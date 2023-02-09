傳阿里類ChatGPT產品正內測卻炒唔起 AI概念股急回百度挫半成已炒完？

ChatGPT熱潮席捲全球，國內外各大科企都在積極研發類似的人工智能(AI)聊天機械人，繼百度(09888)、網易(09999)後，阿里巴巴(09988)也表示其類ChatGPT產品已在研發中，目前處於內測階段，惟另邊廂，Google聊天機械人答題失誤累母公司Alphabet於美股急挫，內地官媒亦籲勿盲目炒作AI概念，今日(9日)相關概念股大多急速回吐，其中連日獲大行唱好的百度再挫逾半成，阿里也只升逾1%，難道AI概念已炒完？

(截自阿里巴巴官網媒體資料庫)

騰訊擁相關技術儲備 京東指不斷結合相關方法融入服務

《中國證券報》從阿里確認，其類ChatGPT產品已在研發中，目前處於內測階段。該報又報道，騰訊(00700)也有相關技術儲備，包括AI大模型、機器學習算法以及NLP等領域。體現在研發進展方面，騰訊年初發布的智能創作助手文湧(Effidit)更新到了2.0版本。騰訊混元AI大模型團隊推出了萬億級別中文NLP預訓練模型HunYuan-NLP-1T，該模型已落地騰訊廣告、搜索、對話等內部產品並通過騰訊雲服務外部客戶。

京東集團(09618)副總裁何曉冬亦指，京東在ChatGPT領域擁有豐富的場景和高質量的數據，例如京東雲言犀每天和用戶進行1000萬次的交互，使得算法能夠及時地迭代更新，未來京東也會不斷結合ChatGPT的方法和技術點，融入到產品服務中來，推動人工智能的產業落地。此外，《上海證券報》引述接近百度人士指，百度的類ChatGPT項目「文心一言」落地後，首站將直接接入百度搜索，目前相關功能已陸續上線或內測，包括多答案回覆、智能生成等。



另據報網易旗下網易有道的AI技術團隊已投入到語言學習技術在教育場景的落地研發中，目前正在AI口語老師、中文作文批改等細分學習場景嘗試探索，將盡快推出相關demo版產品。另外，要研發有用的聊天機械人必須有龐大的高質素文本進行訓練，才能輸出有價值的內容，主打高質量內容問答的知乎(02390)就被中國主流機構認為在數據積累方面擁有天然優勢，有利培養高質素的聊天機械人。知乎昨日(8日)飆近四成，曾漲逾57%創歷史新高。

Google聊天機械人答題失誤 內地官媒籲勿盲目炒作

值得一提，ChatGPT是由OpenAI開發的一款AI聊天機械人，可以文字方式通過人類自然對話方式互動，自動生成和回答相對複雜的問題，推出短短兩個月，每月活躍用戶已高達1億。Google母公司Alphabet(GOOGL)面對ChatGPT威脅，緊急推出AI聊天機械人Bard迎戰，但於首次亮相的問答環節中答錯問題，令市場憂慮Google AI技術已落後，股價昨於美股挫逾7%。



同時，內地官媒《證券時報》發表評論文章稱，ChatGPT帶來的AI投資熱潮已燃遍全球，AIGC(人工智能技術生成內容)將成為2023年首個「頂流」話題，但投資者也要擦亮眼睛，尤其是概念股股價狂飆之下，切莫盲目「上頭」跟風。ChatGPT應用的底層邏輯是強大的數據處理能力和海量的數據存儲，如沒海量數據支持，很難過渡到人工智能，另相關法律完善程度及芯片算力能力也需進一步完善。而目前AIGC只能基於現有信息形成綜合，就像自動駕駛一樣，只在單純的測試環境下才能讓AI獨立上崗。相關概念股的「含AI量」也存在較大水分，有部分公司處於研發初級階段，有部分僅參股子公司掌握少量相關算法技術。

國泰君安：後續伴隨政策或續吸引資金 華泰證券：看好兩類AI企業

券商則大多看好AI聊天機械人發展前景。國泰君安近日發表研報指，ChatGPT近期火爆已經引發市場對人工智能等相關的預期升溫。人工智能作為新興產業具備賦能傳統行業數字化轉型的特徵，也是國家需要掌握前沿科技話語權的關鍵一環，後續伴隨相關政策和規劃的投入，或將繼續吸引資金。

華泰證券科技與電子行業首席分析師黃樂平表示，中國有兩類人工智能企業值得期待，一是和Google比較類似的百度，即搜索上較強的企業；第二是人工智能企業，「AI小龍」在機器視覺上有很大的積累，接下來的問題是NLP這一步如何跟上。

高盛：百度在AI領域處領先地位 瑞信：有力將AI應用吸引用戶

百度看來仍是最受看好可率先跑出，高盛就指，百度經過多年投入，在大模型和人工智能領域處於領先地位，「文心一言」若成功發布，將可為百度提供額外的流量，並改變其搜索廣告業務多年來市佔率下降的局面。不過，類似ChatGPT的生產力增強工具在中國市場的變現前景仍待觀察，而內地監管及公安部門規定AIGC服務提供商須建立規則和系統以確保數據安全，意味Al聊天機器人在中國的應用可能受到限制，維持百度目標價184元，評級「買入」。





瑞信指，ChatGPT屬顛覆性技術可帶來更多機會，如金融服務、媒體、醫療保健，相信百度有力將AI應用及吸引用戶。估計聊天機器人將作為百度傳統搜索的補充，以解決一些簡單的查詢和回覆，因其答案在現階段準確性和完整性或有限，故短期對廣告業務的影響可能有限。長遠而言，如果百度能夠在各個領域很好地執行其人工智慧技術，如創意內容創作，相信用戶將繼續傾向於其產品指標，維持「跑贏大市」評級，目標價165元。華泰證券亦看好百度成熟的商業模式和在人工智慧等領域所具備的尖端技術能力，有望為公司業績的長期穩健增長奠定基礎，並指其旗下在線廣告需求復甦以及非廣告業務的效率優化，有望支持利潤改善，上調美股目標價至209.4美元(前值200.4美元)，維持「買入」評級。





林家亨：有關業務長遠前景可期 惟難持續爆升不應追貨

國農證券董事總經理林家亨於今日《開市Good Morning》節目指，開發類似ChatGPT的聊天機械人為大勢所趨，阿里有關業務前景可期，但不要期望未來8至10年的前景可令其股價一日爆升，亦不應因此追貨。全世界包括美國很多高科技企業都正在研發，阿里只是其中一個競爭者，看看百度早兩日一出消息爆升逾一成，但今日一跌就逾半成。因此，應平心想想這類消息會否令公司下季業績即爆升一倍，而升穿保歷加通道頂線就不應再追貨，等股價回落再考慮也不遲。

阿里半日升1.45%收報105元，騰訊升0.84%報385.4元；百度則跌5.34%報149元，連跌兩日，累跌8.31%。其他AI概念股均急速回吐，知乎跌12.02%報28.55元，美圖(01357)跌5.02%報2.65元，映宇宙(03700)跌9.15%報1.39元，栢能(01263)跌4.71%報5.26元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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