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《午市前瞻》專家料恒指短線續調整 小鵬曾漲逾7%是否可追買

01/02/2023

　　恒生指數半日收報21902，升60點或0.27%，主板成交799.32億元。恒生中國企業指數報7496，升71點或0.96%。恒生科技指數報4621，升78點或1.73%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、美團(03690)及阿里巴巴-SW(09988)；騰訊控股收報380.8元，跌1.4元或0.37%，成交53.31億元；美團收報179.1元，升4.5元或2.58%，成交31.66億元；阿里巴巴-SW收報109.6元，升2元或1.86%，成交30.99億元。比亞迪(01211)升5.71%，收報259元，成交21.48億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。

 

(小鵬汽車網頁截圖)

 

溫鋼城：後市以區間上落為主


　　恒指今日高開78點，報21920。阿里巴巴、美團、京東(09618)等重磅科技股走勢平穩，即使滙控(00005)開市初段表現較差，指數早段上落不大。


　　iFAST Global Markets副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，北水連續二日錄得淨流出，金額均逾30億人民幣，是大市表現較弱的主要原因，加上市場觀望聯儲局加息取態、內房銷情仍差等因素，恒指短線料續調整，惟幅度不會太大，後市會以區間上落為主。他預期，恒指或待修補1月4至5日的上升裂口後才有較明顯支持，兩萬三為短線阻力位。


小鵬45至50元有較大阻力


　　汽車股今早造好，比亞迪(01211)曾升逾5%，吉利(00175)曾升逾3%，造車新勢力小鵬(09868)更一度升逾7%。小鵬隔晚美股造好，最新消息指旗下飛行汽車公司小鵬匯天全棧自研的旅航者X2，正式獲得由中國民用航空中南地區管理局頒發的特許飛行證。


　　溫鋼城認為，即使特許小鵬匯天獲頒發飛行證，內地對民用飛行駕駛產品的需求及配套未見強勁，該消息對小鵬的短期刺激作用有限。他續指，小鵬仍未扭虧為盈，銷售數字亦不突出，疊加新能源車的減價潮，相信股價難以大爆發。


　　部署上，溫鋼城指小鵬自去年12月以來在45至50元都見阻力，即使股價已跌得低殘，一手100股的入場費變得相當便宜，但現價距離50元阻力位較近，買入時機較尷尬，故不建議無貨者現階段進場。

 

小鵬汽車今早升近8%，並突破100日線。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

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