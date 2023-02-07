  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【預算前瞻】德勤料本年度赤字1257億　倡派5000元消費券

07/02/2023

　　德勤發表財政預算案建議，預計今年1月至3月將錄得盈餘575億元，本年度料錄得赤字1257億元，截至今年3月底，財政儲備將由去年的9571億元跌至8314億元。德勤估計，在經濟逐漸復常後，2023／24年度政府賣地、利得稅、薪侓稅和稅花稅收入將會增加，而政府抗疫相關的開支減少，料下年度將錄盈餘523億元。

 


德勤倡派5000元消費券 允買樓印花稅在薪俸稅中扣除


　　德勤發表財政預算案建議，為提升市民的消费意欲，加快香港經濟復甦，建議港府向合資格人士派發5000元消費券。德勤中國稅務合夥人尹佩儀表示，同意政府開支要量入為出，但現時最重要是刺激經濟復甦，若市民有更多閒錢消費，將有利經濟發展，效用亦較直接派現金為大。


　　德勤還建議，寬減本年度百分之一百薪俸稅及個人入息課稅，上限由1萬元提升至2萬元；而考慮到現處於加息周期，供樓人士接揭利息上升而令供樓壓力增加，建議提高居所貸款利息扣除額，將最高扣除額增至每年15萬元，加幅約50%，年期維持20個課稅年度。此外，印花稅現時不能在薪俸稅或個人入息課稅中扣除，建議香港永久性居民購買首個自住單位而繳付的印花稅，可一次性在納稅人報稅表扣除，上限為20萬元。


　　企業方面，建議寬減百分之一百利得稅，上限2萬元；同時建議政府為因財政困難而申請分期繳稅的納稅人豁免徵收2次，以紓緩企業的短期財政壓力。


倡回調股票印花稅至0.1%

 


　　德勤又指，近年港交所(00388)希望吸引更多海外上市公司來港第二上市，但政府早前將港股交易的印花稅稅率提升至0.13%，提高港股交易成本，難免影響來港上市的吸引力，因此建議政府回調股票印花稅至0.1%。


　　此外，為鞏固香港國際金融中心和資產管理中心的地位，德勤呼籲建議取消統一基金豁免制度下以及目前正在立法會審議的單一家族辦公室稅務寬免制度下的「5%附帶收入」門檻，即對基金和單一家族辦公室就屬於「合資格資產」的債權投資獲得的利息收入提供香港利得稅豁免；向於香港成立的基金管理公司及單一家族辦公室提供如利得稅稅率減半至8.25%等稅務優惠。


撰文：經濟通採訪組

 

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

162.900

異動股

00020

商湯－Ｗ

2.940

異動股

00700

騰訊控股

381.600

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 163.000
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.940
  • 00700 騰訊控股
  • 381.600
  • 02269 藥明生物
  • 64.700
  • 01024 快手－Ｗ
  • 66.200
股份推介
  • 00386 中國石油化工股份
  • 4.180
  • 目標︰$4.60
  • 01299 友邦保險
  • 85.200
  • 目標︰$91.18
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.940
  • 目標︰--
  • 00823 領展房產基金
  • 62.750
  • 目標︰$70.00
  • 01681 康臣葯業
  • 4.430
  • 目標︰$5.40
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 381.600
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.940
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 104.500
  • 00388 香港交易所
  • 338.800
  • 03690 美團－Ｗ
  • 163.000
報章貼士
  • 02689 玖龍紙業
  • 6.470
  • 目標︰--
  • 00388 香港交易所
  • 338.800
  • 目標︰$326.00
  • 09985 衛龍
  • 10.140
  • 目標︰$12.30
熱炒概念股
即時重點新聞

07/02/2023 12:16  【預算前瞻】德勤料本年度赤字1257億，財政儲備8314億元

07/02/2023 12:07  恒指高收177點，AI聊天機械人命名，百度爆升逾14%

07/02/2023 11:44  【外圍經濟】澳洲央行加息25個基點，符合經濟師預期

07/02/2023 11:35  巨頭入局ChatGPT，騰訊、阿里、華為申請「人機對話」專利

07/02/2023 09:52  【通關復常】陳國基:昨出入境人次28萬，其中22萬經陸路口岸

07/02/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入１９﹒９億元，買盈富沽美團

07/02/2023 08:19  【大行炒Ｄ乜】滙證降理想目標至１３５元，富瑞升三隻飲料股目標

03/02/2023 18:14  《嚟緊炒Ｄ乜》ＩＧＧ經典遊戲收入穩健，中線唔難上試５銀

07/02/2023 11:37  《財資快訊》美電升報７﹒８４７３，兩周及以下拆息微跌

專題透視
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】雙震重創土耳其　5月大選添變數
人氣文章

新聞>財經熱話

【預算前瞻】德勤料本年度赤字1257億　倡派5000元消費券
人氣文章

新聞>香港要聞

【通關復常】陳國基：昨出入境人次28萬　其中22萬經陸路口岸
品味生活
生活
人氣文章

缸邊隨筆．石鏡泉

假的真不了 2
人氣文章

娛樂情報

不會與好兄弟周嘉洛比較 吳偉豪：做好本份唔愁無出路
人氣文章

走肉廚房．李美怡 Cathy Lee

四粒湯圓一碗飯？吃多了，要清清腸胃！今期素食譜：牛油果番茄醬拌蔬菜沙律
DIVA CHANNEL
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

「我家很凌亂！」成為三子之母後，斷捨離收納女王麻理惠也放棄整理？為了愛情和家庭，你會殷然接受轉變嗎？
人氣文章

Travel & Dining

驚艷度不遜Omakase！尖沙咀高級割烹料理登場！15道菜嘗盡時令矜貴美味：岩手赤崎真蠔、A4近江和牛、伊勢海老天婦羅、蝦夷鮑釜飯
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

寒冬必備單品：Eddie Bauer羽絨背心！在日本古著界醞釀多時，1950’s原版珍品都能輕鬆入手
健康好人生 Health Channel
人氣文章
母乳餵哺好多誤解！胸細無奶？「上奶」疼痛點解決？餵母乳可自動避孕？哺乳媽媽每日可飲幾多杯咖啡？家庭醫學專科醫生解說！
人氣文章
政府撤新冠確診隔離令！打工仔中招無徵狀照返工！請假要醫生紙？去邊度睇醫生？放AL大假期間患病點計？一文睇清！
人氣文章
樂齡生活｜長幼共融賀新春：小學生舞獅團＋財神派利是＋個人化盤菜！院舍生活要點過？老友記有Say！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 07/02/2023 14:33
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 07/02/2023 14:33
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 07/02/2023 14:33
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 07/02/2023 14:15
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章FOCUS07/02/2023
【FOCUS】雙震重創土耳其　5月大選添變數
人氣文章財經熱話07/02/2023
【預算前瞻】德勤料本年度赤字1257億　倡派5000元消費券
人氣文章香港要聞07/02/2023
【通關復常】陳國基：昨出入境人次28萬　其中22萬經陸路口岸
人氣文章財經熱話07/02/2023
百度將推AI聊天機械人獲大行唱好飆一成半　回至咩位可買？
人氣文章財經熱話07/02/2023
《午市前瞻》消息炒完大市或試穿兩萬 通關概念須待五一再炒起
人氣文章大行報告07/02/2023
【大行炒D乜】匯證點睇小米？瑞信點睇玖紙？一click就知道
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金