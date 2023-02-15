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《午市前瞻》專家指恒指19600為防守關鍵 安踏待103吸納

15/02/2023

　　恒生指數半日收報20840，跌272點或1.29%，主板成交579.65億元。恒生中國企業指數報7031，跌78點或1.1%。恒生科技指數報4307，跌23點或0.54%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、美團(03690)及阿里巴巴-SW(09988);騰訊控股收報377.4元，跌1.2元或0.32%，成交36.7億元;美團收報146.2元，跌1.5元或1.02%，成交27.28億元;阿里巴巴-SW收報101.4元，跌1.1元或1.07%，成交26.12億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。

 

(安踏網頁截圖)

 

　　恒指今日高開3點，報21116，惟初段未能承接升勢，更曾跌逾300點。iFAST Global Markets副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，近日北水不太積極掃貨，上日更錄得15.56億元資金淨流出，是其中一個恒指走勢較弱的原因。不過，他指近期市場無較致命的利淡消息，中美關係未見惡化，相信恒指仍在整固中，下一個較關鍵的防守位置為19600水平。


溫鋼城：安踏股價今年表現不會太差


　　根據香港交易所數據，安踏體育(02020)的股東將公司8450萬股股份轉入香港中央結算系統(CCASS)。根據交易所截至2月14日的數據，在香港中央結算系統流通的股份總數佔公司已發行股份、認股權證和單位總數的50.5%，上升3.11個百分點。


　　受此消息拖累，安踏早段曾跌逾7%，為表現最差藍籌。溫鋼城表示，安踏目前估值不高，旗下品牌銷售表現尚可，基本面問題不大，復常後銷量有望恢復，相信股價今年走勢不會太差。不過，他指今次安踏體育的大股東突然將大批持股轉入CCASS，與之前比亞迪(01211)的情況相似，或多或少影響投資者信心，加上體品股近期炒完復常憧憬，正處於整固階段，安踏難以獨善其身，導致股價在1月尾開始走勢轉弱。


　　部署方面，溫鋼城認為，市場等待安踏公布銷售數據，股價有機會挑戰1月高位125元水平，惟短線需消化去年11月至今年1月的龐大升幅，可待調整至103元吸納，失守95元則止蝕，已持有該股的投資者亦宜沽出所有倉位。

 

安踏今早裂口低開於50日線之下，最低曾見101.9元。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

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