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《神州經脈》科網大廠扎堆ChatGPT　外儲四連升　滬指微升

07/02/2023

　　儘管外圍因素拖累大市氣氛，外資連日流出，但在ChatGPT概念及地產股拉漲帶動下，A股仍勉強保持升幅，滬綜指全日升0.15%，報3243.43點，深成指升0.01%，創業板跌0.38%。

 

 

（資料圖片）

 

　　兩市全日成交8457億元（人民幣．下同），按日減少3.3%；陸股通周二（7日）淨流出38.6億元，連續第三個交易日流出。

 

今日新聞精選

 

1. 美國白宮國安委發言人透露，目前已在海面上打撈到中國氣球的部分殘骸，將交給美國情報部門仔細分析，沒有將殘骸交還中國的計劃，至於美國國務卿布林肯訪華時機將適時再與中國磋商。中國外交部發言人毛寧被問到會否要求美國歸還氣球碎片時，僅表示這艘飛艇不是美國的，是中國的，中國政府將繼續堅決維護自身的正當合法權益。美國總統拜登被問到氣球事件會否削弱美中關係，拜登就認為不會，他說，美國已向中國表明美方將如何處理有關氣球，中方理解美方的立場，美方不會退讓。

 

2. 國家外匯管理局公布，截至2023年1月末，中國外匯儲備規模為31844.6億美元，較去年12月末上升567.6億美元，升幅為1.8%，中國外匯儲備連續4個月上升。此外，人民銀行連續第三個月增持黃金。1月末官方儲備資產中黃金儲備1252.83億美元，12月末為1172億美元。以安士計，1月末黃金儲備6512萬安士，較上月增加48萬安士，為連續第三個月增加。外匯局稱，2023年1月，受全球宏觀經濟數據、主要經濟體貨幣政策預期等因素影響，美元指數下跌，全球金融資產價格總體上漲。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯儲備規模上升。

 

3. 人民幣兌一美元即期匯率（CNY）周二收報6.7876，較上個交易日4時30分收盤價跌44點子，連跌三個交易日，創1月6日以來的一個月新低。全日在6.7737至6.7936之間波動。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.7967，較上個交易日跌230點子，三連貶，創1月9日以來近1個月新低；上個交易日報6.7737。

 

4. ChatGPT短時間內在全球爆紅，內地多家知名互聯網公司紛紛公布人機對話相關專利。百度周二公布，命名旗下類ChatGPT項目為「文心一言」，英文名ERNIE Bot。目前項目在上線前衝刺，將在3月份完成內部測試，然後公開發布。騰訊科技（深圳）有限公司申請的「人機對話方法、裝置、設備及計算機可讀存儲介質」專利可實現人機順暢溝通；阿里巴巴達摩院（杭州）科技有限公司申請的「人機對話及預訓練語言模型訓練方法、系統及電子設備」專利可提升問答交互的準確性；華為技術有限公司申請的「人機對話方法以及對話系統」專利可識別用戶異常行為進行回覆。

 

5. 二線特大城市武漢放鬆限購令，支持居民家庭合理住房消費，結合房價和新房庫存情況動態調整住房限購範圍。在武漢市住房限購區域購房的居民家庭可新增一個購房資格，在非限購區域擁有的住房不計入居民家庭購房資格認定套數，放非本市戶籍居民家庭在限購區域購買首套住房的可實行購房資格「承諾辦、容缺辦」。易居中國研究院研究總監嚴躍進表示，以一個家庭能買多少套房為中心的限購措施曾經是中國最缺少靈活性的政策手段，武漢此次鬆綁意義重大，顯示即使這樣的硬性措施都可以變得更加靈活。內媒統計，在去年全國GDP十強城市中，除了北上廣深四大一線城市外，其餘6個城市均在一定程度上放開樓市限購。除此之外，像佛山、東莞等2022年GDP過萬億元的城市，則放開全域限購。專家認為，預計後續還將會有更多熱點二線城市跟進，預計除了一線城市外，其他城市或將全面取消限購。

 

6. 全國人大財經委建議，加快城市房地產管理法的修法工作進度，盡早提請全國人大常委會會議審議。推動建立適應新發展模式的配套制度，配合有關部門完善房地產用地、財稅、金融政策，及時將成熟有效的制度和政策納入城市房地產管理法的修訂內容。此外，河南省住房和城鄉建設工作會議7日在鄭州召開，會議提出，圍繞第一批專項借款項目10月底前全部建成交付、第二批年底前交付50%目標。

 

7. 內地近日掀起的提前還房貸潮，增加銀行壓力，在為提前還貸設障的同時，更有銀行趁勢推出提前還貸貸款產品。內媒引述北方四線城市銀行的信貸人員表示，有銀行專門推出還貸貸款，表面上是給企業的經營貸，其實就是專門讓客戶提前還貸。這些經營貸利率大概3厘多，10年等額本息，比當時的房貸利率要低很多。報道並稱，「有這些業務的銀行找金融中介推產品，現在滿大街都是這樣的廣告。」

 

8. 交易所債券做市業務周一正式啟動，首批12家證券公司參與做市。《上海證券報》報道，在首批參與做市的券商中，有一家頭部券商當日債券雙邊報價超過萬筆，最終成交逾200筆。此外，上交所披露，2022年全年上交所科創板終止項目共計40家。從終止原因來看，財務核查相關問題佔比約53%，科創屬性相關問題佔比約28%，合規性相關問題佔比約20%，其他原因佔比約18%。

 

撰文：經濟通中國組

 

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