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百度將推AI聊天機械人獲大行唱好飆一成半　回至咩位可買？

07/02/2023

　　近期市傳內地搜索引擎一哥百度(09888)正研發類似ChatGPT的AI聊天機械人，股價炒到㷫合合，近兩日才見隨大市回吐。集團現終正式確認該聊天機械人將於3月完成內測後向公眾開放，再加上近日獲多間大行唱好，今日(7日)股價飆近一成半，於恒指及科指成分股中表現一枝獨秀，惟今年其股價已累升逾四成，回至咩位買較值博呢？

 

(資料圖片)

 

百度：類ChatGPT聊天機械人名為文心一言　3月完成內測

 

　　百度官方確認將推出類似於ChatGPT的AI聊天機械人產品，該項目名字確定為「文心一言」，英文名「ERNIE Bot」，目前在做上線前衝刺，3月份完成內測後將向公眾開放。按照谷歌和微軟節奏，開放內測還有可能提前。文心大模型為百度旗下深度學習AI平台，據百度介紹，其一大特色是「知識增強」，即引入知識圖譜，將數據與知識融合，提升了學習效率及可解釋性。文心ERNIE自2019年運作至今，在語言理解、文本生成、跨模態語義理解等領域取得多項技術突破。

 

　　早於去年9月，百度CEO李彥宏已判斷人工智能發展在「技術層面和商業應用層面，都有方向性改變」，料百度那時候就開始做文心一言。至近日有多間媒體報道百度正研發AI聊天機械人，有報道更指ChatGPT發布不久，百度就快速投入相關研發。《路透》指，百度計劃3月先將該服務作為獨立應用推出，之後再逐步將其合併到搜索引擎中。

 

ChatGPT推出未久吸引上億人使用　微軟谷歌等紛投資

 

　　事實上，由OpenAI研發的聊天機器人ChatGPT具備強大學習功能，不但能對任何問題作出解答，還能模仿不同格式和寫作風格寫文章，更有法官拿來協助審判，推出不足4個月即引起全球哄動，吸引上億人使用，有不少人利用其寫小說、電腦程式、公文、商業文案甚至學術論文，也吸引不少科網巨擘如微軟(Microsoft)、谷歌(Google)等紛紛投資入局，內地多家科網巨頭包括騰訊(00700)、阿里(09988)及華為亦爭相申請「人機對話」專利。

 

學術期刊禁將ChatGPT列論文合著者　中信證券：暫無法取代傳統搜索引擎

 

　　不過，針對使用ChatGPT撰寫的學術論文，目前多家知名學術期刊正在更新編輯規則。全球最權威學術期刊之一《科學》雜誌明確禁止將ChatGPT列為合著者，且不允許在論文中使用ChatGPT所生產的文本。《自然》則表示，可以在論文中使用大型語言模型生成的文本，其中也包含ChatGPT，但不能將其列為論文合著者。

 

　　另中信證券認為，ChatGPT受制其背後系列短板，在中短期內無法完全取代傳統搜索引擎，首先其受制模型訓練方式，數據難以實時更新，單次搜索成本亦過於高昂，另統計學模型產生的內容真假混雜，用戶難以辨別。ChatGPT也較難改變當前全球搜索引擎市場競爭格局，但料將會加速搜索引擎演化進程，並在中期形成以傳統搜索為主、ChatGPT類模型為輔的新搜索引擎形態，相應帶來谷歌等傳統搜索引擎巨頭AI投入大幅增加。

 

麥格理：百度推類ChatGPT服務帶來上行驚喜　目標價升至169元

 

　　另方面，近期有大行上調百度目標價，其中麥格理指，在有效的成本控制措施支持下，預期百度今年廣告和雲業務收入將重拾增長，總體利潤率將改善。若果未來集團發表類似ChatGPT的人工智能服務將帶來上行驚喜，相關智慧搜索功將為其廣告業務帶來複數利好。麥格理上調百度2022及2023年的經調整每股盈利13%和4%，以反映成本控制，估計2023年經調整經營利潤率增長2.4個百分點至18.3%，維持「優於大市」評級，目標價由166元上調至169元。

 

　　華泰證券料百度今年基本面有望穩步修復，看好其成熟的商業模式和在人工智能等領域所具備的尖端技術能力，有望為公司業績的長期穩健增長奠定基礎。而百度旗下在線廣告需求復甦以及非廣告業務的效率優化，有望支持其利潤改善，將其美股目標價由200.4美元上調至209.4美元，維持「買入」評級。

 

法巴：料百度今年利潤率提升　惟ChatGPT業務變現存不確定


　　法巴亦預計百度下半年在廣告收入復甦推動下，利潤率會提升。至於百度發布其版本的ChatGPT，法巴指其在變現和有效性方面有很多不確定因素。OpenAI在2018年6月提出GPT後，至少用了5年時間才在去年12月開發出最新版本GPT-3.5。鑑於百度強調其首要任務是減少低回報的收入項目，目前不確定百度將為聊天機器人項目分配多少資源，維持目標價180元。另里昂指，百度營銷收入在今年第二季有望增長，將集團去年經調整淨利潤預測調整為下跌8%，今年預測增長2%，並將目標價由143美元升至184美元，重申「買入」評級。


　　摩根士丹利認為，百度推出中國版ChatGPT將展示公司的人工智慧研發能力，減少潛在的中斷風險，同時又與公司的雲業務戰略方針步伐相同，可達到雲業務中長期增長，並領跑行業，唯一關注是ChatGPT或會打破用家習慣。目前仍是太早去考慮如何結合用家搜尋活動與人工智慧聊天機器人、公司如何變現、相關廣告收入及市場佔有率，宜待管理層在去年第四季業績會多作介紹，故予「與大市同步」評級，目標價維持150美元。


黃瑋傑：百度多個新元素或成增長催化劑　136元可買入

 

　　輝立證券董事黃瑋傑看好百度，他於今日《開市Good Morning》節目指，騰訊(00700)及阿里(09988)早前股價回升只因利淡因素消除，如騰訊恢復遊戲版號審批，阿里則受惠之前針對平台經濟的政策放鬆，加上螞蟻完成整改，市場亦料兩間公司未來盈利增長一定不及過去，其中阿里雲面對競爭愈來愈大，收入增長已跌至單位數。反而百度有多些新元素、新故事，推出聊天機械人會否帶來很多收入雖屬未知之數，但起碼令市場憧憬有新的增長催化劑，另無人駕駛亦可能成其另一業務增長引擎。

 

　　黃瑋傑續指，百度近期曾有力升至155.8元，接近去年6月高位，而至昨日(6日)為止仍未跌穿10天及20天線，走勢比ATM(騰訊、阿里及美團)強。強勢股買入價不宜定得太低，上望目標也可定得高些，百度可看156元或以上，而近期其20天線守得頗穩，故可於此位置約135至136元買入，近250天線125元止蝕。

 

　　百度半日升14.41%收報161.7元，成交26.99億元。其他科技股亦普遍回升，騰訊升1.75%報383.4元，阿里升1.65%報104.9元，美團(03690)升0.61%報165.1元，小米(01810)升0.78%報12.92元，京東(09618)升0.63%報224元，，網易(09999)升2.16%報142.1元，嗶哩嗶哩(09626)升2.04%報190.4元。

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

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