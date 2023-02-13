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【FOCUS】ChatGPT異軍突起　永恒新世界？

13/02/2023

　　Perpetual New World(永恒新世界)？一款病毒式風靡全球的聊天機器人ChatGPT(5天100萬、2個月1億)，在硅谷、大學、華爾街掀起「AIGC(AI Generated Content)」的暴風雪－－直撼搜索引擎一哥Google、無師自通過關商學院/法律考試、設計ETF……　


　　當其創始人之一Sam Altman雄心勃勃以此「打破資本主義」重新分配財富，面對擁有RLHF(人類回饋強化學習)能力的AGI(通用人工智能)世界，人類會否淪為無用階級？



提高生產率　VS　高科技剽竊



　　說到AI，從蘋果手機的SIRI，到銀行、電商、酒店、機場等的自動客服，早已無處不在。但去年底橫空出世的ChatGPT，卻以如同人腦般的語言理解、組織、生成能力，顛覆世人對AI的傳統認知，被評論為深遠影響堪比互聯網、iPhone的發明。

 


　　從程式代碼、畢業論文、會議紀要、旅遊行程，到模仿名人演講、創作古詩歌詞、乃至量身定製新聞、學習計劃、銷售方案、ETF組合，大有取替低級、重複腦力勞動之勢，甚至被寄予提高人類全要素生產率(TFP)的厚望。

 

 

 

 


　　不過，有讚必有彈，基於ChatGPT現時所依賴「強化學習」數據只持續至2021年，例如其對俄烏戰爭的概念仍停留於2014年克里米亞之爭，且對任何「預測未來」的要求一概回絕，94歲、有「現代語言學之父」稱號的Noam Chomsky，就毫不留情稱ChatGPT本質為「高科技剽竊」，從海量數據中發現規律並串連在一起。



思考或屬錯覺，GPT4引期待



　　此似乎並非無的放矢，ChatGPT的回應不少被戲稱為「一本正經的廢話」，有科幻作家就以早期的施樂(Xerox)影印機以壓縮文檔繼而重建影像的方式輸出影印件類比，指ChatGPT如同互聯網上所有文本的模糊圖像，即結果只是近似值，而此種並非「逐字精確」的引用，正正令人們誤以為它會「思考」。

 


　　另一例證是，倘若要ChatGPT「創作」詩歌，例如模仿詩聖杜甫，其亦只是將數據庫文本中相應的賞菊、花紅、江河、雲霞等詞語羅列，卻難有「江碧鸟逾白，山青花欲燃」「感時花濺淚，恨別鳥驚心」式的聯想。而ChatGPT自認，自己的弱點包括缺乏語境理解、訓練數據存偏差、錯誤信息的風險等。

 


　　但不可小視的是，現時ChatGPT所基於的GPT3.5微調模型版本，數據庫擁有3000億個單詞(中文詞條據報150億個)，下一步將推出的GPT4版本，算力或強600倍並有望通過圖靈測試，意味可能完全模擬人類的語言和思維。



防美定資訊、規則、價值觀



　　鑒於此，與其爭論ChatGPT是技術革命還是資本炒作，未來是如現時元宇宙般雷大雨聲小，還是如Sam Altman設想的，以一種跟過去截然不同的方式分享財富，甚至「打破資本主義」，眼下更重要的問題是，人類如何避免未來淪為「無用階級」，以及當ChatGPT拒絕作詩讚美特朗普，中國如何應對由ChatGDP、Bard等來定義誰人獲得資訊、建立規則、塑造價值觀。　

 

 

 

　　　
　　對於前者，當AGI應用令未來商品、服務的邊際成本無限接近零，人力/成本/大數據優勢、對「知識點/技能點」的積累優勢都將蕩然無存，取而代之是，創造性、好奇心、審美力、人性洞察，乃至可遇可不求的靈光一閃式直覺。

 


　　對於後者，中國科技企業恐急需從爭奪流量、用戶的內捲式輕型互聯網，走向結合芯片、AI應用、機器人的重工業式互聯網，迎接代際劇變。

 

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