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李家超：中東訪問之行獲15項成果　受不同業界歡迎

14/02/2023

　　行政長官李家超出席行政會議前記者會表示，是次為期6日的中東之行取得了15項成果，亦受到不同業界歡迎，有關成果包括香港及沙特政府同意啟動保護及促進投資的正式談判、香港及阿聯酋政府同意展開討論簽署發展綠色及可持續金融合作的備忘錄工作，以及13份合作備忘錄或意向書，覆蓋金融、創新科技、商務、能源等。

 


　　李家超又表示，現時香港與內地全面通關，亦與世界全面開放，將聚焦全力拼經濟，特區政府會繼續向內地及海外說好香港故事。


　　他表示，短期內會拜訪廣東省、各大灣區城市及澳門，推進灣區合作，又指土耳其地震造成重大人員傷亡，感謝香港救援隊到土耳其進行救援，將有總值3000萬元救災物資送往土耳其。

 

目標盡快完成23條立法 國安風險仍有潛伏

 

　　李家超表示，港府在23條立法立場不變，有責任盡早就23條立法，希望可於今年或明年完成立法，會按整體實際情況推進有關的進程。


　　他認為，目前社會可能對立法針對的問題嚴重性未必全面掌握，因為國家安全風險千變萬化，國際關係複雜，國安風險仍有潛伏在香港的可能性，需要全面鞏固維護國家安全的多方面機制。

 

地產業界支持賣地增設國安條款

 

　　對於地政總署在多幅政府土地出讓招標文件中，加入國安條款，引起市場波動。李家超表示，對於股票市場的波動及土地銷售方面的影響，投資者及有意投拍地皮的人士會考慮不同因素，包括世界經濟及相關的發展。他指，政府有責任維護國家安全，地產業界亦支持當局做法，認為這方面對投資者是沒有分別的，強調維護國家安全為整個地區的責任。


　　對於放寬口罩令，他表示，在冬季高峰期過後會考慮如何處理口罩令問題，包括考慮專家及醫衞局局長意見，會積極考慮撤銷口罩令。


　　至於會否再派發消費券，李家超指，財政司現正就預算案諮詢不同界別，會考慮不同界別的聲音。

 

據報中國放寬美國總領事見政界 李家超指須按公約進行交流

 

　　對於有報道指，外交部放寬美國駐港澳總領事館人員會見港府官員及公立教育機構人員安排，由提前取得批准，改為提前通知外交部駐港特派員公署，新規定去年11月起生效。


　　李家超被問到，在新規定實施以來，他本人及特區政府官員，有否與美國駐港澳總領事梅儒瑞會面。他表示，任何領事館人員會面安排須根據《維也納公約》進行，特區政府會按照公約與領事館職員交流，同時歡迎交流活動，加強推廣香港。


　　對於有消息指，將再有立法會議員辭職，李家超表示，聽不到有任何議員打算離開崗位，希望傳媒可以澄清，至於如果有議席空缺，當局會按法律規限原則處理。

 

撰文：經濟通採訪組

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