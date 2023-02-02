【美鷹加息】余偉文：美加息周期未結束 港元拆息或保持較高水平

美國聯儲局隔晚宣布加息0.25厘，聯邦基金利率目標區間升到4.5厘至4.75厘，金管局總裁余偉文表示，是次美國加息幅度屬市場預期之內，而美聯儲由去年3月起已連續加息4.5厘，亦指是次加息幅度進一步緩和，認為美聯儲需要小心觀察美國經濟及通脹走勢，以考慮未來加息的幅度。

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提醒市民留意管理利率風險



他提及美國加息不會影響香港的貨幣及金融穩定，貨幣金融市場保持非常暢順及有序，聯繫匯率亦行之有效，市場對相關機制運作有充足了解，市場對此有非常大的信心，但指出美國加息周期尚未結束，故料未來港元拆息或保持相對較高水平，呼籲市民要有準備，在作出投資買樓決定時，需要留意管理利率風險。



放寬防疫及通關對香港經濟影響或更大



他指出，若美國經濟周期沒有改變，料今年其高息環境將會持續，由於聯繫匯率的關係，預期今年香港的高息環境也會維持，香港經濟受不同因素影響，當中包括利率及質易等因素，儘管今年環球經濟或有所下滑，但隨著內地調整防疫政策，內地開放對亞洲及香港經濟均有推動力，而開關亦將振興本港旅遊、飲食及零售等行業，認為上述因素對本港經濟的影響可能會更大。



未憂慮高息影響借貸人還款能力



對於本港負資產數字急升，他指出，隨著去年樓價下跌，負資產數字一定會上升，當中個案涉及較高按歇成數，當中包括銀行職員及按揭保險計劃借貸人，強調相關高成數借貸人，特別是按保借貸人，香港按揭證券有限公司對按保借貸人的要求較為嚴格，需要滿足到還款能力要求，而現時按揭保險計劃下的不良貸款率只有0.01%，而銀行業整體按揭貸款的不良貸款率為0.06%，「見到資產質素保持非常好」，不太擔心利率在較高水平影響借貸人的還款能力，認為相關風臉可控。



他續指，局方會因應周期改變而為相關的宏觀審慎措施作調整，儘管去年樓市跌幅約15%，但留意到今年氣氛有好轉，1月份睇樓量、樓價以及成交量均有輕微上升，局方會繼續觀察有關情況，並一直檢視有關措施。

撰文：經濟通採訪組

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