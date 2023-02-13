溫傑指領展復牌後急插 籲持貨者宜靜待供股細節 勿心急沽貨

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

港股上周正式跌穿由去年11月延伸的上升軌後未見明確方向，惟21100點支持力度大，整固期有望將完？領展(00823)上市17年以來首次供股，折讓近三成「五供一」，供股價值如何？出售供股權的獲利空間更大？又有甚麼注意事項？阿布扎比第一銀行擬收購渣打銀行(02888)，惟渣打其後澄清並無獲收購通知，拖累股價隨即跳水，業績前值得趁低吸納嗎？若獲收購又會對現有業務造成甚麼影響？

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