《神州經脈》內地港澳全面通關 財新服務業PMI見擴張 滬指跌

近期持續買入的外資急轉向，周五（3日）通過滬股通、深股通流出42.46億元（人民幣．下同），結束連續17日淨流入。滬深股市全日反覆向下，滬綜指小幅高開後表現反覆，高位獲利回吐壓力顯現，之後更愈跌愈深，午後跌勢略有舒緩，收市跌0.68%，報3263.41點，終止連升兩日。深成指跌0.63%，創業板指跌0.85%。個股跌多漲少，兩市近3000股飄綠，兩市成交回落至9147億元，按日大減10.9%。全周計，滬綜指幾乎原地踏步，春節長假回歸首周，僅微跌1點。

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人民銀行收水，本周共有16080億元14天期逆回購到期，累計淨回籠7200億元。計及農曆春節假期調休，1月28日及29日均為工作日，春節後人行收水累10680億元。

今日新聞精選

1. 隨著疫情防控措施優化和新冠感染人數達峰後回落，1月服務業景氣度明顯好轉，為去年9月來首次呈擴張態勢，反彈力度大於製造業。周五公布的2023年1月財新中國服務業PMI錄得52.9，高於2022年12月4.9個百分點。此前公布的2023年1月財新中國製造業PMI上升0.2個百分點至49.2，連續第六個月處於收縮區間。兩大行業景氣度抬升，拉動當月財新中國綜合PMI上升2.8個百分點至51.1，同樣為2022年9月來首次高於榮枯線。這一走勢與國家統計局一致。服務業供需恢復擴張，生產經營指數、新訂單指數均為近五個月來首次高於臨界點，不過反彈幅度不及2022年二季度上海疫情解封後。儘管服務業供需回暖，就業市場卻仍呈收縮態勢，1月服務業就業指數連續三個月位於榮枯線以下，但降幅收窄。服務業市場信心持續回升，1月經營活動預期指數創2011年3月以來新高。

2. 國務院港澳事務辦公室發布全面恢復內地與港澳人員往來的通知，自2023年2月6日零時起實施。取消經粵港陸路口岸出入境預約通關安排，不設通關人員限額。恢復內地居民與香港、澳門團隊旅遊經營活動。自香港、澳門入境人員，如7天內無外國或其他境外地區旅居史，無需憑行前新冠病毒感染核酸檢測陰性結果入境。



3. 外交部部長秦剛與日本外相林芳正通電話。秦剛說，希望日方秉持客觀理性的對華認知，在歷史、台灣等重大問題上重信守諾、謹言慎行，在軍事安全領域慎重行事，在鈎魚島問題上制止右翼勢力挑釁。日本外相林芳正在記者會上表示，在與中國外交部長秦剛的電話會談中，中方再次邀請他訪華。對此，外交部發言人毛寧回應表示，中日之間保持各層級的交往，構建契合新時代要求的穩定和建設性的中日關係，符合中日兩國的利益。關於日本外相的訪華具體消息，目前沒有可以提供的消息。此外，據本港傳媒引述知情人士指，澳洲總理阿爾巴尼斯計劃今年內訪華，而下周將舉行的中澳商貿部長線上會晤，有望為阿爾巴尼斯訪華行程「鋪平道路」。



4. 美國國防部官員指，國防部追蹤到疑似中國間諜氣球，並稱已透過不同官方渠道，緊急接觸中方官員，溝通情況的嚴重性。毛寧在例行新聞發布會上回應表示，在事實搞清楚之前，猜測和炒作無益於問題的妥善解決。毛寧表示，正在了解核實情況，希望雙方能夠共同冷靜謹慎處理。據英國《金融時報》引述知情人士報道，美國國務卿布林肯周日（5日）起展開為兩日的中國之行期間，預計將在北京與中國國家主席習近平會面，成為五年來第一位獲此待遇的美國最高外交官，並是自2018年10月以來，再度有美卿訪問中國。報道稱，布林肯還將與王毅和秦剛。



5. 人行發布2022年四季度金融機構貸款投向統計報告。2022年末，人民幣房地產貸款餘額53.16萬億元，同比增長1.5%，比上年末增速低6.5個百分點；全年增加7213億元，佔同期各項貸款增量的3.4%。2022年末，房地產開發貸款餘額12.69萬億元，同比增長3.7%，增速比三季度末高1.5個百分點，比上年末高2.8個百分點。個人住房貸款餘額38.8萬億元，同比增長1.2%，增速比上年末低10個百分點。恒大集團主席許家印主持恒大集團營銷會議，要求做好項目推廣工作，恢復公司項目銷售，並要下發考核任務。並公布將對全國458個樓盤推行優惠促銷活動，包括大量現房。



6. 內地調整集中供地制度。自然資源部表示，近期網上流傳的《關於進一步規範住宅用地供應信息公開工作的通知》屬實，這意味著實行兩年的土地出讓「兩集中」制度發生調整。按照《通知》規定，各地仍需集中發布土地出讓信息，但不再要求集中組織出讓活動。惟自然資源部澄清，此舉不是網傳的要取消集中供地制度，而是優化政策。



7. 據《中證報》報道，中國證券業協會近日發布《證券公司首次公開發行證券承銷業務規則（徵求意見稿）》，向業內徵求意見。該《業務規則》總結吸收了科創板、創業板註冊制試點中發行承銷業務自律管理實踐經驗，加強了承銷商自律管理，並統一了註冊制下各板塊發行承銷規則，形成簡明清晰的證券公司承銷業務自律管理規則體系。



8. 人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日低開低走，全日在6.7318至6.7490之間波動，收報6.7465，較上個交易日4時30分收盤價跌244點子，結束兩連揚，並脫離近三周新高。離岸人民幣兌美元（CNH）現跌117點子，報6.7505。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.7382，較上個交易日跌252點子，止步四連漲；上個交易日報6.7130。

撰文：經濟通中國組

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