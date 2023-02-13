【聊出個未來】百度文心一言攻聊天機械人市場 數據庫優勢勝同行

近期ChatGPT概念熱爆，馬斯克有份創立的OpenAI自去年11月推出ChatGPT以來，引起市場熱話，全球頂尖科技巨擘緊急投資研發相關技術，Google更以「紅色警報」來應對威脅，但急就章推出的「Bard」卻於亮相大會上「撻Q」答錯問題，連帶母企Alphabet股價亦連日捱沽，失守100美元。

(百度大腦網頁截圖)

聊天機械人提供內容比「前輩」個性化



類似ChatGPT的AI技術中文稱為「聊天機械人」，但「聊天」一詞令人覺得與其前輩「Siri」形式相同，但實際上ChatGPT形式AI的「聊天」會更有深度。以往Siri及Alexa等搜尋器AI就如隨傳隨到的忠心管家，聽到命令可以執行各種智能家居指令或直接提供搜尋結果；但ChatGPT能回應的範疇更為廣泛，而且於內容上更為詳盡，亦更加人性化，例如回覆郵件以至文案創作等，亦可以協助編程，比起Siri及Alexa，ChatGPT更像諮詢員或寫手。



除Google緊急推出Bard外，微軟、蘋果等亦正醞釀推出聊天機械人，而中國內地亦群雄掘起，騰訊(00700)、阿里(09988)、華為等巨頭亦公布入局聊天機械人研發，其中百度(09888)率先公布將於3月推出「文心一言」。文心為百度固有的AI大模型，於日常使用較普遍，但能夠執行商業上各種推演，於消費層面較不常用，「文心一言」同樣位於AI模型層，但預計使用上會較文心更為貼近一般用家。



百度AI數據庫「遊刃有餘」



雖然騰訊及阿里均有布局聊天機械人技術，但百度深耕AI研究，研究成果比起騰訊阿里有過之而無不及，時間上亦是芸芸中資企業中搶先推出聊天機械人的公司之一。非首間而是「之一」，因近日有另一間AI公司元語智能搶先百度推出聊天機械人「ChatYuan」，但推出三日後便緊急下架，據停運通知提及，元語智能「涉嫌違反相關法律法規和政策，暫停服務」，疑似因為回答內容不符合國情而遭封殺。



元語智能被下架證明聊天機械人於內地市場其中一個要處，並非愈智能愈好，亦正是ChatGPT推出後，並沒有馬上進入內地市場的原因。內地網絡牽涉許多敏感詞，聊天機械人基於全球網絡建構的數據庫提供的答案未必符合內地要求，稍有不慎便會出現元語智能的下場。百度身為內地第一的網絡搜尋器，對於敏感字詞及內容觸覺上一定有更嚴格的標準，「文心一言」一定有根據標準而制定符合法規的數據庫，正是比其他企業的優勝之處，亦是國外聊天機械人注定難以進入內地市場的一大原因。

百度股價連日調整後，今日反彈2%。(經濟通HV2報價系統截圖)



聊天機械人有利網絡內容創作



雖然百度為內地最具優勢的聊天機械人開發商，但一切仍以盈利能力為優先考慮。市場正觀望「文心一言」的變現能力，但如上文所述，國外聊天機械人未能進入內地市場時，「文心一言」就是內地能用的第一個聊天機械人。加上「文心一言」並非百度由零開始製作的聊天機械人，而是基於已運行的文心大模型，預計數據庫與學習模式與文心大致相同，出事的風險相對較細，故其他大廠的聊天機械人研發完成前，文心一言都會早著先機。



內地網絡講究內容行銷，如新東方在綫(01797)亦因為獨特的內容行銷而炒起，直播帶貨行業需要豐富內容支撐，聊天機械人有利小微企業製作內容，相信對於需求大量內容的行業，聊天機械人將來能促進行業發展。百度股價於2月7日大升15%後連日回落，相關利好作用短期已炒完，憧憬百度3月正式推出「文心一言」的後續變現能力，可於123至130元附近分注吸納作中長線部署，半年有望初步挑戰170元水平。

撰文: 經濟通通訊社記者 戚朗軒

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇