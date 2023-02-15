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幣市分析（2月份JPC必定再創高峰，比特幣繼續整盤等待方向！）

15/02/2023

KT Club1

 

比特幣現在的行情十分被動，因為比特幣正進入了一個喇叭形態的盤整區域，多數在這個種盤整空間中都需要一段時間去決定方向走勢，所以從技術分析去看，比特幣走橫盤格局的機會是比較大。另外從消息資訊方面，幣圈經歷了一輪不停的負面消息抨擊，這段時間總算放緩腳步，沒有太多利好也沒有太大的利空。所以要決定比特幣的走勢，就要看每個月頭的議息會議和CPI公布，所以很明顯得知決定下個趨勢行情的重點，將會是2月14 CPI公布打後的日子。

 

除此之外，還有兩個外在因素影響住比特幣的升跌：美股SPX和DXY美匯指數。暫時美股都會繼續在一個前高的位置徘徊，約落在4180左右，美股每次遇到一個前高的阻力位都需要一段時間去突破，相信這次亦不會例外。這亦是為何比特幣會處於一個盤整階段，因為美股亦需要時間去突破，假如突破不成功的話將會有一定程度的回調去下探下方阻方位，加上DXY美匯指數都有上升跡象，因此美匯指數的上升對美股和比特幣都是一個利空因素。

 

基於以上原因，短期內比特幣的走勢都會遊走在喇叭形態當中。如果想做短單操作的朋友，可以嘗試在喇叭型的下方開多，上方開空，記住要帶止損，以防正式突破。

 

最後跟大家介紹一隻近期最爆最火紅嘅幣——JPC，在上市後已經爆升超過10倍以上，從圖表的形態可看得出一層一層穩步上揚式的升勢，加上2月份又有兩大利好因素——推出NFT Yami和第一個能夠交易NFT的加密貨幣交易平台，相信這些利好都會對JPC的幣價有絕大的提升。相信到2023年的第二季，JPC有望升到0.02水平，而現在距離預計水平還有一倍的升勢，大家千萬不要錯過啦！

 

KT Club2

 

關於KT Club

KT Club由朱公子於2021年成立，主力提供加密貨幣場外交易服務以及提供加密貨幣教學服務。致力打造便捷，安全，實惠的線下加密貨幣買賣，定期舉辦新手教學講座，一對一專人教學，按客戶所需訂製個人化投資教學。客戶可隨時聯絡我們的專業團隊進行諮詢對話，全港獨有7×24服務，客戶無需親身到門市亦可隨時隨地享受安全、快速的加密貨幣買賣。本公司總部位於尖沙咀中港城，目前正在大力擴展，版圖將遍佈全港十八區，為更多客戶提供便利。我們的專業團隊擁有多年投資加密貨幣的經驗，熟悉市場運作流程，緊貼行內資訊，為一眾客戶帶來豐富的加密貨幣知識。

 

公子會地址：
尖沙咀中港城1座1705室
天后蘋果商場53號舖
荃灣南豐中心1501A室

Instagram:  
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