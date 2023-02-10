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傳再獲阿布扎比銀行提收購大行升目標價　渣打曾飆逾一成創3年高

10/02/2023

　　渣打(02888)傳再獲中東最大銀行阿布扎比第一銀行(First Abu Dhabi Bank，簡稱FAB)提收購，出價高渣打市值最多逾45%，消息刺激渣打倫敦股價昨日(9日)飆逾11%，今日(10日)在港股亦曾飆逾一成，最高見過72.6元創逾3年高。其實，近日本地銀行股已因憧憬美國繼續加息盡顯強勢，渣打更獲大行上調目標價，下周公布業績亦可能提到繼續回購股份，但今年其股價已累升兩成，而FAB收購是否成事也難料，高追要小心，渣打就剛發通告澄清，FAB重申其目前並無對收購渣打進行評估。

(李崇偉攝)

 

據報FAB出價最高350億美元競購　高渣打市值逾45%

 

　　今年初已傳FAB有意收購渣打，但FAB其後發聲明指，收購計劃曾處非常早期階段，惟已停止評估收購。彭博最新引述知情人士報道，FAB仍未完全放棄收購渣打，並正探討以300至350億美元(約2340億至2730億港元)出價競購，以渣打市值約240億美元計，意味出價高渣打市值25%至45.83%。消息人士指，FAB考慮以全現金方式收購，交易以「Silver-Foxtrot」作為代號，現正等待英國的收購規則要求冷靜期過去，而任何交易會根據市況和渣打的股價表現而定。

 

　　不過，消息又指，FAB市值約430億美元，考慮到兩行規模差距，FAB要併購渣打並不容易，監管批准和合規被視為成功收購最大障礙。據報其中一個方案將是渣打在香港和倫敦退市，而合併後的總部會由倫敦遷往阿布扎比，惟有關行動或激起渣打本土市場強烈反對。另有指除了爭取收購渣打多數或少數股權外，FAB也研究向渣打收購特定資產或組成合資公司，以便在國際市場拓展。另傳聞FAB亦考慮收購其他銀行，包括一家在亞洲的銀行，投行亦正為該行發掘潛在收購目標。

美銀：料收購估值不低於其他英銀行　目標價升至78.89元

 

　　美銀證券發表研究報告指，據報FAB正考慮以300億至350億美元收購渣打，雖然市傳出價高於渣打目前市值，但渣打在2022年第三季的有形帳面價值達390億美元，考慮到資本雄厚及預測市盈率水平較低，預期最終收購估值不會低過其他英國銀行。基於長期投資策略調整，美銀將渣打今明兩年成本預測下調，並將盈利預測提高2至3美仙，目標價相應由74.25元升至78.89元，重申「中性」評級。

 

大摩料渣打今年回購金額達15億美元　花旗升目標價至76.5元

 

　　另外，花旗及大摩近日發表報告，料渣打將於下周四(16日)公布去年業績，其中大摩料渣打去年法定除稅前溢利47.6億美元，按年升42.2%，營運收入按年升10%至162.2億美元，淨利息收入按年增長14%至77.3億美元，淨息差擴至1.37厘，非利息收入按年升7%至84.9億美元，截至去年年底普通股權一級資本比率降至13.5%。渣打淨息差趨勢仍然正面，並預期渣打將進一步宣布股份回購，料2023年回購股份金額15億美元(約117.7億港元)。


　　花旗則料渣打去年法定除稅前溢利47.83億美元，按年升42.9%，營運收入按年升10.9%至162.98億美元。另花旗指，本港銀行股年初至今升幅顯著，相信主要受內地更廣泛重新開放支持，而由於估值更為吸引，加上資本回報上升空間及盈利能力改善，渣打及匯控(00005)的股價跑贏本地同業。假如渣打今年能達成實現10%有形股本回報目標，較計劃提早一年，股價有上行可能，目標價由56.4元升至76.5元，評級維持「中性」。而匯控仍為行業首選，集團今年將提供更好的資本回報上行空間，並有強勁盈利增長，目標價由52.8元上調至62.9元。

 

美就業數據強勁利率或超預期　林家亨：6月會否加息難料


　　另方面，加息可令銀行淨息差擴闊，利息收入增加，而看近期數據，美國未必如預期快將停止加息。上周五(3日)美國勞工局公布，1月非農新增就業人數51.7萬人，遠超18.5萬人的預期，是6個月以來最多；失業率跌至3.4%，是近54年來最低。聯儲局主席鮑威爾稱，若果就業數據繼續強勁，利率見頂水平可能較之前預期更高。明尼阿波利斯聯儲銀行行長卡什卡利指，1月就業報告令人驚訝，反映美國勞工市場仍未受聯儲局加息太多影響，表明聯儲局需積極加息以遏制通脹，目前預計利率要升至5.4厘左右。最新利率期貨數據顯示，市場預料3月和5月各加息0.25厘，6月再加息0.25厘以上的機會率亦升至40%。

 

　　國農證券董事總經理林家亨指，美國1月非農就業數據及失業率的確遠好過市場預期，其中失業率不升反跌創近幾十年新低，大出市場意料。既然失業率繼續向下，即美國經濟熱度短期內不會減退，而下周公布的美國消費者物價指數(CPI)數據相信亦不太樂觀，聯儲局讓通脹回落至2%的目標料明年也未必達到，即使正如市場預期CPI由6.5%跌至6.2%，但仍遠遠不夠，要知道上年1月CPI已高達7%，兩年共升逾13%很誇張，故3月必然加息，5月加息機會亦非常大，6月會否加息也難料。

 

　　渣打半日升8.27%收報70.7元，最多升11.18%高見72.6元，連升3日，累升11.34%，成交1.94億元。其他銀行股亦普遍逆市上升，匯控升0.35%報58.2元，恒生(00011)升0.88%報126.5元，中銀香港(02388)升0.38%報26.4元，東亞(00023)升0.78%報10.3元。

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

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