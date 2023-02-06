李家超冀邀沙特阿美來港上市 港交所仍急挫創一月低 跌至咩位值博？

行政長官李家超率團出訪中東，周日(5日)首站抵達沙特阿拉伯利雅得，李家超預告會盡量向全球最大石油生產商沙特阿美及其子公司推介香港，鼓勵其來香港上市。港交所(00388)行政總裁歐冠昇也有隨團同行，並與沙特證券交易所簽署合作協議，雙方將在金融科技、ESG及互掛上市等多個領域探索合作機遇。若沙地阿美成功來港上市，對港交所的刺激作用有多大未知，但港交所今日(6日)隨大市急挫，最多跌逾半成創逾一月低，跌至咩位才值博呢？

(資料圖片)

李家超：目標吸引沙特阿美來港上市 或會降低相關門檻



行政長官李家超周日在利雅得見記者時表示，吸引沙特國營石油公司沙特阿美來港上市是此行目標之一。沙特阿美業務多元，除石油外也有很多不同子公司，將盡力介紹香港優勢，鼓勵他們來港作不同參與，包括上市。被問及會否降低相關門檻，他說「在這方面一定會努力」，尤其針對科技初創企業，會盡量優化規則以吸引對方來港投資，為香港爭取更多商機。

沙特阿美賺錢能力驚人 國內上市市值即超越蘋果



沙特阿美向來有沙特「國中之國」之稱，與該國經濟緊密掛勾，於2019年尾在利雅得證券交易所上市，當天即超越蘋果，成為全球市值最高公司。沙特阿美海外上市亦早在計劃中，自2016年紐約、倫敦、新加坡、東京、香港、多倫多等交易所的高級官員一直向其宣傳自身優點，以期贏得這一全球最大IPO交易。但一旦在海外上市，沙特阿美將要提高運營透明度，這些信息沙特政府可能不願提供，故最終擱置上市。惟至2020年有消息稱沙特阿美已啟動籌備海外二次上市，並將上市地點聚焦亞洲。早在2017年，時任港交所行政總裁李小加表示，沙特阿美最終一定會在香港上市，因沙特和中國分別是資源大國和資源進口大國，沒有理由不充分連接雙方利益。當大宗商品市場價格出現波動，股權參與能充分對沖風險。



值得一提，沙特阿美賺錢能力驚人，去年第三季淨利潤同比大漲39%達424億美元，自由現金流從2021年第三季的287億美元猛增到創紀錄的450億美元。截至2022年9月30日，資產負債比率為-4.1%。

(沙特阿美網頁截圖)

港交所與沙特證交所簽合作協議 涉金融科技ESG互掛上市等

另方面，港交所宣布與沙特證券交易所簽署合作備忘錄，雙方將在金融科技、ESG、互掛上市以及雙方均感興趣的其他領域探索合作機遇，以推動雙方金融市場互惠互利。港交所行政總裁歐冠昇表示，沙特阿拉伯以及毗鄰的中東地區是世界上最具活力和令人振奮的經濟及創新中心之一，亦是全球增長速度最快的投資者群體，而香港及港交所的市場為國際投資者和企業提供大量機遇，包括透過本港獨特的互聯互通計劃連接中國內地市場。這份協議標誌著雙方的公司和市場之間將加強協作，並期待一同探索更多未來合作領域。



沙特證交所集團行政總裁Khalid Al Hussan表示，期望將沙特的資本市場發展成連接東西方的投資樞紐。來自亞洲的發行人及投資者對其市場的興趣與日俱增，這次簽訂的備忘錄有助未來拓展沙特與香港市場互掛上市及其他合作的安排。



大和：沙特阿美上市或需申特殊措施 首選倫交所港交所

大和早前發表研報提到，沙特阿美在選擇海外上市地時會考慮四大主要因素，包括國際關係、市場融資能力、公眾持股規定及上市實體，但沙特阿美現時可能難以滿足香港公眾持股最低15%的要求，上市時可能需要申請特殊措施。有兩個解決方案可考慮，對於沙特阿美的子公司，最簡單的方式是通過介紹方式申請二次上市，對比母企申請上市，所需的時間和涉及的監管限制均相對較少；而沙特阿美本身可能會選擇出售自家股份，及向交易所申請豁免公眾持股要求，在這種情況下，倫敦證券交易所和港交所將是頭兩大候選的上市地點。

大和下調港交所去年收入和盈利預測0.4%，但上調今明兩年的預測3.2%至4.4%，以更好反映中國經濟重啟下對資本市場的影響，重申「買入」評級，目標價由415元調升10.8%至460元。

另有其他大行看好港交所。野村預期港交所去年第四季總收入約50億元，按季增長15%，同比升5%，與市場預期一致，主要由於股市反彈，或利好其收入。另預測港交所上季純利達27億元，按季升21%，同比升2%，較市場預期高出1%，重申「買入」評級，上調2023及2024財年純利預測2%及1%，較市場預期高3%及4%；對其整體日均成交額(ADT)預測上調1%及2%，至1410億及1600億元，目標價由382.89元上調至424.78元。匯證亦看好港交所將受惠於日均成交量上升、本港頭寸充足和美國減息步伐放緩。

溫傑：港交所發展方向正確 惟港股回調330元才值博



凱基亞洲投資策略部主管溫傑於今日《開市Good Morning》節目指，港交所過去幾年偏重內地發展，包括互聯互通、債券通及理財通等，但如果香港想成為國際金融中心，應該在其他地域也有發展，近幾個月中東也積極做展覽及招商等，反應都很好。不過，除沙特阿美外，其他沙特公司即使來港上市，因不為人熟悉未必受捧。

他又說，沙特阿美會否來港上市固然未知，集資多少亦是另一回事。港交所中長線發展方向沒錯，但如只看短線，港股升或跌、成交多或少、有多少間中國公司來港上市，以及有多少北水來港買貨更重要，如果成交暢旺，港交所股價自然會升，總之其短線股價要看環球氣氛及內地資金。港股正在回調中，跌穿20天線後，料跌至20200至20800點才會有較大支持，亦見港交所比恒指提早見頂。不過，今年港股走勢料為「高、低、高」，故仍看好港交所，之不過買入價難決定，320至330元值博率較高。

港交所收市跌4.2%報337.6元，最多跌6.24%至330.4元，成交41.45億元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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