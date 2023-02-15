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【預算前瞻】澳洲會計師公會倡派雙重電子消費券　提高煙草稅

15/02/2023

　　澳洲會計師公會發布對2023-24年度預算案的建議，監於2022—23財年預計財政赤字高達1260億元，而財政儲備預計為8200億元，公會認為香港需要採取大膽行動吸引人才、改善環境和促進經濟發展。

 

（Brendan攝）


　　澳洲會計師公會大中華區稅務委員會聯席主席劉明揚表示，隨著跨境出行恢復和防疫措施放寬，今年香港經濟有望會出現反彈，不過，經濟復甦步伐仍受制於市場波動、不確定性以及通脹壓力等，希望政府能帶領香港重返世界舞台，兼顧改善公共財政狀況。


建議提高煙草稅 對不可回收塑料製品徵稅


　　澳洲會計師公會建議提高煙草稅，以降低吸煙率並減輕公共醫療系統的負擔。若煙草稅增加100%，將為2023—24財年增加約80億元的額外收入。此外，政府應考慮對不可回收的塑料製品實施徵稅，旨在減少塑料消耗和產生的廢棄物。


倡派雙重電子消費券 為年輕人提供首付援助方案


　　澳洲會計師公會大中華區稅務委員會聯席主席陳銘嚴表示，雖然本港目前有必要逐步從之前的擴張性財政政策收緊，不過若政府認為有利經濟復甦，可考慮向香港居民推出因勢調整的電子消費券計劃，並重點支持低收入人士。公會建議派發「雙重電子消費券」，所有合資格的香港居民獲派金額為2000元，而弱勢社群可額外獲派6000元（即合共8000元）。


　　陳銘嚴指出，過去兩年，政府的措施幫助許多中小型企業渡過難關，但當前不確定性仍然存在，期望政府能將中小企融資擔保計劃下「百分百擔保特惠貸款」和「預先批核還息不還本」計劃的申請期限延長一年。


　　陳銘嚴提及，就緩解人手短缺的問題，政府可以研究為有意在本港置業自住的年輕一代，提供首付方面的援助方案，又指鑑於中小型企業在吸引和留住人才方面尤其艱難，政府可以考慮為聘用60歲及以上僱員的公司提供額外稅務扣減，吸引該經驗豐富的人才群體重返職場。


建議薪俸稅寬減上限維持為1萬元


　　澳洲會計師公會大中華區稅務委員會副主席陳潔如表示，建議薪俸稅寬減上限維持為　10000元。個人、子女和已婚人士免稅額亦應加碼。政府還應考慮在之後的財政年度，薪俸稅免稅額增幅應至少與通貨膨脹保持一致。


　　陳潔如表示，為應對高齡化浪潮並減輕公共醫療系統的負擔，建議提高強積金計劃和自願醫保計劃自願性供款的稅收減免上限，分別增至10萬元和1.2萬元。對於並未參與自願醫保計劃的納稅人，建議引入稅務扣減，在私營醫療機構產生未賠付的醫療費用和健康檢查費用，最高可減扣1.2萬元，又建議優化「高端人才通行證計劃」，該計劃的成功申請者在首兩個納稅年度的薪俸稅稅率降低50%，收入上限為120萬元。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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