《午市前瞻》恒指短期弱勢惟中線樂觀 京東跌穿上升通道勢穿二百

恒生指數半日收報21237，跌387點或1.79%，主板成交639.47億元。恒生中國企業指數報7144，跌169點或2.32%。恒生科技指數報4387，跌184點或4.04%。



恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、美團(03690)及阿里巴巴-SW(09988);騰訊控股收報386.6元，跌9元或2.28%，成交54.57億元;美團收報145.8元，跌7.7元或5.02%，成交41.86億元;阿里巴巴-SW收報104.3元，跌3.3元或3.07%，成交26.9億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。

(京東香港網頁截圖)

曾永堅：10天線跌穿20天線確認短期跌勢

恒指昨日反彈340點後，今日上午已跌超過380點，完全回吐昨日升幅。椽盛資本投資總監曾永堅向《經濟通通訊社》表示，恒指10天線已跌穿20天線，技術上正式確認短期跌勢。他指，由去年10月底至1月高位計，以黃金比例0.382倍計算，恒指跌至19500至19600水平亦未算跌穿中長線升浪。技術上，目前恒指50天線亦升破250天線，證明中長線走勢仍算樂觀，故料恒指跌至50天線會有一定支持力度。

京東未有吸引資金部署誘因



外媒報道，美國計劃推行新規定，限制美國企業向中國發展先進技術提供資金；今早科技股顯著向淡，在美上市中概股表現弱勢，京東(09618)及百度(09888)愈跌愈有，上午最多跌超過6%。曾永堅指美國對中國不友好消息時有出現，市場已預期並已反映在股價上。



他指出，科技股之中，電商股及先進技術股分別面對不同的處境；電商股若目前未再出現較大的監管，政策上仍相對有利資金吸納電商股。但以京東而言，雖然環境有利，但暫時未有刺激市場大舉入手部署的利好因素，未有一個吸引資金憧憬高增長的誘因，故京東的投資吸引力在中資科技股當中較為失色。技術上，京東走勢亦較差，目前已跌穿50及250天線等中長線指標，同時亦跌穿去年10月底以來的上升通道，或有可能要下試200元尋支持。



百度AI研發能力有望支持中長線股價



至於百度，近期市場憧憬其AI技術發展，曾永堅指百度於AI研發方面是中國市場龍頭，但隨後市場將轉為關注其AI機械人「文心一言」進一步落地及商業化表現，觀望之後帶來的收入，料屆時將對百度更為有利。他亦看好百度中長發展，倚賴其高度研發能力，股價即使跌穿20天線支持位，亦值得吸納作中長線部署。

京東上月初高見258.6元後反覆下跌，今早跌近100日線。(經濟通HV2報價系統截圖)

即將推出ChatGPT的百度，股價在周二急升後連日回調。 (經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組



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