黃瑋傑：年初短炒基建、農業股 中聯重科4.6元買入更值博

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

內地提早批出專項債額度，首次增加額度逾2萬億，加上早前新增人民幣貸款單月創歷史新高，反映基建融資需求強勁？可重新留意基建股？受領展(00823)供股集資消息拖累，本地地產股上日（13日）集體下挫，市場憂慮或掀起一波房地產抽水潮，負債比率較高的房企股價或受較大沽壓，應該避之則吉？惟目前地產股估值便宜，加上有大行唱好前景，若投資者看好前景，如何部署才能穩握勝券？有內地數據顯示餐飲業在春節過後回暖，究竟純屬低基數效應抑或終恢復增長？

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

更多精彩節目:

直播節目《hot talk 1點鐘》 ► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89

仲要為影片按 Like及開啟新片提示！

【2023兔年】迎新春，謹祝大家福兔豐年，鴻圖大展，財運亨通！ 即睇2023癸卯年運程預測，兔年齊齊行大運！► 即睇