  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【大行炒D乜】華虹績後大行點睇？一click就知道

15/02/2023

 

 

 

 

【2023兔年】迎新春，謹祝大家福兔豐年，鴻圖大展，財運亨通！ 即睇2023癸卯年運程預測，兔年齊齊行大運！► 即睇

返回大行報告

相關資料 - 

異動股

異動股

02137

騰盛博藥－Ｂ

7.000

異動股

01024

快手－Ｗ

61.150

異動股

01725

香港航天科技

13.580

更多大行報告

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02137 騰盛博藥－Ｂ
  • 7.000
  • 01024 快手－Ｗ
  • 61.150
  • 01725 香港航天科技
  • 13.580
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 36.100
  • 02013 微盟集團
  • 5.120
股份推介
  • 00570 中國中藥
  • 4.240
  • 目標︰$4.67
  • 02338 濰柴動力
  • 12.140
  • 目標︰$12.80
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.810
  • 目標︰--
  • 00012 恒基地產
  • 27.800
  • 目標︰$33.40
  • 01099 國藥控股
  • 21.850
  • 目標︰$21.30
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 377.400
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 101.400
  • 00823 領展房產基金
  • 54.000
  • 01725 香港航天科技
  • 13.580
  • 03690 美團－Ｗ
  • 146.200
報章貼士
  • 01204 博維智慧
  • 1.200
  • 目標︰--
  • 01866 中國心連心化肥
  • 4.770
  • 目標︰$5.10
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.810
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

15/02/2023 09:35  《異動股》騰盛博藥曾急挫32%，遭大股東減持276萬股

15/02/2023 09:24  《異動股》有線復牌開市大升45%，獲行會批准終止收費電視牌照

15/02/2023 09:23  恒指高開3點報21116，安踏跌4%，新奧能源升1.7%

15/02/2023 09:19  【新冠感染】中國駐韓大使館：18日起恢復簽發南韓公民赴華簽證

15/02/2023 08:58  金管局紐約時段承接近149億港元沽盤，連續兩日入市

15/02/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出３７﹒６７億元，買美團沽盈富

15/02/2023 08:28  【大行炒Ｄ乜】華虹績後獲眾大行升目標，高盛點評有色金屬股

10/02/2023 17:09  《嚟緊炒Ｄ乜》華虹整體毛利增逾９１％，中線有望挑戰６４銀

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》專家指恒指19600為防守關鍵 安踏待103吸納
人氣文章

新聞>財經熱話

【部署策略】中電信現處整固期　吼實此水平為首級買入價！
人氣文章

新聞>大行報告

【大行炒D乜】華虹績後大行點睇？一click就知道
品味生活
生活
人氣文章

走肉廚房．李美怡 Cathy Lee

擁抱情人節，哪管是單身不單身！DIY素甜點：草莓朱古力手工餅
人氣文章

時事要聞

2-3月往來日本 國泰快運再削逾300班 旅社料4月未必再減
人氣文章

時事要聞

公院3.6推電子病假紙 「HA Go」存取 保險索償訴訟或要紙本
DIVA CHANNEL
人氣文章

時裝延想．Nadia Tang

捕捉2023紐約秋冬時裝週4大亮點！Rodarte的歌德式衣櫥、Collina Strada 的冒險之旅
人氣文章

酒意人生．梁淑意

法國酒怎麼選？來自隆多的高性價比聖約瑟紅白酒，從風格鮮明到味道豐厚皆有！
人氣文章

酒意人生．梁淑意

全純素、生酮飲食掀兩大葡萄酒潮流！純素葡萄酒如何界定？生酮葡萄酒有甚麼特點？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
樂齡生活｜長幼共融賀新春：小學生舞獅團＋財神派利是＋個人化盤菜！院舍生活要點過？老友記有Say！
人氣文章
疫下配套少難診斷鼻咽癌！港大與國際學者達共識：影像掃描 + 血漿EB病毒DNA，資源短缺下斷症
人氣文章
偷看伴侶手機，卻看見了不該看的東西！該直接對質，還是佯裝不知？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/02/2023 13:11
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/02/2023 13:11
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 15/02/2023 13:11
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 15/02/2023 12:55
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章財經熱話15/02/2023
《午市前瞻》專家指恒指19600為防守關鍵 安踏待103吸納
人氣文章財經熱話15/02/2023
【部署策略】中電信現處整固期　吼實此水平為首級買入價！
人氣文章大行報告15/02/2023
【大行炒D乜】華虹績後大行點睇？一click就知道
人氣文章開市Good Morning15/02/2023
熊麗萍：半導體股值博率不高　華虹不受中美關係影響為行業首選
人氣文章香港要聞14/02/2023
李家超：中東訪問之行獲15項成果　受不同業界歡迎
人氣文章中國故事14/02/2023
《神州經脈》王毅布林肯或會晤　台灣恢復港澳自由行　A股兩連升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金