  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【大行炒D乜】匯證點睇小米？瑞信點睇玖紙？一click就知道

07/02/2023

 

 

 

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回大行報告

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

165.100

異動股

00020

商湯－Ｗ

2.980

異動股

00700

騰訊控股

383.400

更多大行報告

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 165.100
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.980
  • 00700 騰訊控股
  • 383.400
  • 02269 藥明生物
  • 64.600
  • 01024 快手－Ｗ
  • 67.250
股份推介
  • 00386 中國石油化工股份
  • 4.180
  • 目標︰$4.60
  • 01299 友邦保險
  • 85.550
  • 目標︰$91.18
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.980
  • 目標︰--
  • 00823 領展房產基金
  • 62.700
  • 目標︰$70.00
  • 01681 康臣葯業
  • 4.450
  • 目標︰$5.40
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 383.400
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.980
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 104.900
  • 00388 香港交易所
  • 341.400
  • 03690 美團－Ｗ
  • 165.100
報章貼士
  • 02689 玖龍紙業
  • 6.650
  • 目標︰--
  • 00388 香港交易所
  • 341.400
  • 目標︰$326.00
  • 09985 衛龍
  • 10.040
  • 目標︰$12.30
熱炒概念股
即時重點新聞

07/02/2023 12:16  【預算前瞻】德勤料本年度赤字1257億，財政儲備8314億元

07/02/2023 12:07  恒指高收177點，AI聊天機械人命名，百度爆升逾14%

07/02/2023 11:44  【外圍經濟】澳洲央行加息25個基點，符合經濟師預期

07/02/2023 11:35  巨頭入局ChatGPT，騰訊、阿里、華為申請「人機對話」專利

07/02/2023 09:52  【通關復常】陳國基:昨出入境人次28萬，其中22萬經陸路口岸

07/02/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入１９﹒９億元，買盈富沽美團

07/02/2023 08:19  【大行炒Ｄ乜】滙證降理想目標至１３５元，富瑞升三隻飲料股目標

03/02/2023 18:14  《嚟緊炒Ｄ乜》ＩＧＧ經典遊戲收入穩健，中線唔難上試５銀

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》消息炒完大市或試穿兩萬 通關概念須待五一再炒起
人氣文章

新聞>大行報告

【大行炒D乜】匯證點睇小米？瑞信點睇玖紙？一click就知道
人氣文章

新聞>財經熱話

【部署策略】百度跑贏大市　靠AI概念仍有炒作空間？
品味生活
生活
人氣文章

健康解「迷」

拉傷扭親亂用止痛貼，有機會造成出血、二至三級燒傷！受傷後有這種情況不宜用！5個外用止痛藥使用重點
人氣文章

FOCUS

【FOCUS】「3A」放榜光環隕　未來聚焦兩關鍵字
人氣文章

吾港吾知．吾港吾知

【2023兔年運程】九運經濟全面睇！九運適合咩行業？港九新界邊區買屋同租屋最好？口罩要戴到幾時？(附文字版)
DIVA CHANNEL
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

日本士多啤梨當造！白色士多啤梨是未熟還是基因改造？營養價值怎樣？5個關於紅、白士多啤梨的迷思！
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

想入手古著Eddie Bauer羽絨背心？5個細節輕鬆區分50至80年代經典！
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

性事拒絕開燈因為焦慮身材！肌膚親密不可明著來，只能暗著做？嫌棄自己身體，怎能放鬆享受性愛？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
快速掌握 如何正確量度血壓
人氣文章
換膝手術 | 東區醫院手術名額每年增至500個！輪候時間減半！加強手術前規劃，最快80日能自理、屈膝角度大增
人氣文章
新冠後遺咳可持續數月！西醫：肺功能差者康復需時；中醫：宜調養肺腎！推介潤肺湯水、止咳茶
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 07/02/2023 13:01
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 07/02/2023 13:02
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 07/02/2023 13:01
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 07/02/2023 12:45
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章財經熱話07/02/2023
《午市前瞻》消息炒完大市或試穿兩萬 通關概念須待五一再炒起
人氣文章大行報告07/02/2023
【大行炒D乜】匯證點睇小米？瑞信點睇玖紙？一click就知道
人氣文章財經熱話07/02/2023
【部署策略】百度跑贏大市　靠AI概念仍有炒作空間？
人氣文章開市Good Morning07/02/2023
黃瑋傑：港股現處調整期　21000點見初步支持
人氣文章生財有道06/02/2023
【人民幣定存】富邦人幣定存6個月息2.7厘　一年期2.9厘
人氣文章中國故事06/02/2023
《神州經脈》美軍擊落中國氣球擾動中美關係　外資流出滬指兩連跌
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金