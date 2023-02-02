《午市前瞻》港股市底強將再試22700 百度再炒上空間不大

恒生指數半日收報22162，升90點或0.41%，主板成交765.51億元。恒生中國企業指數報7596，升35點或0.47%。恒生科技指數報4777，升81點或1.74%。



恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、美團(03690)及阿里巴巴-SW(09988)；騰訊控股收報390.6元，升5.6元或1.45%，成交50.21億元；美團收報179.7元，跌0.4元或0.22%，成交27.27億元；阿里巴巴-SW收報110.6元，升0.6元或0.55%，成交23.71億元。百度(09888)升6.93%，收報154.3元，成交16.94億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。

(百度網頁截圖)

張智威：北水沽壓料已解除



美國聯儲局加息0.25厘符合預期，主席鮑威爾更表明通脹放緩過程已經開始，道指拗腰收升，但恒指高開200點後走勢反覆，未有進一步向上突破。信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，港股市底強勢，大市總成交額偏高但整體跌幅不大，日前北水回歸後引發較大沽壓，但過去幾日可見港股承接力強，料北水有貨已盡出，阻力消散後恒指可望再試22700。



百度AI聊天機械人暫未見獨特性



近日市傳百度(09888)正研發AI聊天機械人，計劃於3月作為獨立應用推出，之後再逐步將其合併到搜索引擎中。儘管百度未有應傳聞，但近期股價落鑊炒起並突破145元阻力位。張智威指，以目前資訊推測，所謂聊天機械人或類似蘋果Siri，暫認為獨特性不高，亦未知可以為百度帶來多少的收入進帳。他指，以技術走勢而言，百度勢強，認為短期有望挑戰去年高位165元，但目前水位已不多。



早前同樣受惠AI修圖而炒起的美圖(01357)，昨日乘著百度AI概念跟炒，爆升逾20%，今日再高見2.52元逾一年半新高。張智威直言，美圖明顯借百度氣勢炒上，基本面而言，未算有太大盈利，整體感覺空泛，認為即使百度AI聊天機械人暫時只有傳聞，雄厚基礎下一定比美圖來得實在。



張智威續指，兩股股價高水將有回落趨勢，但比起美圖，百度回調會有更多大戶基金願意接貨，相反，美圖承接力弱或會深跌，百度若回落可先觀望10天線支持。

百度繼續炒作聊天機械人消息，股價上午升近7%。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組

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