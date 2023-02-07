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【通關復常】陳國基：昨出入境人次28萬　其中22萬經陸路口岸

07/02/2023

　　香港與內地周一（6日）開始全面通關，署理行政長官陳國基周二（7日）上午在行會前見記者時表示，周一全日出入境人次達28萬，其中，經陸路口岸有22萬人次。

 


　　他表示，在28萬出入境人次中，北上南下各佔一半，其中最多人使用的是羅湖口岸，有6.4萬人，其次是落馬洲支線口岸，有5.4萬人，至於港珠澳大橋及深圳灣口岸就各佔3.3萬及3萬人次。他稱，周一視察羅湖口岸，整體運作良好，旅客過關有秩序。


　　他又表示，政府會密切留意通關情況，尤其是周末人流較多，已指示有關部門做好運輸配套，協助旅客填寫健康申報等，周三（8日）跨境學童會經口岸上課，首階段先讓中學生跨境回校，已經安排特別櫃檯協助他們過關，讓他們出入境更方便。

 

與內地相討優化黑碼安排 並派人助過關人士填寫健康申報

 

 

　　陳國基表示，提到現時入境內地仍需出示預先填寫健康申報表，並取得「黑碼」予內地海關人員檢查方能過關，考慮到取得「黑碼」的過程需要使用智能手機，對長者而言不太方便，當局已派人手於各口岸協助過關人士進行申報，以免過關人士到內地關口時才停留申報而造成混亂。他強調，「黑碼」安排為內地的入境要求，當局會與內地討論優化或取消相關要求，現時未能保證何時得以優化。


　　陳國基稱，在工作人員的協助下，每名長者只花約3分鐘就完成申報，當局亦在火車站以廣播呼籲過關人士提早進行申報。即使過關人士到內地關口時仍未申報，內地關口人員也有善地提供協助，並沒有要求他們折返香港。


逐步關閉檢測中心


　　陳國基表示，每個口岸開通，初期人流都會較少，相信蓮塘香園圍口岸亦不會例外，交通成本較前往羅湖口岸更低，相信未來會成為受歡迎口岸之一。


　　隨著內地與本港通關的大部分檢測要求取消，核酸檢測需求亦下降。陳國基指，政府一直在檢討整體疫情發展，將逐步減少檢測中心，但不會短時間內一下子關閉所有檢測中心，因現時疫情仍未完結，至少世衛仍未宣布結束公共衛生緊急狀態，當局要預留部分檢測中心以備不時之需。


簡約公屋屬臨時性 促請社會體諒支持興建

 

　　陳國基指，未來10年公營房屋供應可滿足需求，但現時大部分房屋落成集中在後5年，前5年落成房屋較少，故政府期望解決此「頭輕尾重」的問題，推出簡約公屋。


　　對於計劃遇到選址附近的居民反對，陳國基指，住劏房人士正急需政府援助，期望大家本著願意幫助他們解決住屋問題的心，社會價值不能用錢去衡量。他又強調，簡約公屋只會借用地皮5年，部份選址地皮本已有其他用途，未來會交還政府，不會改變其原本的用途。


　　陳國基又指，外界有聲音批評香港作為國際化城市，但部分人居住環境不理想，現時政府是走出重要一步，需要獲得大眾的諒解，將不方便的地方減至最少，「互諒互助，同舟共濟」。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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