：日本央行改弦更張 高難度或釀黑天鵝（有片）

若問全世界最固執的央行行長，可能非日本的黑田東彥莫屬，皆因其效率低下的極寬鬆政策愈來愈難以為繼。瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士接受《經濟通通訊社》專訪時表示，日本銀行修改貨幣政策，有點像在刀尖上跳舞，難度極大，是2023年的一個潛在黑天鵝事件。

他指，今年是日本已故前首相安倍晉三推出安倍經濟學10周年，當前日本經濟中，能夠不斷出現在主流財經媒體的消息，已經不再是消費、投資、企業和科技創新了，更多的話題是匯率，背後折射黑田東彥十年央行行長生涯的「放水史」。

投機者的群起沽空

他認為，從效果來看，日本銀行極度寬鬆的QQE或YCC貨幣政策，並沒有引領經濟走出迷失，企業和消費者的信心也沒有得到多少提振，只是把資產價格炒上去，把日圓匯率打下來。由於美日政策利率的差距愈拉愈大，日本央行對債市的干預顯得愈來愈不合時宜、無法持續，招致投機者的群起沽空。

陶博指，黑田東彥4月份結束他的十年任期，他的繼任人會改變這個無以為繼且效率低下的政策框架的機會很高，時間點就在4-6月份。不過，如果央行政策轉變得太突然，勢必導致市場動盪，並通過套利交易向全球擴散；所以，做好針對市場的預期管理非常重要，可謂不容有失。

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