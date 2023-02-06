美放慢加息存變數叠加中美關係再陷緊張 ATMXJ獲大行唱好照插 低吸此其時？

美國非農新增職位遠超預期，投資者關注聯儲局未來加息步伐，美匯指數勁彈，美國債息大漲，影響科技股表現，納指上周五(3日)跌1.6%，另美軍近日擊落中國高空氣球，兩國關係再陷緊張，美國務卿布林肯已宣布延遲訪華。港股重磅科技股ATMXJ阿里(09988)、騰訊(00700)、美團(03690)、小米(01810)及京東(09618)近日雖獲大行唱好，今日(6日)也受累急跌， 其中美團及小米半日均插半成。

(Shutterstock)

美國非農就業數據強勁 美匯指數勁彈債息大漲

美國勞工部上周五公布1月非農就業數據，美國1月非農就業人口暴增51.7萬人，遠超預期的18.5萬人，令市場期望的通脹放緩出現變數，同期失業率小幅回落至3.4%，創53年低點。另1月ISM非製造業指數從12月的49.6反彈至55.2，回升到景氣榮枯線50上方。通脹壓力重現，就業市場及經濟強勁，預示聯儲局有更大加息空間。摩根士丹利預測，聯儲局將在3月加息25基點，但勞動力市場的強勁表現可能導致更高的終點利率。根據芝加哥商業交易所的FedWatch工具，1月非農就業報告出爐後，聯邦基金期貨投資人預測，聯儲局3月加息0.25厘至4.75-5.00%的機率攀升至94.5%，5月或6月也有超過50%機率續加0.25厘，令聯邦基金利率攀升至5-5.25%。

美匯指數在紐約尾盤強勁反彈1.12%，至102.92，是1月12日以來最高，漲幅則是去年9月23日以來最大。另美國2年期債息大漲20.9個基點至4.299%，10年期債息上揚13.5個基點至3.531%，30年期債息上漲7.2個基點至3.626%。美股亦受壓下行，其中納指跌193.86點或1.59%，收12006.95點。





美軍擊落中國高空氣球 擬推遲或取消布林肯訪華

另方面，美國軍方上周六(4日)下午用導彈擊落在大西洋上空的中國高空氣球，北京對美方使用武力襲擊「民用無人飛艇」表示強烈不滿和抗議，指美方反應過度。兩國關係再次陷入緊張，據外電引述知情人士透露，拜登政府正在考慮推遲甚至取消國務卿布林肯即將進行的北京之行。布林肯原定於2月5至6日訪華，期間在北京會晤中方官員，將是5年來第一位訪華的美國最高外交官。不過，白宮新聞秘書上周五(3日)表示，美國發現中國氣球盤旋本土上空後，總統拜登同意布林肯推遲訪華。

富瑞：看好騰訊遊戲收入增長 美團本地服務春節表現佳目標升至265元



其實，近日有多隻重磅科技股獲大行唱好，其中富瑞指，根據對最新春節數據及對各子行業1月份表現的渠道調查，再次證實今年復甦勢頭，當中騰訊《王者榮耀》受惠內容升級，預期於春節假期的iOS收入較去年增長約26%，重申對騰訊網遊的正面看法。另對騰訊在線遊戲總收入(包括PC及移動)今年增長預測由按年升3%上調至升5%，目標價由453元升至456元，評級「買入」。高盛引述行業調查指，《王者榮耀》假期收入按年增31%，新獲批版號的《特戰英豪》、《Undawn》也有明顯貢獻，並看好騰訊加快進軍國際，擴大市佔率，2023及24年遊戲收入可分別按年增長9%，目標價由422元升至434元，維持「買入」評級。

另富瑞指，美團的本地服務在春節期間表現良好，主要受惠日常消費服務支出與2019年相比增長66%，夜間消費較2022年增長13個百分點，春節首6日到店聚餐數量較2022年增長53%；且酒店套餐、本地景點、長途旅遊增長較快，目標價由264元升至265元，評級「買入」。高盛亦將美團目標價由231元上調至238元，維持「買入」評級。



此外，安信證券指，京東零售主業憑借其領先的供應鏈能力、核心品類及主力消費人群的良好表現，有望持續錄得穩健增長，另通過執行嚴格的成本費用管控舉措及調整新業務的投放以保持利潤端平穩表現，預計公司2022至2023年的收入增速為10%和15%，維持「買入」評級，目標價334元。國海證券亦維持京東「買入」評級，指其各項業務韌性強，降本增效下利潤不斷釋放，目標價316元。





大和看好小米今年手機出貨量 瑞信料業績上季見底目標升至17元

小米則同時獲三間大行上調目標價，其中大和將小米評級由「持有」上調至「優於大市」，同時將目標價由9.5元調升約58%至15元。大和指，考慮到產品線因素，市場對手機出貨量的預期可能獲得提升，預期小米的負面數據將於去年第四季的業績上悉數反映，包括對電動車進一步的投資、保養條款的一次性支出、人員優化和庫存減值。受惠新型號手機發布、中國重新開放和供應鏈正常化，小米今年出貨量料會優於預期，最新的出貨預測由1.58億部調升至1.65億部，於全球市場的市佔率將回復至14%。

瑞信預料小米業績將於去年第四季見底，而受產品組合改善、成本控制和對外匯和疫情等外部因素的支出下降所帶動，預期今年經調整每股盈利將按年增61%，考慮到盈利能力將改善，將目標價由11.5元上調約48%至17元，評級維持「優於大市」。另花旗指，在經濟衰退的宏觀背景下，預計今年全球智能手機出貨量可能保持低迷，但至下半年中國將主導復甦，當經濟出現好轉時，小米可能會受惠於更有彈性的低端市場復甦，預測其今年手機出貨量可按年反彈2%至1.53億部，全年收入增長8%至3020億人幣，目標價由14元上調至15.8元，評級「買入」。





溫傑：科技股今年不會看得太樂觀 惟可分注買南方恒生科技

凱基亞洲投資策略部主管溫傑於今日《開市Good Morning》節目指，科技股最差的情況似乎已過去，政策應不會再收緊，但數據安全法及個人信息保護法等法規已落地，在政策限制下不會如2021年看得那麼好。業績亦需要時間復甦。以騰訊為例，雖連續兩次獲發遊戲版號對業務有幫助，但移動廣告業務料短期難復甦，因企業確信經濟向好、盈利改善才會增加有關支出，而不能再賣醫美及補習等廣告亦會有影響。

溫傑續指，今年對科技股不太樂觀，業績及資金流向均有局限。科技股在市況向好時會比恒指升得多，但市況差時亦會跌得較多。如果要買科技股，與其買單隻股份，不如分注買南方恒生科技ETF(03033)，因之前科技股回升，也分別升過互聯網醫療、SaaS股，農曆新年前後則升影視股，近幾日就升AI股，往後升到甚麼沒人知。另要留意，騰訊分派美團股份3月就會收到，到時對美團股價考驗大，而騰訊及阿里的好消息之前股價已反映，騰訊可等恒指調整至20200至20800點才買。

ATMXJ今日全下挫，美團半日跌5.85%收報162.7元，小米跌5.04%報12.8元，京東跌4.42%報220.6元，阿里跌3.2%報102.7元，騰訊跌2.7%報374.6元。其他科技股亦普遍下跌，百度(09888)跌2.97%報140.7元，網易(09999)跌1.95%報140.5元，嗶哩嗶哩(09626)跌5.17%報187元，萬國數據(09698)跌8.25%報22.8元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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