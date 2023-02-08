Finetic AI選股結合投資智慧助你成為贏家

香港的股票市場交易頻繁，市民大眾某程度上都會有參與股票投資，希望賺取工作以外的收入。同很多打工仔一樣Finetic創辦人Percival，當年在某大銀行從事IT工作之餘開展了他股票投資的歷程。早在2005年，Percival已成功研發了第一代選股系統，並一直運用自家研發的系統作為投資工具。到後來更加入人工智能改善其選股系統，沿用至今已超過十八年，並做到在不同市況均可找到兼把握到倍升股和爆升股。陳志雲先生之前亦訪問了Percival，他坦言自己並非甚麼股神，只是一個在研究股票投資的領域上努力奮鬥十幾年的普通香港人一名。與陳志雲先生暢談其當年研發系統的辛酸和鑽研股票投資的心路歷程是一個榮幸。

收看全集請上 https://youtube.com/@fineticai

Percival十幾年來一直都是低調默默地在股票投資路上奮鬥，後來成立Finetic.ai，將他對運用系統投資的經驗，和十幾年實戰的投資技巧豪不保留地教授大家。當年他親自飛去美國參與美國著名投資者William J O’Neil的培訓，受惠於他的啟發才有今天的成果。今日他亦做同樣的事情，將他的投資心得與一眾有心想學習股票投資的人分享，希望傳承這種精神。Percival 深信選股系統只是一個工具，必須配合投資智慧，才可以相得益彰。如果單純以為聽貼士就可以持續獲利，實在是過於樂觀。為什麼只有少數人是贏家？因為投資技巧、風險管理才是重點，但大眾枉枉忽略了這重要的一環。



Finetic.ai由2021年4月成立，提倡的宗旨是選股系統必須配合投資智慧，才可以成為贏家。約兩年間成功協助不少用家，無論在金錢或投資知識方面均獲益良多，深受用家歡迎，對於我們提供的服務評價亦非常高。究竟Percival如何將本身自用的系統和投資技巧傳承比大眾呢？我們的用家如何運用Finetic提供的平台作為支援呢？



現今資訊發達，大眾很容易接觸到大量信息。反而令到大家分辨不到那些信息或投資投巧是直接對股票投資有幫助。坊間充斥著許多聲稱以人工智能做為選股工具招來，讓大眾誤以為跟隨系統信號買賣就可賺錢，如果是這麼容易，大概沒有人打工了。Percival形容投資技巧如工藝，必須不斷完善才能掌握技術。想在股票投資行列有所成績，學習投資知識、實戰、檢討、完善投資策略。不斷重複這個程序，才可以真正讓你邁向成功。





總結2022年，以下是Percival和Finetic用家，在過去一年共同努力之下總算交出不錯的成績。22年在我們的大市指標中長線向下，恒指動盪的一年，能做到這個成績實非僥倖，是貫徹我們的宗旨，AI選股結合投資智慧，才能成為贏家。

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Finetic如何協助用家？



我們提供人工智能選股，還有實戰教學影片、大市指標、直播群組、模擬交易練習遊戲等多功能服務，鞏固你的投資技能，擺脫散戶的宿命！由選股，進退市場的時機，增強投資智識，全方位協助你在投資路上節省時間、增加勝率。





AI選股系統



Finetic™ AI引擎在各上市公司發佈財務報告後的24小時內會立刻更新市場數據，輸入最新最準確的資料來分析每隻股票包括數百種基本因素和技術指標，選出最具潛力的優質股票，為我們的顧客提高獲勝率。





自主研究A.I.人工智能選股系統幫助您選擇最優質的港股 (FinList HK)、美股 (FinList US)、A股 (FinList CN)、台股 (FinList TW)。由尖端的人工智能和最新的市場數據支持 - 經歷 18 年不同市況驗證，可做到持續獲利。





AI大市指標



兩大獨家指標，雙重驗證進退市場時機。優質選股亦需配合市況，龐大的數據庫，分析大市波動，提供大市短線指標、中長線指標。獨家市場宏觀數據，恆指只是六十幾隻股票，我們的獨家宏觀數據，提供所有上市公司升跌狀態和趨勢，更能反映真實市況。兩大指標，更易掌握進退市場時機。





以數據說話：大市指標由2022年7月15日發出向下信號，助會員避開長達3個月的跌市。直到11月4日發出短線向上信號，由大概16000點重上22000點，助會員把握入市時機。更突破中長線向下紀錄，於2022年12隨月13日發出中長線向上信號。可以做到避開跌市，兼準確捕捉恒指升勢！

AI投資教室



Finetic提供豐富教學資源，每週我們的皇牌直播節目Sunday Club、文章分享、分別有初階教學和進階教學影片等。Sunday Club由AI選股系統設計師兼專業投資者Percival親自分享十幾年投資實戰經驗，並公開做到持續獲利的祕技，深受會員讚譽！





FinTrainer



投資技巧訓練工具，目的是訓練大家以股價、四個主要技術圖形突破和成交量做買賣決定，重複練習FinBox投資策略，提升你的投資技巧。





異動股Plus并非只顯示上升或下跌幅度大的股票，而是顯示成交量高於平均成交而同時股價上升的股票，或成交量高於平均成交而同時股價下跌的股票。這個資訊反而讓投資者更加清楚市場動向，有利會員洞悉大戶蹤跡！

關於Finetic創辦人兼行政總裁 何文浩 (Percival Ho)



Percival畢業於香港大學電機電子工程系，並持有香港中文大學信息工程系碩士學位 (Dean’s list院長認可名單)。Percival最初在一家大型銀行擔任電腦系統分析師，並對股票投資產生了興趣，早於2005年已開始使用電腦程式來協助選股，並參加了許多關於股票投資及技術分析的課程，包括美國著名成長型股票投資者威廉奧尼爾 (William J. O'Neil) 的培訓。當他計劃加入人工智能改善選股系統時，更於英國伯明翰大學攻讀機器學習和人工智能 (計算機科學)，並以一級榮譽獲得碩士學位。最近更在美國著名學府史丹福大學以最佳成績修畢人工智能課程。Percival一直致力於AI選股系統的研發，成功將尖端AI科技與投資技術結合。創建Percival Core人工智能選股系統，十幾年實戰運用，經得起不同市況考驗，做到持續穩定把握倍升股、爆升股！

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