國情咨文熱身連任 拜登主打經濟牌

是國情咨文，還是連任熱身？當地時間周二(7日)晚9時，美國總統拜登以過去逾20年最長篇幅(73分鐘)、多達12次提及「Finish The Job」，以任內第二份國情咨文揭開連任熱身。而「Build Back Pride」大有可能取代「Build Back Better」成為他的2024競逐連任宣言。





1200萬新職位，通脹連降6月





任期過半，眾議院變天。2021年發表首份國情咨文時，賀錦麗、佩洛西齊齊在身後起立致意的和諧場景不復再，取而代之的是，賀錦麗獨自鼓掌，麥卡錫鐵面而坐。



但民主黨失落眾議院控制權，絲毫未損拜登對「兩黨團結」的偏愛，他以祝賀麥卡錫當選新議長及「期待一起工作」作為今次第二份國情咨文的開場白，隨後進入正題－－為2024年連任熱身的政績大檢閱。



創紀錄的1200萬份新職位，超越過去任何一位總統的全部任期；新冠病毒不再控制美國人的生活；民主經歷最大威脅卻堅不可摧；失業率創50年新低；通脹連續六個月下降；削減逾1.7萬億美元赤字；通過《晶片與科學法案》……





促監管大科技，開刀億萬富翁





不過，他徘徊40%的低支持率，以及多達65%的美國人認為經濟正走在錯誤的軌道上，都顯示上述華麗數字的共鳴者寥寥。



代表共和黨回應國情咨文的阿肯色州長Sarah Huckabee Sanders直斥，從失控的通脹和暴力犯罪，到邊境危機和中國威脅，「激進左派」拜登和民主黨都令人失望，現在是讓新一代共和黨來領導的時候了。她更毫不留情指，「40歲時，我是美國史上最年輕的州長；80歲時，他是美國史上最年長的總統。」



拋開兩黨的相互攻守，拜登當晚釋出最值留意的信息包括，敦促國會監管社交媒體為首的大科技公司，提議提高股票回購稅由1%至4%；呼籲對億萬富翁徵收新的最低稅率；要求聯邦基礎設施項目中使用的所有建築材料都在美國製造。





轉強調「致力於與中國合作」



至於中國議題，拜登一改去年「為爭奪未來的工作崗位，需要與中國和其他競爭對手公平競爭」的提法，轉稱「我們處於幾十年來最強大的地位，可以與中國或世界上任何其他國家競爭。我們致力於與中國合作，以促進美國利益並造福世界」。



他並稱，「太平洋夥伴和大西洋夥伴之間的橋樑正在形成，那些做空美國的人正意識到他們是多麼錯誤。」



如同黨友克林頓30多年前以一句「It's the economy, stupid」，擊敗小布殊入主白宮，相比外交風雲，汽油價格和工作時薪更能左右兩年後大選，難怪對近日的中美氣球風波，拜登僅以「如果中國威脅美國主權，將採取行動保護國家」來輕輕帶過。

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