商湯再遭軟銀減持急挫 有望納入富時指數兼獲北水青睞可趁機吸？

市場近日追捧AI概念股，商湯(00020)成炒作對象，加上公司早前獲富時羅素確認不受美國制裁，可於3月重新評核將其納入指數，最近公司又與沙特企業簽約，就智慧城市等領域開展合作，股價最高曾炒至3元，創7個月高，惟此時卻再遭日本軟銀減持，今日(8日)插逾半成，近全日低位收市。不過，北水近日密密買貨，商湯近7個交易日有6日進身北水淨買入港股頭五位，不知可否趁股價回調買入呢？

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軟銀持股平均成本每股2.35元 至今共減持近3.6億股

據港交所權益披露顯示，軟銀集團於上周三(1日)減持商湯5000萬股，每股平均價2.7687元，套現1.38億元，完成後其持股量由17.05%降至16.85%。軟銀於2018年起投資商湯，參與過多輪融資，於商湯上市時已持有其47.3億B類股，佔該類股份18.37%權益，總成本14.3億美元(約111億港元)，即平均每股成本2.35港元。

軟銀曾於去年12月5日以平均價每股1.9769元出售1294.8萬股商湯，套現2560萬元，當時因持股從18.02%降至17.97%，跨越整數百分比而首度作出申報。在這兩次減持前後，軟銀亦已沽出2.94億股商湯而毋須作出申報，如以商湯昨日(7日)收市價2.88元計，這批股份貨值8.48億元。

與沙特企業簽約開展合作 獲富時羅素確認不受美制裁



商湯受邀隨香港特別行政區代表團訪問沙特阿拉伯，並與當地知名的沙特阿卜杜拉國王金融區(KAFD)及文旅賽事管理公司Sela簽署合作意向書、合作備忘錄，將在以往項目基礎上就智慧城市、數字文娛等領域開展深入合作。商湯科技董事長兼CEO徐立表示，無論是香港還是沙特都在迎接數字經濟的巨大浪潮，兩地在經濟和科創發展上有眾多攜手共進的機遇。

另值得一提，國際指數公司富時羅素上月尾公布，收到美國海外資產控制辦公室(OFAC)確認，商湯科技目前不受限於美國禁止該國投資者持有其股份的制裁，因此商湯符合資格候選為富時全球股票指數系列(GEIS)成分股，並將於今年3月的半年度資格評估中接受評核。受消息刺激，商湯上月27日單日急升近兩成，收報2.71元。

中銀國際料大型平台更受惠ChatGPT熱潮 予目標價1.97元



另方面，商湯雖然在IDC早前發布的《2022上半年人工智慧及軟體市場追蹤報告》位居內地AI軟體市場第一，但是否真的受惠ChatGPT熱潮令人懷疑。中銀國際近日發表研究報告指，AI聊天機械人程式ChatGPT註冊用戶激增，人工智慧自動生成內容(AIGC)潛力巨大，引起市場關注，不會低估ChatGPT長遠而言所帶來的潛在顛覆性，但以目前的用戶體驗、應用場景、進入壁壘和商業化潛力來評估，未能證明其巨大投資成本合理。在有涉獵大型AI模型的中國企業中，預期擁有數據和資本優勢的大型平台公司將較商湯等AI軟體企業更能受惠，維持對商湯「沽售」評級，目標價1.97元。



中銀國際又指，AI行業前景亮麗，但現階段仍需要長期及大量投資，ChatGPT及未來的大型AI模型亦需要在性能提升及實現自我可持續發展的同時降低培訓成本。目前為止，大型AI模型主要參與者都未有盈利，而ChatGPT剛開始訂閱服務，相信隨著Meta及谷歌快將推出類似服務，未來將會出現價格戰。

光大證券指商業變現潛力巨大 星展予目標價2.7元



不過，光大證券維持商湯「增持」評級，指其在計算機視覺AI領域保持龍頭地位，且商業變現空間及潛力巨大，具備一定的標的稀缺性和溢價空間。公司通過自研完備的AI基礎設施能力，將有效降低生產要素成本，實現AI商業落地，同時積極向人工智慧即服務(AIaaS)模式轉型，有望實現高質量、更穩定營收增長。而AIGC應用依託超大模型和算力集群，商湯自研AI基礎設施有望打造行業壁壘。AIGC升級方向和發展空間廣闊，公司商業化落地實戰經驗豐富。



星展早前亦唱好商湯，認為AI或助推第4次工業革命，帶動中國以至亞洲國家出現飛躍式發展和經濟結構轉型，而商湯作為全球AI龍頭企業，已在多個關鍵智能垂直行業取得領先位置，同時商湯擁有完善管理團隊及AI基礎架構支持公司擴大市場份額。商湯亦為亞洲最大AI軟體公司，擁有12502項AI專利，通過授權服務超過3600家企業客戶，其戰略和獨特的商業模式應能使公司取得商業成功。預計其收入將由2021年的47億人幣增長至2024年的104億人幣，複合年增長率達30%，予2.7元目標價及「買入」評級。

熊麗萍：料軟銀繼續減持 只宜短線炒上落



另外，駿達資產管理投資策略總監熊麗萍於日《開市Good Morning》節目指，眾所周知商湯一向以AI業務為主，AI概念只是其此輪升勢部分原因，而近一星期升得特別急，主要因早前富時羅素確認其不在美國制裁名單，可於3月重新評核將其納入指數。至於軟銀減持一直都有，只是到某水平要公布大家才知，今次減持5000萬股其實不多，但記得商湯股價去年由逾5元急瀉至2、3元，正因上市前的基礎投資者沽貨，令中央結算系統突增百多億股，軟銀也是其中之一，以軟銀業績虧損巨大來看，料會繼續逐步減持，會勾起大家對商湯有減持壓力的回憶，故富時羅素因素最多只可令其炒至3至3.2元，跟著又再調整。

熊麗萍續指，軟銀持貨仍多，對股價有壓力，目前又有很多蟹貨，基礎投資者一減持街貨又增加。而公司長線前景難料，但短期會受制以上因素，故只宜短線炒上落。如有機會納入富時指數，部分基金和機構投資者預早入些貨不出奇，故近期股價上升成交增加，但獲納入指數後又可能趁好消息出貨。另北水近期每日淨買入股數不多，買賣都差不多，但北水持倉由去年逾2%增至今年逾5%，如往後見北水淨沽出或反映持倉減少，北水動向有一定參考價值。

商湯今日收市跌6.6%報2.69元，連跌兩日，累跌10.33%，成交12.33億元。將推出類似ChatGPT的AI聊天機械人的百度(09888)，股價昨狂飆一成半，今亦回吐3.14%收報157.4元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉