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熊麗萍料2月恒指走勢不及上月　惟仍有望重上兩萬三

01/02/2023

嘉賓：駿達資產管理投資策略總監 熊麗萍

 

　　港股連續兩日回吐逾800點，彭博預計恒指將於一至兩周內現黃金交叉，市場勢現新一波追貨潮？現時趁弱勢入場獲利空間有多大？波羅的海乾散貨指數(BDI)連跌後終回穩，加上中遠海能(01138)上日（31日）發盈喜，帶動一眾航運股逆市升逾3%，如何判斷升勢為盈喜利好﹑抑或只是板塊追落後？有傳中海油(00883)因初步報價未達預期，暫停出售北海資產組合，對中海油發展計劃有何影響？會否對股價造成波動？

 

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