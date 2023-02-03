  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

《嚟緊炒D乜》IGG經典遊戲收入穩健　中線唔難上試5銀

03/02/2023

　　IGG(00799)為全球網絡遊戲開發商及營運商，以F2P模式經營並提供多種語言的網頁遊戲，F2P意指玩家可免費暢玩遊戲，但可能須付款購買遊戲中所售的虛擬物品，以提升其遊戲體驗，另外，提供客戶端遊戲及手機遊戲，總部設在新加坡，於美國、內地及菲律賓設有區域辦事處。

 

(IGG官網截圖)


　　IGG截至2022年6月30日止中期業績轉盈為虧，錄得虧損約1.72億元，每股虧損14.81仙，不派中期股息。2021年同期則錄得盈利5.7億元。期內，整體毛利減少25.6%至16.99億元，毛利率下跌2.2個百分點至68.3%。


　　按地區劃分，來自亞洲之營業額倒退20.6%至9.12億元，佔總營業額36.7%；來自北美洲之營業額倒退30.5%至8.14億元，佔總營業額32.7%；來自歐洲之營業額倒退16.6%至6.07億元，佔總營業額24.4%。


　　集團指，期內收入24.86億元，比2021年同期減少23%，環比2021年下半年收入28.13億元減少12%。其中經典遊戲《王國紀元》迎來第7年，收入穩健，上半年度貢獻逾20億元收入。主營業務方面，從第一季度虧損8000多萬元，過渡到第二季度扭虧為盈賺2000多萬元，但受投資企業估值變動及業績虧損影響，投資業務錄得虧損1.14億元。


約3.17銀買入　長線獲利目標8銀


　　2022年6月30日，集團擁有現金及現金等價物16.7億元，另有租賃負債1.03億元，資產負債比率為21%，2021年12月31日為25.6%。


　　技術走勢方面，日線圖顯示，該股本月1日起兩現陽燭，一度升越250天線，可惜無功而回，今日走勢呈現十字星，10天線、20天線、50天線及100天線整齊向上排列，9日RSI處於55水平；周線圖顯示，走勢同樣出現十字星，10周線升越20周線出現黃金交叉利好訊號，10周線短期內有望升越50周線，9周RSI處於58水平。


　　錢駿認為，投資者不妨於現價約3.17銀買入，首站以去年6月高位3.86銀為目標，升越此關以去年1月至3月橫行區阻力5銀為目標，長線獲利目標為2021年8月至2022年1月橫行區阻力8銀水平，若然睇錯，跌穿100天線(現約2.7元)則止蝕。

 

 IGG今日(3日)跌0.31%收報3.17銀。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：錢駿

【2023兔年】迎新春，謹祝大家福兔豐年，鴻圖大展，財運亨通！ 即睇2023癸卯年運程預測，兔年齊齊行大運！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00700

騰訊控股

385.000

異動股

09888

百度集團－ＳＷ

144.800

異動股

00020

商湯－Ｗ

2.820

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00700 騰訊控股
  • 385.000
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 144.800
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.820
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 13.480
  • 02137 騰盛博藥－Ｂ
  • 13.480
股份推介
  • 00179 德昌電機控股
  • 11.060
  • 目標︰$13.00
  • 00302 中手游
  • 2.260
  • 目標︰$2.795
  • 00823 領展房產基金
  • 64.650
  • 目標︰$69.00
  • 06680 金力永磁
  • 26.500
  • 目標︰$30.30
  • 00777 網龍
  • 19.000
  • 目標︰$19.90
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 385.000
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 106.100
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.820
  • 00005 滙豐控股
  • 55.900
  • 02333 長城汽車
  • 11.600
報章貼士
  • 02423 貝殼－Ｗ
  • 50.800
  • 目標︰--
  • 03320 華潤醫藥
  • 6.030
  • 目標︰$8.20
  • 01177 中國生物製藥
  • 4.670
  • 目標︰$5.30
熱炒概念股
即時重點新聞

03/02/2023 16:32  《盤後部署》恒指本周跌逾1000點，招行走勢轉弱宜減倉

03/02/2023 11:05  【通關復常】李家超:下周一全面通關，所有口岸不設限額，免核酸

03/02/2023 11:17  【通關復常】陳國基:下周三起分階段恢復跨境學生回港參與面授課

03/02/2023 16:25  【通關復常】周一起東鐵線北行每三班車，兩班往羅湖一班往落馬洲

03/02/2023 16:34  《本港經濟》去年零售銷貨值跌0.9%，單12月意外升1.1%

03/02/2023 17:46  【北水炒Ｄ乜】淨流出６﹒０４億元，買恒生國企沽騰訊

03/02/2023 08:34  【大行炒Ｄ乜】野村升友邦目標價，長汽績後獲大行維持正面評級

03/02/2023 18:14  《嚟緊炒Ｄ乜》ＩＧＧ經典遊戲收入穩健，中線唔難上試５銀

03/02/2023 16:33  《財資快訊》美電升報７﹒８４６１，美元兌人幣升報６﹒７４６０

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

《嚟緊炒D乜》IGG經典遊戲收入穩健　中線唔難上試5銀
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》內地港澳全面通關　財新服務業PMI見擴張　滬指跌
人氣文章

新聞>財經熱話

比亞迪績佳不敵股神再沽貨　跌至咩位買入較安全？
品味生活
生活
人氣文章

健康解「迷」

港大醫學院發現！逾半管腔型乳癌個案抑癌基因缺失，促癌細胞生長，損治療成效
人氣文章

親子理財．李錦

富有或貧窮的子女就不需要學習理財？
人氣文章

安老職人．羅凱寧Stephanie

樂齡生活｜長幼共融賀新春：小學生舞獅團＋財神派利是＋個人化盤菜！院舍生活要點過？老友記有Say！
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fly with Luna．夏月

屹立過百年的壽司百名店「中央市場 ゑんどう」，品嚐大阪市中央批發市場最鮮美的拖羅！
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

女生想私密處Pink啲！乳頭、陰唇嬌小啲？男生想那話兒粗啲！「私密醫美」新技術公開！美白產品、剪細陰唇、陰莖增粗手術有咩風險？
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

古董有真有假，古董機械錶一樣！如何避免收入假錶或「百鳥歸巢錶」？勞力士的「綠水鬼」Submariner仿真度有多高？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
中醫養齒
人氣文章
辦公室小劇場：狐仙人妻仍是隱患？怎可加快拉近和男神間的距離？
人氣文章
政府撤新冠確診隔離令！打工仔中招無徵狀照返工！請假要醫生紙？去邊度睇醫生？放AL大假期間患病點計？一文睇清！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/02/2023 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/02/2023 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 03/02/2023 19:10
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 03/02/2023 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章財經熱話03/02/2023
《嚟緊炒D乜》IGG經典遊戲收入穩健　中線唔難上試5銀
人氣文章中國故事03/02/2023
《神州經脈》內地港澳全面通關　財新服務業PMI見擴張　滬指跌
人氣文章財經熱話03/02/2023
比亞迪績佳不敵股神再沽貨　跌至咩位買入較安全？
人氣文章財經熱話03/02/2023
港府宣布免核酸全面通關　推大型推廣香港活動　本地消費收租股可吼？
人氣文章財經熱話03/02/2023
【匯市專訪】歐英央行暗示加息周期結束　歐元英鎊料展開調整浪
人氣文章FOCUS03/02/2023
【FOCUS】「3A」放榜光環隕　未來聚焦兩關鍵字
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金