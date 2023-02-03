【通關復常】李家超：下周一全面通關 所有口岸不設限額 免核酸

行政長官李家超表示，香港及內地將於下周一（6日）開始全面通關，全開放通關，包括所有口岸不設人數限制，不需預約；取消出入境前核酸檢測要求，隨時出行；開放全部出入境口岸，包括羅湖口岸及蓮塘香園圍口岸等。

（Tim攝）



他表示，下周一起，所有來往中港的人士，不需進行48小時核酸檢測，但所有北上人士若在7日之內曾經到訪外地，包括台灣，亦要進行核酸檢測。



取消非港人來港接種疫苗要求 澳門來港免快測



他指出，同日開始取消澳門來港前快測要求，即時隨意來港或去澳門；在口岸方面，同日取消非香港居民來港的疫苗接種要求，但對於從海外以及台灣來港的快測要求，則由於與內地全面通關有大量人流來往，故海外來港前快測的要求將維持一段觀察期。

整體通關部署符合要求 本港宣揚已作準備

李家超表示，在部署通關方面，政府全情投入，好認真及小心處理，感謝同事與緊密內地以及不同單位的聯繫，亦指政府已聆聽市民訴求，認為整體部署能符合政府要求。



他指出，香港具有眾多優勢，有不少優質景點以及自然景點等，在舉行會議方面亦有優勢。對於50萬張從世界不同地方來香港的免費機票，他指出，本港包括旅遊界及機場等，均已在宣揚方面作出準備，對今年經濟活動因此而引起的人民往來交流充滿信心。

陳國基：下周三起分階段恢復跨境學生回港參與面授課

（Tim攝）

政務司司長陳國基表示，2月8日起有序恢復跨境學生面授，當中將會分為兩階段，2月8日先恢復中學，2月22日其範圍將擴展至小學、幼稚園、特殊學校。分階段是基於不同年紀學生的自理能力、跨境的需要，教育局將會繼續與相關部門聯繫及提供支援。



本港將開放全部出入境口岸，包括羅湖口岸及蓮塘香園圍口岸等，保安局局長鄧炳強表示，相關的口岸運作時間如常，強調已調配足夠的人手來確保通關後各口岸運作順暢。

陳國基：截至昨日錄77萬人北上 70萬人南下

陳國基表示，下周一起與內地全面通關，自從1月8日本港與內地首階段通關後，香港特區政府持續與粵、深政府溝通，通關後港府加強了資訊發放、上調年廿七至年三十通關人數安排等。截至2月2日起，各口岸錄得約77萬人北上、70萬人南入，通關後促進了人民交流合作，認為現時已具備全面通關條件。

運輸局：已指示港鐵作準備 按需要實際乘客管理措施

（Tim攝）

運輸及物流局局長林世雄表示，當局已協調各個公共交通營辨商，以新增口岸的交通服務。在2月6日全面通關後，預料口岸交通需求將增加，運輸局的緊急事故交通協調中心將於下周一起提升至最高級別，會與港鐵(00066)和巴士營辨商加強協調及合作，有需要時增加各口岸交通服務。



他又指，鑑於羅湖口岸正進行工程，或需更多過關等待時間，當局已指示港鐵作準備，按需要實際乘客管理措施和加強服務，同時會透過廣播，引導市民選擇不同口岸前往內地。

盧寵茂：本港疫情並無受通關影響 輸入個案屬低水平

（Tim攝）

醫務衞生局局長盧寵茂表示，本港經歷3年疫情後已進入新階段，自1月8日首階段與內地通關後，1月8至29日，每日確診個案由1.4萬宗下跌約8成至4000宗，污水檢測發現的人均病毒量亦由330萬跌至32萬；輸入個案佔本地數字比率維持低水平，約2.6%左右，而輸入個案中，內地只佔16%，反映內地輸入風險低。醫療服務方面，新冠入院人數持續下降，非合資格人士和公院求診人數，也無因為首階段通關而上升。

撰文：經濟通採訪組

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