  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【FOCUS】今年無意降息　市場不信鮑公

02/02/2023

　　如果要用一句話評論FOMC(聯儲公開市場委員會)2023年首次議息，那就是－－「市場不信鮑威爾」。盡管他堅稱「持續加息將是適當」、「宣布勝利為時過早」、「今年降息不合適」，但債息跳水、納指狂升、交易員加大下半年減息押注，都如同新債王岡拉克對投資者的建議錦囊，「關注市場，而不是美聯儲。」



首認商品領域現通縮



　　聯邦基金終端利率會否達到12月點陣圖預期的5%-5.25%水平？FOMC接下來3月、5月會否如鮑威爾暗示的再加息「兩次」？Who cares？皆因聯儲此輪自1980年代以來最激進的加息行動，在市場看來已成過去式。

 

 

 

 


　　最直接的證據，首推議息聲明措辭改變，將俄烏戰爭影響從12月的「給通脹帶來上行壓力」改為「助推已處高位的全球不確定性」；對通脹的表述從12月的「仍然高企」該為「已有所放緩但仍然高企」；對利率目標區間的考慮從12月的「上調幅度」改為「上調程度」。

 


　　更令市場振奮的，是鮑威爾在議息後記者會首認，看到商品領域的「通貨緊縮」；以及一改12月議息時「對金融環境無端寬鬆」的警告，對實際升至一年最寬鬆水平的金融狀況，以一句「重點不是短期走勢」輕輕帶過。



一旦降息或意味衰退


　　 　 　
　　鑒於此，盡管他重申「歷史記錄強烈警告勿過早放鬆政策」，但2年、5年、10年期美債孳息急挫，納指年初至今漲幅擴大至近13%，歐元大漲，期貨市場甚至預期今年底前將累計降息50基點。

 

 

 


　　但鮑威爾認為利率將維持在目標水平多久？他提出三個考慮因素，增長適度放緩、就業略微疲軟、通脹穩步下降，倘若經濟表現大致符合此預測，那麼今年不適合降息。

 


　　但反向思考，若下半年真的觸發降息，將意味經濟增長急劇放緩、就業市場失業率急升、通脹快速下行；換言之，聯儲一旦真正轉向政策寬鬆，實際恐意味衰退逼近，此對股市並非好消息，Be careful what you wish for。

 

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

00700

騰訊控股

385.800

異動股

09888

百度集團－ＳＷ

154.100

異動股

00020

商湯－Ｗ

2.810

更多FOCUS

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00700 騰訊控股
  • 386.200
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 154.800
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.820
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 13.780
  • 02137 騰盛博藥－Ｂ
  • 13.460
股份推介
  • 06680 金力永磁
  • 27.650
  • 目標︰$30.30
  • 00777 網龍
  • 19.060
  • 目標︰$19.90
  • 02057 中通快遞－ＳＷ
  • 229.600
  • 目標︰$240.00
  • 02362 金川國際
  • 0.740
  • 目標︰$0.745
  • 01368 特步國際
  • 10.440
  • 目標︰$13.50
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 386.200
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 109.400
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.820
  • 00388 香港交易所
  • 352.200
  • 00005 滙豐控股
  • 57.700
報章貼士
  • 02096 先聲藥業
  • 11.600
  • 目標︰$15.00
  • 00902 華能國際電力股份
  • 3.850
  • 目標︰$4.85
  • 01866 中國心連心化肥
  • 4.620
  • 目標︰$5.30
熱炒概念股
即時重點新聞

02/02/2023 12:11  【美鷹加息】匯豐維持最優惠利率5.625厘不變

02/02/2023 12:06  恒指半日高收90點報22162，百度續炒聊天機械人升近7%

02/02/2023 09:18  【美鷹加息】余偉文:美加息周期未結束，港元拆息或保持較高水平

02/02/2023 09:25  【聚焦人幣】人幣中間價大升362點報6.7130，近7個月高

02/02/2023 09:03  【通關復常】傳羅湖口岸下周一起正式通關，周二取消配額與核檢

02/02/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出２０﹒２９億元，買美團沽騰訊

02/02/2023 08:22  【大行炒Ｄ乜】高盛調低本地銀行股目標價，降恒生至賣出評級

02/02/2023 12:27  《財資快訊》美電升報７﹒８４１４，隔夜拆息升至１﹒０％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

新能源車企上月銷量全下滑　今年政府補貼退場業績堪憂博唔過？
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】今年無意降息　市場不信鮑公
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》港股市底強將再試22700 百度再炒上空間不大
品味生活
生活
人氣文章

著數速遞

2月AEON心動價優惠！最平$9.9起！2折買明火電磁爐適用單柄煲、6折男女裝風褸、$150負離子風筒
人氣文章

時事要聞

下周一有望全面通關 跨境生預約配額 昨搶先來港復課
人氣文章

娛樂情報

一家三口培養愛閱讀 Patrick Sir寄望兒子做CEO
DIVA CHANNEL
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

限量版「公仔」到底是藝術還是噱頭？只要具備這3點，任何類型的卡通人物雕塑也可以賣錢？
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

新年後要食得健康啲？沒有時間日日買餸？營養師推介4款必備冷藏食材，有齊4種必需營養
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

迎接兔年！要為身體洗邋遢！教你正確私處清潔方法！男性不懂洗這部分，包皮垢、龜頭炎無限Loop！女生幾時要用陰部清潔液？性事後記住做一件事！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
日本士多啤梨當造！白色士多啤梨是未熟還是基因改造？營養價值怎樣？5個關於紅、白士多啤梨的迷思！
人氣文章
生無可戀？咪住！
人氣文章
坐完飛機周身骨痛？可能是「非典型經濟艙症候群」！5個簡單方法預防 新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 02/02/2023 14:13
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 02/02/2023 14:13
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 02/02/2023 14:13
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 02/02/2023 13:55
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章財經熱話02/02/2023
新能源車企上月銷量全下滑　今年政府補貼退場業績堪憂博唔過？
人氣文章FOCUS02/02/2023
【FOCUS】今年無意降息　市場不信鮑公
人氣文章財經熱話02/02/2023
《午市前瞻》港股市底強將再試22700 百度再炒上空間不大
人氣文章大行報告02/02/2023
【大行炒D乜】高盛調低銀行股目標價　劈恒生至$116兼叫沽
人氣文章財經熱話02/02/2023
【部署策略】港交所跑贏大市曾升逾2%　短炒有較大獲利空間？
人氣文章財經熱話02/02/2023
【美鷹加息】余偉文：美加息周期未結束　港元拆息或保持較高水平
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金