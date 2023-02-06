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富通保險全方位實踐社會責任 創造共享價值理念獲認同

06/02/2023

新年新氣象，雖然回望去年，香港持續受到新冠肺炎疫情煎熬，但困境中更能彰顯本港各界守望相助。扎根香港逾30年的富通保險，一直積極為客戶提供適切的人生保障及財富規劃，而作為新世界集團的一分子，富通保險同時竭力實現集團《2030可持續發展願景》，致力發揮企業社會責任，以環保、健康、智能與關愛為四大方針，籌辦及支持不同相關活動，努力為所有持份者創造共享價值，屢獲外界肯定。最近，富通保險更榮獲《經濟通》主辦的金融科技大獎–傑出環境、社會和治理（ESG）嘉許狀以表揚公司過往持續在ESG方面的貢獻。

 

疫情肆虐期間，有抗疫車隊專門為病人提供接載服務，往返指定診所及其住所，惟司機要頻密接待確診者，受感染的風險大增。有見及此，富通保險成為市場首家，亦是唯一一家向抗疫車隊司機，提供確診現金、住院現金、身故賠償保障，及疫苗副作用保障的保險公司，讓的士及中小型巴士司機在前線協助抗疫工作時，多一份安心和保障。相關計劃更得到香港的士業議會高度表揚，並向富通保險授予獎座，以示感謝。

 

FTLife1

 

受疫情影響的，還有一眾莘莘學子，由於學校斷斷續續停止面授課堂，學生經常要上網課，基層家庭的上網開支大增，富通保險推動「綠色連線數據卡捐贈計劃」，向基層學童捐贈近9,000張數據卡，讓他們安在家中都能持續學習。同時，「富通保險獎學金」亦嘉許成績有顯著進步的基層弱勢學生，最新一個年度有近300位學生獲獎。

 

為令兒童有全能發展，富通保險去年亦贊助D.PARK的兒童放電嘉年華，透過讓兒童參與多元化的運動課程，培養相關技能，期間更邀請到多位香港星級運動員支持，香港桌球大師傅家俊亦有出席活動，與一眾小朋友交流「篤波」經驗。另外，富通保險的義工於去年聖誕節前夕，帶領一班有特殊教育需要的小朋友暢遊位於K11 MUSEA的樂高探索中心，為他們帶來難忘、開心、好玩的聖誕假期。

FTLife2

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在參與抗疫和關懷兒童以外，富通保險亦重視環保議題。去年6月聯乘新世界口罩推出「富通森林特別版」口罩，並架設環保承諾網站，購買口罩的客戶只要掃描包裝盒上的「環保承諾二維碼」，並進入網站作出環保承諾，富通保險便會透過社會企業EcoMatcher連結植樹夥伴種植樹木，以抵消碳排放量，為綠色未來出一分力。同時，富通保險亦於公司內部舉辦一系列宣揚環保理念的項目以提高同事們的環保意識，為富通保險注入更多綠色力量之餘，進一步促進社區的可持續發展。

 

FTLife4

 

富通保險一直心繫社區，理念亦得到外界認可。去年榮獲環境社會企業管治及基準學會（IESGB）頒發「環境、社會及企業管治成就大獎2021/2022」的特別大獎金獎（年度傑出企業），以及獲「《彭博商業周刊／中文版》頒發「金融機構大獎2022」之企業社會責任傑出大奬，表揚公司於社會責任方面的卓越表現。
 
想了解更多關於富通保險去年承擔企業社會責任的詳情，歡迎按此

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