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比亞迪「真盈喜」逆市造好　海螺水泥三大航企盈警屬預期內

31/01/2023

　　近日陸續有公司發盈喜或盈警，其中比亞迪(01211)預計去年純利升逾4倍至最多170億元(人民幣．下同)，遠高於市場預期，上季盈利增長亦見加快，可算「真盈喜」，績後獲多間大行唱好，今日(31日)逆市曾升近半成。同樣發盈喜的中國神華(01088)其實看真些上季盈利增長放慢，股價下跌。至於發盈警的海螺水泥(00914)及內地三大航企都未見急跌，可能因已在市場預期內，其中航空業近期更見復甦跡象。

 

(比亞迪網頁截圖)

 

比亞迪料去年純利升逾4倍　瑞信：上季利潤有驚喜目標升至420元

 

　　比亞迪預期去年純利160億至170億元(人民幣．下同)，同比升4.25至4.58倍，遠高於市場預測的132億元。集團指，業績大幅增長主因新能源汽車行業持續爆發式增長，其銷量同比強勁增長，成全球新能源車銷量第一，推動盈利大幅改善，並有效緩解上游原材料價格上漲帶來的成本壓力。


　　美銀證券發表報告指，比亞迪盈喜符合該行預期，惟高於市場預測，預料比亞迪去年第四季每輛車淨利潤可達約1萬元，看好其新能源汽車銷量，產品組合改善及磷酸鐵鋰電池更廣泛應用從而推動利潤，目標價維持400元，重申「買入」評級。瑞銀指，比亞迪去年純利大幅高於預期，相信可恢復投資者信心，並提供足夠利潤來緩衝今年起的價格競爭，目標價由345元升至350元，重申「買入」評級。瑞信指，根據比亞迪盈喜，其第四季銷量按季增長27%，淨利潤達67至77億元歷史新高。第四季優於預期的利潤率最令人驚喜，故上調集團2022至24年盈測4.6至6.7%，目標價由410元升至420元。

中國神華料去年多賺最多43%　瑞信下調盈測目標降至29.8元

 

　　中國神華亦發盈喜，預計去年純利719億至739億元，按年增長39.3%至43.2%。集團指，業績預增主要原因是集團積極貫徹落實保障能源供應政策和要求，以煤炭保能源安全，商品煤產量及售價上升；以煤電保電力穩定，售電量和價格增長；強化公司治理，嚴控成本增長，提升資產質量。另集團平均所得稅稅率同比下降，對聯營企業的投資收益同比增長。值得一提，同業兗礦能源(01171)早前已發盈喜，預計去年淨利潤約308億元，按年增加89%，當時(1月26日)股價不升反跌逾1%。兗礦能源同樣稱，業績大幅提升主因為煤炭價格維持高位，且有效控制成本費用上漲等影響。

 

　　瑞信表示，中國神華去年利潤符合市場預期，惟將其去年至明年每股盈利預測分別略微下調7.8%、4.1%、4.1%，至3.71元、3.54元及3.52元，以反映較低的銷售量假設，目標價相應由31元降至29.8元，維持「跑贏大市」評級。摩根士丹利指，中國神華去年第四季純利介乎91億至111億元，低於該行預期的124億元。盈利不及預期或主要由於年底計入的撥備較預期高，因考慮到較高的單位煤炭生產成本和營運費用的可能影響，維持「增持」評級，目標價32.6元。

 

黃瑋傑：比亞迪真盈喜上望260元　神華上季盈利倒退動力弱

 

　　今日《開市Good Morning》節目請來輝立證券董事黃瑋傑，他指比亞迪所發的可算「真盈喜」，去年全年最多賺170億元，首三季賺93億元，意味第四季就賺了77億元，盈利增長加快，不似有些公司雖按年盈利大升，但其實下半年或最新一季業績出現下滑。事實上，在疫情下比亞迪去年按月銷量仍不斷創新高，拋離Tesla，加上受惠規模效益，賣得愈多攤分成本愈低，屬新能源車股首選，之前股價之不過受制股神減持。另比亞迪沒跟其他車企降價，代表產品有一定品牌力量。比亞迪上周升穿250天線，昨日(30日)大市急跌仍可守穩，跌至239至240元可買入，短線有望補足去年8月尾的下跌裂口，升至259至260元，225元止蝕。

 

　　另黃瑋傑指，近期煤炭股缺乏利好消息，本來神華本月中有上行趨勢，但升至25元動力轉弱，現似乎正營造圓頂回落，昨日跌穿10天線要小心。神華去年賺719億至739億元，首三季賺了627億元，即第四季只賺約90至110億元，明顯賺少了，非百分百盈喜，料10天線24.7元會成短期阻力，如跌穿23.9元恐下試100天線23.3元。

 

內地三大航企料去年虧損擴大逾倍　惟春節跨境機票訂單及旅客大增

 

　　此外，去年內地疫情防控嚴重影響經濟活動及民眾出行，內地航空公司集體預告暴蝕，其中內地三大航企總計虧損逾千億。國航(00753)預計去年淨虧損370億至395億元，2021年同期虧損166億元；東航(00670)預計去年淨虧損360億至390億元，2021年同期虧損122億元；南航(01055)預計2022年淨虧損303億至332億元，2021年同期虧損121億元。三大航企均指，去年受新冠疫情持續影響，加上油價高企和人民幣貶值等進一步加重成本壓力。

 

 (Shutterstock)

 

　　不過，隨著內地今年初重新開放，經濟活動及民眾出行現已逐漸復常。根據攜程Flight AI平台數據顯示，今年春節跨境機票訂單同比增長4倍以上。另交通運輸部公布，截至1月29日春運第24天，全國鐵路、公路、水陸、民航累計發送旅客8.92億人次，比去年同期增長56%，其中春節7天假期(1月21日至27日)累計發送旅客2.26億人次，比去年同期增長71.2%。此外，原油需求不明朗，加上歐美央行公布議息結果前夕美元上漲，國際油價昨日(30日)跌至近3周低點，布蘭特期油跌2%，收每桶84.90美元；紐約期油跌2.2%，收每桶77.98美元。

 

海螺水泥料去年淨利潤跌最多58%　潤泥早已發盈警

 

　　海螺水泥亦發盈警，預期去年淨利潤按年減少50%至58%，至139.73億至166.33億元。集團稱，淨利潤減少主因受房地產市場下行、疫情反覆等因素影響，市場需求下滑，導致公司水泥產品售價及銷量同比下降；另受煤炭價格及電價上漲影響，產品成本按年上升。

 

　　另一水泥股龍頭華潤水泥(01313)早前亦已發盈警，預期去年盈利按年減少74%至78%，主因同樣是水泥產品銷售成本上升，產品售價及銷量下降。

 

　　比亞迪半日升3.17%收報247.2元，最多升4.76%至251元；中國神華則跌0.83%報24.05元，同樣發盈喜的藥明康德(02359)亦跌3.38%報100.2元。盈警股方面，海螺水泥升0.17%報29.45元，國航則跌0.99%報7.02元，東航無升跌報3.13元，惟南航跌3%報5.18元。

 

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

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