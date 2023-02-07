《午市前瞻》消息炒完大市或試穿兩萬 通關概念須待五一再炒起

恒生指數半日收報21399，升177點或0.84%，主板成交558.86億元。恒生中國企業指數報7270，升81點或1.13%。恒生科技指數報4547，升82點或1.86%。



恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、百度集團-SW(09888)及美團(03690)；騰訊控股收報383.4元，升6.6元或1.75%，成交39.77億元；百度集團-SW收報161.2元，升20.3元或14.41%，成交26.99億元；美團收報165.1元，升1元或0.61%，成交19.23億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、百度集團-SW及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、百度集團-SW及美團。

(中國中免網頁截圖)

連敬涵：港股須待業績期刺激炒興



港股連跌3日後終略為反彈，香港股票分析師協會理事連敬涵向《經濟通通訊社》表示，市場利好消息已炒得七七八八，故現時大市未有大方向。雖然內地有個別支持平台經濟及地產消息，但都非重大政策，預計利好作用有限。他預期港股2月偏向下跌格局，有機會跌穿250天線並試穿20000大關，待港股業績期才有望再刺激向上突破。



港府宣布與內地全面通關，旅客運輸量有望提升，但連敬涵短期並不看好中免(01880)等通關概念，因為炒作高峰期已過，預期下一波熱炒期最快都要等到五一黃金周前後，期間觀望銷售數據，若然造好，將有望稍為刺激股價表現，相同概念的首都機場(00694)及美蘭機場(00357)亦要觀望業績表現。

AI概念熱炒 百度商湯宜追



百度(09888)終於確認將推出類似於ChatGPT的AI聊天機械人產品，名字為「文心一言」，3月完成內測後將向公眾開放，消息刺激股價上午最多大升超過15%。連敬涵看好市場會繼續炒作相關AI概念股份，百度有望進一步破位上試175元水平。另外商湯(00020)同為AI概念股，近期股價徘徊於2.8至3.1元，看好市場追捧下將有望突破3.1元向上進發，初步目標看收復招股價3.85元，回落至2.8可買，突破3.1亦不妨追入。

中免1月30日以大陰燭插穿20日線後反覆走低。(經濟通HV2報價系統截圖)

首都機場上月底失守6元橫行區底部，現正測試50日線支持。

(經濟通HV2報價系統截圖)

美蘭機場11月以來維持橫行走勢，11元為重要支持。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組

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