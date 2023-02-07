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黃瑋傑：港股現處調整期　21000點見初步支持

07/02/2023

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

 

　　港股已連跌三日，累跌850點，屬健康回調或轉勢先兆？港股基本面轉弱，反映恒指仍有下跌空間？下個支持位望250天線（約20200點）屬過分悲觀？行政長官李家超率團外訪沙特阿拉伯，港交所(00388)與沙特證券交易所簽署合作備忘錄，將在互掛上市等領域合作，預料對港交所的利好作用有多大？甚至有望左右北水的影響力？預料特首此行中東之旅還會帶來哪方面的好消息？據報蘋果(AAPL)手機在內地減價促銷，為搶佔市場份額而不惜犧牲營收，對集團長遠發展有甚麼影響？蘋果的品牌效應已大不如前？

 

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