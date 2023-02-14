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黃瑋傑：年初短炒基建、農業股　中聯重科4.6元買入更值博

14/02/2023

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

 

　　內地提早批出專項債額度，首次增加額度逾2萬億，加上早前新增人民幣貸款單月創歷史新高，反映基建融資需求強勁？可重新留意基建股？受領展(00823)供股集資消息拖累，本地地產股上日（13日）集體下挫，市場憂慮或掀起一波房地產抽水潮，負債比率較高的房企股價或受較大沽壓，應該避之則吉？惟目前地產股估值便宜，加上有大行唱好前景，若投資者看好前景，如何部署才能穩握勝券？有內地數據顯示餐飲業在春節過後回暖，究竟純屬低基數效應抑或終恢復增長？

 

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