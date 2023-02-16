【領展供股】如何避免供股後出現碎股？有貨冇閒錢點供？

領展(00823)連供股權之最後交易日為本月23日，換言之，本月23日收市後仍持有領展股份，則擁有領展是次供股之供股權(供股權可於3月9日至16日買賣)，本月24日為除權日，也就是本月24日起買入領展股份，已沒有供股權，散戶投資者宜留意。

(領展網頁截圖)



領展每手為100股，投資者應如何避免供股後出現碎股？由於領展是次供股比例為5供1，必須持有5手或其倍數基金單位的股東，按比例供股，才不會產生碎股。不然，其他股東申請供股前，必須計算清楚供股份額，以100或其倍數為單位，方能避免供股後出現碎股。



除權後可沽貨套現用作供股



舉個例子，若果投資者於除權前持有1200股領展，其又選擇全數供股，則要供240股，結果便會出現不足一手的40股碎股，當然，閣下可以跟你的券商表明只供200股，以免出現碎股；另一個可能，投資者可於除權日前於市場多買300股領展(通常很少投資者會咁做，對領展管理層充充滿信心者除外)，令持股增至1500股，以便供300股，免出現碎股。

領展宣布5供1後股價急跌，近日維持在54元附近徘徊。 (經濟通HV2報價系統截圖)



另外，若果投資者持有領展股份，但無閒錢，可以點做？以持有1萬股領展為例，根據5供1比例計算，可以供2000股，要拎8.84萬元(未計使費)用作供股，無錢點算好？閣下可於本月24日起至3月16日沽出1700股領展，套現所得用作供2000股領展，供股完成後持有10300股領展。



當然有人會質疑，咁複雜，點解唔沽出2000股供股權？當然可以咁做，但供股權要喺3月9日至16日期間沽出，到時是否有價有市？邊個知？沽唔出咪焗供囉。



如果已持份的投資者無意供股，則及早部署離場為佳。

新世界周一急跌後在50日線附近爭持。(經濟通HV2報價系統截圖)



新世界19年前5供2籌旗還債



翻查資料，新世界(00017)於2004年2月公布5供2，供股價5.4元，較前收市價8.7元折讓38%，集資所得約33億元用於償還將可換股債券等。上述資料亦可解釋領展公布供股首日，為何新世界跌幅會如此顯著。

至於如何計算除權價？仲有乜嘢要留意？我們會探討。

(領展供股系列之二)

撰文: 經濟通通訊社市場組

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