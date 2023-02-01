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《神州經脈》美稱布林肯將訪華　財新製造業PMI低預期　滬指升

01/02/2023

　　等待美聯儲局加息決定出爐前，滬深股市今早稍高開，午後隨著北向資金流入增加，有色、券商、汽車等板塊顯著拉漲，帶動滬綜指全日收升0.9%，報3284.92點，深成指漲1.31%，創業板指漲1.27%。

 

 （資料圖片）


　　陸股通連續第十六個交易日錄得淨流入，全日流入69.74億元（人民幣．下同），兩市全日成交再度回到萬億關，達10046億元，按日增11.6%。


　　財新中國製造業採購經理指數（PMI）今年1月錄得49.2，高於上月0.2個百分點，但仍低過市場預期49.8，是連續第六個月低於榮枯線，這一走勢與官方製造業PMI並不一致。


　　野村將中國2023年GDP增速預測從4.8%上調至5.3%，不過同時將2024年中國經濟增速預測從5.5%下調至4.4%；中資券商華泰證券將中國2023年實際GDP增速預期從5.8%上調至6.2%。


今日新聞精選


1. 美國白宮宣布，國務卿布林肯將於星期日（5日）起訪問中國兩日，尋求重啟美中在軍事與氣候變遷等一系列議題對話，也將討論俄羅斯出兵烏克蘭引發的戰爭。白宮國家安全委員會發言人柯比表示，布林肯屆時將與中方官員討論連串議題，包括俄烏戰事，以及去年8月中方抗議時任眾議院議長佩洛西訪台，而被擱置的中美軍事及氣候變化合作，布林肯將尋求恢復討論有關議題。中國外交部發言人毛寧重申沒有可以提供的信息。另外，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅將於2月20日將訪問俄羅斯首都莫斯科，有俄媒報道，指王毅或將與俄羅斯總統普京會面，並會與俄方討論關於中國國家主席習近平訪俄準備工作的問題。毛寧回應有關消息時，同樣表示沒有可以提供的信息。　


2. 據《新華社》報道，中共中央總書記習近平周二（31日）下午主持中共中央政治局集體學習，強調加快構建新發展格局，增強發展的安全性主動權。習近平指出，要盡快形成完整內需體系，著力擴大有收入支撐的消費需求、有合理回報的投資需求、有本金和債務約束的金融需求。他指要建立和完善擴大居民消費的長效機制，使居民能消費、敢消費、願消費；完善擴大投資機制，拓展有效投資空間，適度超前部署新型基礎設施建設，擴大高技術產業和戰略性新興產業投資，持續激發民間投資活力。他又指要加快科技自立自強步伐，解決外國科技「卡脖子」問題，要健全新型舉國體制，強化國家戰略科技力量，優化配置創新資源，使中國在重要科技領域成為全球領跑者，在前沿交叉領域成為開拓者。習近平還表示，要加強反壟斷和反不正當競爭，依法規範和引導資本健康發展，為各類經營主體投資創業營造良好環境，激發各類經營主體活力。


3. 財新中國製造業採購經理指數（PMI）今年1月錄得49.2，高於上月0.2個百分點，但仍低過市場預期49.8，是連續第六個月處於收縮區間。這一走勢與官方製造業PMI並不一致。國家統計局公布的1月製造業PMI錄得50.1，高於上月3.1個百分點，時隔三月重返擴張區間。在疫情影響下，2023年1月製造業生產、需求仍然疲弱，生產指數與新訂單指數在榮枯線下略有回升，分別連續第五、六個月位於收縮區間。生產和需求邊際好轉，帶動就業指數在榮枯線下上升。生產經營逐步恢復正常，企業對未來一年前景的信心持續回升，製造業生產經營預期指數升至2021年5月以來新高。


4. 1月的房地產銷售數據仍表現疲弱。中指研究院發布TOP100房企1月銷總額為4223.3億元，同比下降31.7%，較去年同期降幅擴大8.6個百分點，主要由於1月逢春節假期，市場活躍度下滑。克而瑞亦報告稱，1月TOP100房企僅實現銷售操盤金額3542.9億元，同比降低32.5%，環比降低48.6%；重點30城成交面積環比、同比均下降41%。不過，貝殼研究院數據顯示，1月貝殼50城二手房價格指數環比上漲0.2%，是自2021年8月連續17個月環比下跌以來首次止跌。50城中約六成城市二手房價格1月止跌，止跌城市覆蓋多個重點城市群。官媒《經濟日報》發文呼籲，要引導銀行適度降低存量房貸利率，逐步縮窄存量房貸與新增房貸之間的利差，進一步降低住房消費者的負擔，有效解決居民扎堆提前還款及違規「轉貸」等問題。可加快引導5年期以上LPR下降，繼續降低新增和存量住房貸款利率，減輕居民住房消費負擔。


5. 據官媒報道，消費貸成內地銀行信貸「開門紅」重頭戲，各家銀行紛紛降低消費貸、信用貸產品利率，大力推廣個人消費貸，深圳更有部分銀行下發全面動員令。報道指，四大國有行的消費貸產品利率均降至4%以下，最高借款額度達100萬元。深圳更有農商行的借款額度最高達200萬元，年利率4%。


6. A股IPO審核現鬆綁。市場流傳一張「紅綠燈」行業IPO審核標準細則，當中明確對主板申報企業的行業要求，對禁止、限制、允許和支持上市類別劃線。總體上，主板應屬於大盤藍籌、業務模式成熟、經營業績穩定的優質企業。學科類培訓、白酒、類金融等「紅燈行業」禁止上市；食品、家電、涉疫企業等「黃燈行業」上市受限；集成電路、先進生物醫藥研發生產等企業獲支持，「即報即審、審過即發」。內媒引述投行人士表示，近期確實接到了相關指導，內容也跟網傳的基本一致，審核標準有適度放鬆，對於限制行業的龍頭企業也可窗口指導申報。


7. 上海市統計局公布，2022年上海新設外商投資企業4352家。實際使用外資金額為239.56億美元，按年增長0.4%。其中，第三產業實際使用外資230.73億美元，增長1%，佔上海市實際使用外資總額的96.3%。


8. 人民幣兌一美元即期匯率（CNY）周三（1日）上午小幅高開後震盪上行，盤中一度升至6.7395，惟升幅其後收窄，最終收報6.7410，較上個交易日4時30分收盤價升161點子，創1月16日以來半個月新高。離岸人民幣兌美元（CNH）現升92點子，報6.7453。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.7492，較上個交易日升112點子，三連升，創1月17日以來新高；上個交易日報6.7604。

 

撰文：經濟通中國組

 

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