《午市前瞻》港股首季料維持反覆調整 潤啤調整較小可部署

恒生指數半日收報21292，升479點或2.31%，主板成交639.76億元。恒生中國企業指數報7205，升187點或2.67%。恒生科技指數報4467，升178點或4.16%。



恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、美團(03690)及阿里巴巴-SW(09988);騰訊控股收報391元，升14元或3.71%，成交48.83億元;美團收報150.8元，升4.9元或3.36%，成交31.76億元;阿里巴巴-SW收報104.9元，升4元或3.96%，成交20.08億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。

(華潤啤酒網頁截圖)





葉尚志：短線反彈惟反覆調整格局未改



恒指連跌4日後終見反彈，國家主席習近平提及須擴大內需消費，股市借勢反彈，重上21000心理關口。第一上海證券首席策略師葉尚志向《經濟通通訊社》表示，恒指近期在21000上下遊走，短期難確認20800或21000是否支持。他提到，港股已連跌4日，今日有反彈亦屬正常。



但葉尚志維持港股中線反覆調整看法，過去三個月升浪累積8000點升幅，22700屬短期見頂水平。儘管由該位至今已回調約2000點，但他指出最少第一季，甚至第二季都是反覆調整格局，有可能緩慢向下，或橫行調整。



火鍋股短期難再突破1月高位



乘著內地擴大內需消費口風，今早多個消費板塊有追捧。葉尚志預期2023年股市最大主題都是復常復甦概念，相關概念股始終受惠復甦浪潮之中。他指出，餐飲股為最先受惠復甦升浪股份，故累積升幅較大，但同時亦是最先調整板塊。以海底撈(06862)為例，高位回調已超過20%，亦見有資金入市，受惠復甦利好，可以繼續觀察表現，但認為連同九毛九(09922)等火鍋股短期較難再突破1月高位。



關注潤啤能否靈活發展白酒銷售渠道



另外，食品零售股亦是復甦概念之一，近日潤啤(00291)於20天線爭持，葉尚志指潤啤同樣受惠於復甦因素，自從公司確立高端化目標以來一直有留意，因高端化有助維持甚至提升毛利率，但近期大市回調格局，估計潤啤亦需要步入調整期。但他指，潤啤累積升幅較小，故回調幅度亦會較細，中長線可趁低部署。



葉尚志又提到，潤啤收購白酒公司入局白酒業將有助長遠發展，儘管市場當時認為潤啤作價過高，但認為白酒行業變化大，趁白酒市道淡靜收購更為有利。他關注公司入局白酒行業後，能否將原有銷售啤酒渠道用於銷售白酒，趁機擴闊白酒市場，故亦值得繼續留意。

潤啤近期多次下試50日線均見支持，現於60元附近爭持。(經濟通HV2報價系統截圖)





呷哺呷哺自去年12月以來呈頭肩頂形態，幸頸線見支持。(經濟通HV2報價系統截圖)

海底撈今早低見19.48元後反覆走高，暫於10日線爭持。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組

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