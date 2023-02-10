1月CPI走升PPI跌幅意外擴 即期人幣創逾月低

外資再轉流出，周五（10日）通過滬股通、深股通流出33.74億元（人民幣．下同）。A股三大指數周五集體調整，滬綜指低開後窄幅上落，隨後大市沽壓加重，跌幅一度擴大，全日收跌0.3%，報3260.67點，全周累跌0.08%。深成指今日收跌0.59%，創業板跌0.96%。

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光伏和新能源汽車股下挫，旅遊股逆市揚升。兩市全日成交8929億元，按日略少0.9%。



人民銀行周五進行2030億元7天期逆回購，中標利率持平2%，當日實現淨投放1800億元，連續3日大額放水。人行本周共開展18400億元7天期逆回購操作，對沖12380億元到期，累計共放水6020億。

今日新聞精選



1. 國家統計局公布1月通脹數據，受春節效應和疫情防控優化等影響，食品及服務價格漲幅擴大，帶動1月份全國居民消費價格（CPI）同比上漲2.1%，「破2」及創三個月高，扣除食品和能源的核心CPI同比上漲1%，創七個月高。隨著疫情防控政策優化調整，出行和文娛消費需求大幅增加，飛機票、交通工具租賃費、電影及演出票、旅游價格分別上漲20.3%、13.0%、10.7%和9.3%。PPI方面，受國際原油價格波動和國內煤炭價格下行等影響，1月PPI同比降幅略擴至0.8%，降幅比上月擴大0.1個百分點，亦大於市場預期的跌0.5%，連續第四個月下降；從環比看，PPI下降0.4%，降幅比上月收窄0.1個百分點。分析稱，今年通脹中樞上行較難避免，短期也將進一步走升。階段的通脹抬升料不會對政策面形成牽制，貨幣和財政政策仍有充分空間助經濟重啟。

2. 《紐約時報》引述消息人士報道稱，美國擬推行新規定，以限制美國企業向中國發展先進技術提供資金。華府也與歐盟等盟友接觸，尋求共同實施相關限制，以確保切斷中國發展先進科技所須的資金來源。報道沒提及新限制的細節，但大致上將是要求美國企業作出相關投資前，須向當局申報，針對的業務範疇將主要為敏感行業，包括量子計算、先進半導體、某些具有軍事或監視應用的人工智能技術。此外，據《紐約時報》報道，包括得克薩斯州和佛羅里達州在內的美國多州正在考慮禁止中國公民在美購置土地、住房或任何房地產，並稱是出於國家安全考慮。中國外交部發言人毛寧周五對此回應稱，美國將經貿投資問題政治化的言行，違背市場經濟原則和國際貿易規則。

3. 日本政府已開始協調最快於2月放寬從中國入境人員的邊境口岸防疫措施。放寬後，從中國大陸直飛抵日航班的入境旅客不再全體接受新冠病毒檢測，而改為抽查。對於中國大陸直飛航班到達地點的限制也可能會取消。目前中國大陸直飛日本航班的到達地點被限定在成田、羽田、關西、中部4座機場。同時，南韓將於明天起恢復發放中國公民赴韓短期簽證。自華入境人員行前檢測和落地檢措施或將維持。中國外交部則表示，稱中方積極考慮為韓國公民赴華提供簽證便利。

4. 福建泉州至台灣金門「小三通」客運航線周五恢復通航，是疫情爆發後近三年來首次通航，據報小三通擬定為每周2個往返航班。另一邊，台灣陸委會發言人邱垂正稱，已協調相關部門，積極評估港澳人士來台觀光自由行。

5. 中汽協數據顯示，1月，汽車市場表現平淡，汽車產銷環比、同比均呈現兩位數下滑。月產銷分別為159.4萬輛和164.9萬輛，環比分別下降33.1%和35.5%，同比分別下降34.3%和35%。新能源車方面，1月新能源汽車產銷分別達到42.5萬輛和40.8萬輛，環比分別下降46.6%和49.9%，同比分別下降6.9%和6.3%，市場佔有率達到24.7%。與2022年春節月2月份相比，產銷分別增長15.4%和22.2%。分析指，受傳統燃油車購置稅優惠政策和新能源汽車補貼等政策退出、年末廠家衝量效應，同時疊加今年春節假期提前至1月，企業生產經營時間減少等因素影響，消費者提前透支需求。

6. 中國商務部公布，2022年，克服外部環境的不利影響，中國對外投資平穩發展，全行業對外直接投資9853.7億元，增長5.2%（折合1465億美元，增0.9%）。此外，據英國《金融時報》引述知情人士稱，中國電信、中國移動去年退出了一項海底光纜項目約20%的聯合投資。據知情人士稱，Sea-Me-We 6光纜項目連接東南亞和西歐。兩家中國公司退出是因為項目財團選擇美國的SubCom來建設光纜，而拒絕了中國公司亨通海洋的投標。目前，中國聯通還留在項目中，投資數額不詳。該項目預計2025年完成。

7. 俄羅斯財政部副部長科雷切夫表示，本年度財政部將清空國家財富基金（NWF）中的歐元份額，將只保留黃金、盧布和人民幣。根據俄財政部的報告，截至2023年2月初，NWF在俄羅斯銀行的獨立帳戶中有104.6億歐元、3074.4億人民幣、551.27噸黃金和5.301億盧布。據外電引述行業諮詢公司Energy Aspects的研究報告稱，中國大型石油國企加大了俄羅斯原油的進口力度，表明中國準備好允許採購更多俄羅斯原油。報告預計中國今年平均每天從俄羅斯進口的原油可能增加多達50萬桶，至約220萬桶。如果北京方面決定進口更多烏拉爾原油以補充商業或戰略石油儲備，這個數字可能上升至250萬桶。

8. 人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今早低開63點子後持續走低，盤中一度失守6.80低見6.8088，收盤跌182點子報6.7999，險守6.80關，創1月6日以來逾1個月新低。離岸人民幣兌美元（CNH）現跌151點子，報6.8121。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.7884，較上個交易日升21點子，上個交易日報6.7905。

撰文：經濟通中國組

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