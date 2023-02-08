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熊麗萍：商湯或遭大股東、北水雙雙減持　只宜短線部署

08/02/2023

嘉賓：駿達資產管理投資策略總監 熊麗萍

 

　　恒指終止三連跌，亦確立出現終極黃金交叉，惟大市缺乏向上炒作催化劑，後市仍樂觀嗎？日本軟銀再減持商湯(00020)0.2%持股，惟北水近日密密買，或可消化部分減持影響？股價向下調整幅度有限？有券商看好內房假期後銷售數據，加上多隻內房股出現雙底或三底形態，部署內房時機到？Conita認為內銀股比內房股更值博！

 

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