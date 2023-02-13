2023年美元將陷趨軟？恐維持波動高位 程式交易外匯關鍵策略帶你跑贏市場

回顧過去一年環球經濟， 2022年美元漲勢銳不可擋。美聯儲為壓制40年以來最嚴重的通膨，一路激進升息，迄今已累積升息17碼（425個基點），推升全球避險情緒、利差不斷擴大，造就美元相對其他貨幣無與倫比的強勢 ；美元指數全年上漲約8.2％，改寫自2015年以來的最大年度漲幅。

然而展望2023年，隨著全球經濟成長前景觸底，通脹數據築頂，美聯儲料將逐步放緩升息步伐，支撐美元上漲的動力正快速消退，避險資金湧入美元的榮景亦將不復見。2023年全球經濟狀況將發生變化，究竟2023外匯投資該怎麼佈局？

強美元將近尾聲 投資者最熱的美元利差交易策略已成過去式

如過去有留意我們文章的讀者，相信於上年或許已經使用了我們提及的美元利差交易套息策略賺取了一筆可觀收益。

去年外匯投資者密切關注美日利差因素，利差交易「做空日圓」是當時最熱門的外匯交易策略，在美元走強的情況下，日圓成為表現最差的外幣之一，為外匯投資者帶來豐厚的利潤。然而，去年熟知的利差交易熱潮早已成過去式。

利差因素是2022年外匯市場的主導因素。利率本身在一定程度上體現了經濟的基本面，從而時常會主導匯率的表現，因此成為美日利差交易的主要因素。與此同時，支撐美日利差交易的關鍵因素——烏克蘭戰爭導致能源價格飆升、日本貿易逆差導致日圓失去避險地位，美日之間巨大的息差才讓投資者有利可圖。

如今，日本政府直接市場干預，美聯儲放緩升息步伐，相對去年表現最差的主要貨幣2023年勢將移形換位，投資者必須在2023年部署新的外匯交易策略。

展望2023外匯市場波動維持高位

2023年外匯市場需要考慮美聯儲、烏克蘭戰爭、中國和整體投資環境。儘管美聯儲升息尚未結束，但升息效應正在逐漸遞減當中，因此，2023年自然也會讓非美貨幣開始回升。

由於美元暫時未有明朗的趨勢，各國央行通過提高政策利率和收縮資產負債表來收緊流動性條件，加劇金融市場已經存在的流動性問題。波動性將保持在高位。2023年的外匯市場將出現更多的市場波動。

這些趨勢對外匯市場意味著什麼？這意味著2023年外匯投資者將與高波動市場作鬥爭，但同時意味着新一年外匯市場對投資者可謂充滿投資機遇，關鍵在於尋找一種在市況波動下仍可欣欣向榮的交易策略。

2023年高波動性成為外匯投資者的最大機遇？投資者需要知道的馬丁格爾策略

許多傳統投資者面對今年外匯將面臨的高波動性無法找到趨勢的震蕩行情而非常頭痛。

不過只要透過程式交易，以交易程式便可助投資者以毫秒速度全盤分析市場，運行合適交易策略，24小時自動化執行訂單，精準入市出市獲利。在走勢難明的市場，只要巧妙的運用程式交易內的馬丁格爾策略，就足以規避波動市場的大量風險，當出現上行趨勢時，反向運用馬丁策略即可獲得高額回報。

好的馬丁策略對付震蕩型行情可以說是通殺完勝。由於馬丁策略的本質是一種資金管理方式，它的基本原理基於金字塔式的加單方式，在訂單與行情走相反方向的時候，會不斷於同一方向間隔加單，只要行情反彈，末尾所加單的獲利總和即可彌平前單的浮動虧損。

在可測算的震盪型行情里，馬丁策略可以達到大小通吃的完美結果，這也正正是自動程式交易的魅力所在。這種策略不依賴於預測絕對市場方向，只要擁有一定的資金分配及適當的資金管理，在確定貨幣對有一個大概率確定性的波動範圍時，則可以善用馬丁策略下單，獲得確定性、高效率的盈利。面對2023年外匯市場的震蕩，程式交易配合馬丁策略將是最值得考慮的策略部署。





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