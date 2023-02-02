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林家亨：受購車補貼退場拖累　料今年各車企交付量難及去年

02/02/2023

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

 

　　美國聯儲局一如市場預期加息0.25厘，主席鮑威爾會後在記者會表示，聯儲局官員正考慮再加息至少一次才會暫時暫停加息行動，帶動美股轉升，惟升幅未能維持到收市，對港股影響又有多大？各車企公布1月車輛交付量，除龍頭比亞迪(01211)交付量於淡季仍有近六成增幅外，其餘車企交付量均錄雙位數跌幅，當中以小鵬汽車(09868)跌幅最顯著，足足跌近六成，如何解讀比亞迪獨強？料優勢會持續至少首季？又能將利好作用傳導至汽車零部件板塊嗎？

 

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