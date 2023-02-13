  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【專訪】陶冬：第一個走向破產的核武器國家（有片）

13/02/2023

　　說到巴基斯坦，人們第一時間總會想到世界人口第五大國和著名的費薩爾清真寺，但眼下卻可能是第一個走向破產的核武器國家。瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士接受《經濟通通訊社》專訪時表示，巴基斯坦正在面臨建國以來最嚴峻的經濟挑戰，其經歷再次證明，小國外債欠得太多，是會出大事的。

 

　　他指，巴基斯坦盧比今年以來對美元貶值22%，通貨膨脹超過20%，創下48年新高，更重要的是市場上三分之一的食品缺貨，嚴重威脅老百姓的生活。俄烏衝突帶來了能源短缺、食品短缺，給已經千瘡百孔的巴基斯坦經濟帶來了重創，食品和天然氣價格暴漲，觸發了嚴重的通脹和聲勢龐大的示威遊行。

 

　　同時，本國資金流向海外，巴基斯坦盧比匯率承受巨大的壓力。外匯儲備從一年半前200億美元下降到不足30億美元，現在僅能覆蓋三個星期的進口金額，而它的短期債務卻達42億美元。而最新的總外債金額為1269億美元，聯儲的暴力加息和海外美元流動性的減少，把巴基斯坦直接推進了債務危機。去年災難性的水災，造成超過300億美元的損失，衝擊了幾千萬人的生活。

 

IMF要求開放匯率換救助

 

　　儘管IMF在去年底與巴基斯坦政府達成90億美元的救援計劃，來制止該國債務違約。但是談判卻不得要領，救援資金甚麼時候可以到達，根本不知道。IMF開出的藥方，包括必須開放匯率和物價，做出大量的結構性改革。但歷史經驗顯示，危機中開放匯率，勢必造成匯率的坍塌。此外，巴基斯坦借的多是美元債，但是又無法像美國那樣印鈔。1980年以來，巴基斯坦總共要求過13次IMF救援，這次看來也很難靠自己的力量熬過難關。

 

 

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回專訪

相關資料 - 

異動股

異動股

00823

領展房產基金

54.750

異動股

01797

新東方在綫

51.750

異動股

09618

京東集團－ＳＷ

207.400

更多專訪

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00823 領展房產基金
  • 54.750
  • 01797 新東方在綫
  • 51.750
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 207.400
  • 02382 舜宇光學科技
  • 99.850
  • 01357 美圖公司
  • 2.370
股份推介
  • 00012 恒基地產
  • 27.800
  • 目標︰$33.40
  • 01099 國藥控股
  • 21.200
  • 目標︰$21.30
  • 00669 創科實業
  • 104.700
  • 目標︰--
  • 00285 比亞迪電子
  • 26.600
  • 目標︰$32.00
  • 01093 石藥集團
  • 8.840
  • 目標︰$9.75
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 386.600
  • 00823 領展房產基金
  • 54.750
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 104.000
  • 03690 美團－Ｗ
  • 148.200
  • 01725 香港航天科技
  • 10.980
報章貼士
  • 01099 國藥控股
  • 21.200
  • 目標︰$21.30
  • 00753 中國國航
  • 6.990
  • 目標︰$7.70
  • 01299 友邦保險
  • 86.050
  • 目標︰$95.00
熱炒概念股
即時重點新聞

13/02/2023 16:15  恒指全日低收26點報21164，領展收插13%，新世界挫7%

13/02/2023 15:24  【預算前瞻】稅務學會：倡派五千元消費券，繼續推行逆周期措施

13/02/2023 13:13  國泰:取消2月3日至3月30日部分往返日本航班

13/02/2023 12:45  【外圍經濟】植田和男獲委任為日本央行行長，接替4月卸任的黑田

13/02/2023 11:24  【預算前瞻】畢馬威料本年度財赤1209億，倡派五千元消費券

13/02/2023 17:45  【北水炒Ｄ乜】淨流入３１﹒８６億元，買美團沽港交所

13/02/2023 08:19  【大行炒Ｄ乜】領展供股遭中信里昂、花旗降級，麥格理升友邦目標

10/02/2023 17:09  《嚟緊炒Ｄ乜》華虹整體毛利增逾９１％，中線有望挑戰６４銀

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》港券商關內地客帳戶　銀行資產風險分類擴圍　滬指升
人氣文章

新聞>財經熱話

【聊出個未來】百度文心一言攻聊天機械人市場 數據庫優勢勝同行
人氣文章

新聞>專訪

【專訪】野村陸挺：中國2023年需留意三大風險
品味生活
生活
人氣文章

玩樂 What’s On

蓮塘香園圍口岸│香園圍管制站啟用！前往5大交通方法：城巴/九巴/小巴！最平$6.4！附管制站開放時間
人氣文章

娛樂情報

《正義迴廊》獲16項提名 呂爵安柳應廷爭金像新人獎
人氣文章

時事要聞

11月擬再舉辦 3.4萬健兒跑渣馬出席率冠歷屆
DIVA CHANNEL
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

Valentine’s Day食中菜都可以好浪漫！高級粵菜廳情人節晚餐：玫瑰「花枝」、川貝螺頭杏汁燉靜岡蜜瓜湯、矜貴甘鯛琥珀龍蝦，由頭Sweet到尾
人氣文章

Travel & Dining

情人節年度最新浪漫餐廳推介！古蹟華麗歐陸盛宴、曼克頓鬧市高空靚景意菜、23粒米芝蓮星名廚創意菜、赤柱海邊感受南法風情
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

尖沙咀高級日本割烹料理！嘗盡頂級季節滋味：皮脆肉香地金目鯛、爽嫩鮮甜伊勢海老天婦羅、吉列近江A4和牛、肥美冰見寒鰤
健康好人生 Health Channel
人氣文章
廿四節氣立春來了！補肝腎護陽氣是養生重點！推介「何首烏雞腳湯」，補益精血、養心安神！ 1
人氣文章
中醫養齒
人氣文章
疫下配套少難診斷鼻咽癌！港大與國際學者達共識：影像掃描 + 血漿EB病毒DNA，資源短缺下斷症
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/02/2023 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/02/2023 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 13/02/2023 18:26
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 13/02/2023 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章中國故事13/02/2023
《神州經脈》港券商關內地客帳戶　銀行資產風險分類擴圍　滬指升
人氣文章財經熱話13/02/2023
【聊出個未來】百度文心一言攻聊天機械人市場 數據庫優勢勝同行
人氣文章專訪13/02/2023
【專訪】野村陸挺：中國2023年需留意三大風險
人氣文章財經熱話13/02/2023
【匯市專訪】央行貨幣政策偏鷹或鴿？日圓部署策略
人氣文章專訪13/02/2023
【專訪】野村陸挺：「超額儲蓄」藏誤解　中國消費V彈勿盲目樂觀
人氣文章專訪13/02/2023
【專訪】陶冬：第一個走向破產的核武器國家（有片）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金